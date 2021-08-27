夢見未來另一半 護士結局與25歲女子大相逕庭

有意義的經驗

然而，當預知、超感視覺或幻覺一旦成為了生活的習慣，這種非理性的體驗並不一定總是負擔。這些無法與他人分享的孤立經驗，可以給刻板的生活帶來光明，照亮遠方的道路，帶來相當的寬慰。經常，預知或預見的能力，可以讓人們覺得可以賦予一連串事件意義。而比起盲目和無法理解的世界，人們更樂意將命運交付給一個有意義的世界。從許多的信件來看，預知本身就能夠減輕人們的焦慮。或許在這些情況下，對於即將到來的命運重擊，如果能夠透過腦海裡的事先經驗，心靈因此有了準備；這像是一種事先的練習。

舉例來說，有個事先夢到她家被大火燒毀的女人，這樣寫道：儘管發生了這一切，這衝擊並沒有太激烈，我也沒有因此而絕望地沮喪；總而言之，我在夢裡已經經驗了這一切。

另一個典型的敘述是來自一位女性的來信，她夢見年紀輕輕就死去的姊姊向她現身：她看起來還是跟過去年輕時一樣，臉上始終掛著燦爛的笑容，雙手捧著雪白的花環，是專門獻給死去孩子的花環。當我看著花環，充滿好奇時，她笑得更加燦爛了，好像是擔任另一個世界送來花環的信使是件讓她幸福的事，而送花環來正是死亡的象徵。

第二天就傳來死去姊姊她10歲的教子從樹上掉下來摔死的消息。「我姊姊來接他了。但是，」她在信的結尾處寫道：「她讓我們知道這發生的事讓她無比幸福，我們因而知道這是件好事⋯⋯」

一個年輕女孩做了個夢，夢境本身平淡無奇，但後來卻真實發生了，這個夢因此賦予了她人生的意義。她寫道，她原本決定成為護士，因為她認為這是她命定的職責，但一個夢卻改變了命運的軌跡。她夢見自己穿著白色的護士裙站在廚房：然後，一個有著漂亮捲髮，穿藍色毛料西裝的高個子男人，走到我身邊。我們直勾勾地看著彼此的眼睛。他對我來說完全是個陌生人。一個聲音清楚地傳來：「這就是妳命中注定的男人。」這個夢把我嚇了一跳，但我對自己說：「不，我永遠不會結婚。不會改變主意。」隨即就忘了這個夢。（幾星期後，有人把她介紹給了一個男人。）我看到，這完全是我夢中情景的重現，連細節都分毫不差。如今，我們已經度過了35年幸福的婚姻生活，當然也經驗了許多失望和困境。但我們從心底堅信，將我們帶到一起的上帝，會幫助我們克服彼此的所有難關。並非所有的夢都是虛無縹緲的。

同樣的意義也傳遞給了一名女子，當時她25歲，決定解除婚約，也已將這個決定告訴了未婚夫。

圖為《幽靈．死亡．夢境》書封。心靈工坊提供 在一個明亮的夏日星期天，我和母親走上巴塞爾的韋特施泰因橋（Wettsteinbrücke），朝向萊恩河的另一邊。母親用她特有的方式對我講起古老的巴塞爾故事。我聽得入迷了。突然，我看見天空劃過一道寬寬的光束，我的未婚夫從這道光中向我走來，他的眼睛緊緊地盯著我。我好奇地凝望著他，聽到一個聲音說：這就是妳的人生之路。靈視消失了，我聽到母親說：「妳怎麼啦？我講故事給妳聽，問妳問題，妳卻一言不發。妳看上去糟透了，發生了什麼事？妳的臉好蒼白。」正是這一刻，我如夢初醒。兩年後，我們結婚了。我不時遇到艱難困苦，但總是在我幾近崩潰時，我看到那道光束聽到那個聲音：這就是妳的人生之路。即使到了今天，我仍清楚記得出現那個靈視的地方。

（本文出自《幽靈．死亡．夢境》，心靈工坊出版，未經同意禁止轉載。）