女孩不斷夢見樂透中獎號碼 這樣的好運竟然某一天就消失

特定生日時辰星座的人會有靈異能力

萊恩成功地展示了每個人都具有超自然感知的能力。超心理經驗就像直覺、夢和預感一樣，都是生活中的一部分。但每個人的這種天賦有極大的差異。對於這一點，我們可以從《瑞士觀察家》的讀者來信入手。從這些信裡，可以看出大量這方面的問題。

我們讀到那些在「錯誤的時間」或特定日出生的，並且「能夠聽到草長的聲音」的那些孩子們的故事。「特定日出生」，經常指的是星期天出生的孩子；但是從我們讀者的來信來看，日曆上的其他日子也會賦予孩子超感視覺或預言夢的天賦。一個鄉下女人寫道：從人們的竊竊私語中我才知道，這種事並不是每個人都能看到的，只有出生於特定星座時辰的人才能夠看到；我出生於6月24日，正是仲夏日……。

還有人寫道：我母親讓我父親為我祈禱，保護我遠離這些靈視的影響。而她則把主要的原因歸之於我是出生於萬聖節。

另一個童年時代就有靈視的女人寫道：我母親非常虔誠，我很大了以後她才告訴我：我出生在午夜與凌晨1點之間的「鬼時」，極有可能我因此擁有了這樣的天賦，在這一生中能夠看到比別人更多的鬼魂。而她是對的。

日曆上的聖誕節、除夕夜和其他的聖人瞻禮日（feastdays）都是特定的日子。並且有這樣的說法：任何在大齋節（Lent）出生的人，可以看到所有的鬼，而且必須得讓路，否則就會忽然倒下身亡。

對這種聯繫的強調，是源自人類渴望為令人費解的神祕經驗，找到非個人因素的背景。將這種天賦追溯到明確的、特定的日子，伴隨著時間的循環，打造出一個包羅萬象的宇宙；人在這個宇宙中自有其位置，與這個宇宙密不可分，因此才能將他的各種才能歸之於他與宇宙的關係。這種對各種天分的通俗解釋，將人連結到整個宇宙的背景，就像是小宇宙和大宇宙之間的關係，就像是內在世界和外在世界的關係，而這種看法在人類的思想中始終扮演著一定的角色。中世紀的「萬物有情論」（sympathy of all things），是這種解釋最登峰造極的階段。在煉金術裡，也可以看到同樣的思想。

榮格心理學不關心星期天出生或仲夏日的孩子「聽到草長的聲音」，也不關心對未來的預言或看到鬼魂等等這一切是否為真；而是將這種陳述視為一種徵兆，是心靈內有的感覺，這感覺是自我透過它的天賦或才能，站在了更寬廣而非人的連結裡（這是來自宇宙的），而且這完全是由比人類更高的權威所決定的。對單純的人來說，他會將這種連結所代表的價值視為宗教的經驗，他表達這種感覺的方式是自然而本能的。

來信者描述的這些令人感覺怪異，而且一開始十分困惑的能力，往往突然在某一時間又消失殆盡。因此，一名能夠例行地預言或近或遠親友的死亡的女人，這麼寫著：自從我親愛的丈夫死後，我就再也看不到這種事了。也許是因為這種事讓我太痛苦了。

圖為《幽靈．死亡．夢境》書封。心靈工坊提供 另一個女人是從18歲開始起，反覆聽到那些彌留之際的朋友們的說話聲或呼喚她的名字，她寫道：55歲以後，我就再也聽不見任何人的呼喚了。

有個女孩，有段時間不斷夢見樂透的中獎號碼，她寫道：有一天，預言突然不再有了，就像它的出現一樣地突如其來，同時也帶走了我在樂透、賭注、比賽等這類的好運。從那以後，我就不再有任何的好運氣了。

（本文出自《幽靈．死亡．夢境》，心靈工坊出版，未經同意禁止轉載。）