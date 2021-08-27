她能聽見小死亡鐘的滴答聲 「受折磨一族」自揭靈異體驗

一個女人說：多年來，只要我聽見「小死亡鐘」的聲音，我就能肯定，我某個親密的人要死了。不管人們怎樣嘲笑我、告訴我，這不過是木蛀蟲的聲音！不過，當死亡真的降臨，他們就不再嘲笑我了。然而自從我丈夫死後，我就很少再聽到「小死亡鐘」的聲音了，這幾乎是20年前的往事了。就好像我丈夫把我身上的什麼東西拿走了一樣，因為這已經讓我痛苦了很多年。

究竟是什麼讓預言夢和靈視這些天賦消失了，我們從這些簡短的陳述中無法確定。然而，肯定是有著某種東西，將人從上述的與宇宙和諧的狀態分離開來。這種分離並不全然是令人遺憾的。確實，有時這可能是跨出了進入現實的第一步，而這是人類所需要的。「與宇宙和永恆同在的這種和諧夢境還是持續存在著」，這必然不是透過強大而清晰的意識來平衡的，而是往往與活力的逐漸減退甚至是早逝有著密切的相關。來信中就有一些這樣的例子。

有人寫到他有一名求學時的友人，是農夫的兒子：「他總是安靜的，一個相當沉默寡言的男孩，有著奇怪的眼睛，黑暗而深邃，看人的時候好像可以將你完全穿透。」他有第二種視力。在這封信裡，來信者舉了幾個例子。根據他的描述，這人直到死為止都是個「怪人」，而在他還是小孩時，就預言了自己的死亡。「我現在站在這裡，怎麼會又同時躺在井裡呢？」他當時問他的朋友—結果後來他就是在這樣的井裡淹死的。一個住在俄羅斯的瑞士人，講起他14歲的兒子有天晚上與朋友去附近的小溪抓小龍蝦，突然，他們聽到一陣奇怪的歌聲，很快地就聽出這是教堂唱詩班的歌聲。

突然，歌聲整個包圍了我們，讓人弄不清究竟是來自上面還是來自下面。一會兒後，我們清晰地聽見了神父的聲音。接著，唱詩班的歌聲再次響起，以輪唱的方式，就像是東正教會裡的歌聲。

父親問這兩個孩子這時候他們怎麼辦，他兒子回答道：「哦，我們也跟著祈禱，除此之外，我們還能做什麼呢？」

這番敘述是引人注目的，因為這段經驗是發生在共產主義的俄羅斯，在那裡，一如這位父親信中特別說明的，上帝形象並沒有深植在孩子們的心智裡。但這兩個孩子卻突然深陷在「靈性世界」裡，而他們的反應就彷彿那是現實。在這個案例中，這父親寫道：「後來，兩個孩子都夭折了。」

如果與「心靈世界」太接近，似乎會削弱生命力。許多例證一次又一次地驗證了這件事。例如，尤斯蒂努斯．科訥（Justinus Kerner）為豪弗夫人（Frau Hau_e）所寫的著名傳記《普雷沃斯特的靈視者》（The Visionary of Prevorst, 1829），她的一生，都是在極差的健康與身體的折磨中度過；M.布伊蘇（M. Bouissou）夫人則是位傑出的靈媒，多年的超感視覺通靈工作使她罹患重病，不得不退休；而榮格學生時代所進行測試的那位靈媒，26歲就死了。甚至在民間盛行的傳說中也有記載與「靈性世界」進行接觸的危險；如果觸碰到鬼，甚或有時只是遇到鬼，據說都可能會帶來死亡。然而到目前為止，科學對這樣的相關性還沒有總結出任何定律或規則。

在另一封來信中，一位父親表示，經常預先告知什麼將發生的女兒，有一天竟敢問他，當她的母親死後是否會再娶別人時，他忍不住狠狠地抽了她幾記耳光，而或許他這樣做是非常明智的：「我只想告訴妳這件事—以後再也不准去看任何未來的東西了！」他咆哮道，好像在為她驅邪。而真實的情況是，這個孩子後來再也沒「看到」任何東西了，即便是她長大以後。「幽靈被趕走了」，而且陰鬱的預言永遠不再出現了。幾記耳光阻止了她這條非理性的危險道路，這當然是好事。生活也就可以繼續下去了。

預知能力，特別是這樣的能力是和親朋好友的死亡有關時，這份命運的禮物並不總是受歡迎的，而是令人感覺太過沉重。飽受這天賦折磨的德國女詩人安內特．馮．德羅斯特– 徽爾斯霍夫（Annette von Droste-Hülsho），發明了一個短語用來描繪這些人：「受折磨一族」。在我們收到的來信中，就常常出現這類字眼。

有一個女人，她不僅在夢中預見死亡與不幸，還預見好事。她寫道：「我試圖透過祈禱來擺脫這個魔鬼，但是這些怪事還是不斷發生。」在談到一個應驗了的夢時，她用了這樣的奇怪字眼：「它又回來了，黑暗可怕的東西。」

一個經常可以預知其他人死期的老人，對於他是如何知道的，總是守口如瓶。我們所讀到的是他「將他這個致命的祕密帶進了墳墓」。一個常常預知患者死亡的護士，把這種帶來巨大痛苦的能力稱為「苦難」。而另一個女人則寫道：「因為超感視覺或這一類的能力而受到的困擾，其實是令人非常不愉快的，」接著她又鬆了一口氣而長嘆：「謝天謝地，現在我再也

沒有這種負擔了。」

另一個女人寫道：總而言之，假如我夢見地上有個坑，我就知道村裡有人將要死了，而這種能力並不會讓我開心；假如我不再做這樣的夢，我會很開心。

我們很容易理解，有這種天賦是相當沉重的負擔，是特別強大的人格才可以承受的悲哀。這些「死亡預言家」或有超感視覺的人，偏離了人們共同的軌道。他們擁有的祕密使得他們難以被人理解，只會被同類孤立，讓他們受到懷疑而已。這一點可以從一個11 歲男孩的經驗中，很清楚地看到。他每逢假日，都被允許與教堂司事的孩子一起去教堂敲鐘，而有一天，他預言鐘的繩子會斷掉。結果，繩子真的斷了，而這種事在此之前從未發生過：「我們都嚇壞了，所有孩子都衝出教堂；而鐘依然自己響著，直到很久以後鐘聲才慢慢消失。」這封信繼續寫道：「有很長一段時間裡，每個孩子都避開我，甚至許多農夫遇到我時，還要劃十字。」

圖為《幽靈．死亡．夢境》書封。心靈工坊提供 這個孩子受到了被遺棄的懲罰。因為，預言是在一個神聖的地方發生的，因而，他預測未來事件的天賦似乎也就更顯得不可思議。這種事儘管只發生了一次，但男孩還是被孤立了，是被特別「貼上標籤」的生物。這就是為什麼在原始的村落裡，精通魔法的巫醫們，就像我們文明中的「通靈預言家」以及擁有第二種視力的那些人一樣，總是離群索居。我們可以理解，為什麼那麼多寫信的人強調，多年來，他們對自己的經驗守口如瓶。他們不願將這些公之於眾，因為講述它們，不僅是對祕密記憶的褻瀆，而且還會被視為「另類」，遭人厭惡。

（本文出自《幽靈．死亡．夢境》，心靈工坊出版，未經同意禁止轉載。）