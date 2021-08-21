來自鼻尖的問候...跟貓相處 人類可以用這部位代替

問好的方式

「您的手怎麼會那樣？」

一位20多歲的年輕飼主，手上有著大大小小的無數傷痕，到處都是銳利的抓痕與咬痕。

「貓奴應該多多少少都會這樣吧？」飼主認為這是養了三隻貓的光榮標誌，絲毫不在意地回答。貓奴可能會覺得這些傷痕很光榮，但貓造成的傷口會留下疤痕，痕跡很難消失。「我的手不重要，我覺得羅伊最近好像有點敏感。」

「牠對什麼情況很敏感？」

「我或其他家人靠近的時候，牠會逃跑或是對我們哈氣，不知道為什麼會突然這樣……」

對羅伊突如其來的行為變化感到不解，我能夠感受到飼主受傷的心情。

「有沒有拍下羅伊做了哪些行為的影片呢？」

與其只靠飼主說的話來推測，更應該看看客觀的資料來判斷狀況。

「請看一下這個，這是我媽進到家中跟羅伊碰到面的情況。」

影像當中，飼主的母親一看到羅伊，就熱情地對羅伊打招呼，但羅伊的表情卻很不尋常。向後貼緊的耳朵、接連不斷的尖銳哈氣聲，還有出擊的前腳。才不到三秒鐘，羅伊就做出這些反應。

接著，母親做出和羅伊相反的行為，很努力地想要表達親切。像是貓奴們都會做的摸摸、先退後一步然後再伸手靠近羅伊等等。

「這很危險耶……」飼主可能是聽到我這麼說，便立刻回問我說「什麼？」

「您母親又更靠近貓了，但羅伊是在說有什麼事情讓牠覺得不舒服。」

我話一說完，影片中的羅伊更驚恐了。因為飼主的母親坐在一直往後退的羅伊面前，從包包裡拿出長皮夾丟到羅伊前面，像是在說「為什麼不來我這裡」。「啪」一聲掉在地上的皮夾，讓羅伊的耳朵瞬間豎起，開始不斷後退。接著羅伊便立刻用右腳展開攻擊，影片傳出飼主母親「啊」的尖叫聲。

「您應該也遇到很多類似這樣的情況吧？」

「在給牠點心的時候還沒事，但最近要幫牠把眼屎拿掉，或是想摸牠的頭時，牠會很激烈地反抗，我覺得可能是到了發情期吧。」

所謂的發情期就是貓的青春期，很多飼主在描述貓突如其來的反抗行為時，總會用到這個名詞。當然，貓在發情期的時候，個性確實可能會改變。已經一歲多的羅伊會做出這樣的攻擊，的確可能被認為是發情期的異常舉動。但影片中羅伊害怕的表現與攻擊行為，已經充分說明了這並非是發情期造成的問題。

「雖然應該不太可能會這樣，但請問您最近有沒有用手去打羅伊呢？類似鼻子之類的部位？」

網路上有時會流傳一些錯誤知識，像是要教育小貓就要打牠鼻子之類，以防萬一所以我還是問了一下。

「有打過一兩次，因為大家都說要這樣。」飼主很慌張地回答。

「羅伊應該是因為這樣才會怕人的手，因為你們要摸牠或是抱牠的時候都會伸手不是嗎？」原本很慌張的飼主，轉而用擔心的眼神望著我，我接著繼續解釋。

「一但羅伊覺得人的手很危險，就會在對飼主的信任與害怕之間搖擺不定，感到混亂。」

「那我的手會一直給羅伊可怕的印象嗎？」

「這倒不會，目前還有轉圜的餘地。首先，您可以用食指試著靠近羅伊。」

「食指嗎？」

這是運用貓咪打招呼的方式來接近貓的方法。貓咪彼此初次見面的時候，會稍微碰一下鼻子來打招呼。但我們無法跟貓互碰鼻子，所以可以用食指的指尖去碰牠們的鼻子來表示親近。

「對，如果用食指靠近牠，還是讓牠感到害怕的話，那就用鉛筆後面的橡皮擦來代替。」

如果對人類的手感到害怕，那很可能也會害怕食指，所以可以用形狀跟觸感都很類似的鉛筆橡皮擦，來扮演類似貓鼻的角色。

當貓熟悉你用鉛筆後面的橡皮擦跟牠打招呼之後，你再換成用食指的指尖就可以了。

圖為《真想暫時變成貓》書封，遠流出版提供。 飼主雖然對貓咪的鼻子問候法（nose greeting）感到半信半疑，但還是承諾會試試看。一星期之後他又來醫院，這次他手上的傷痕倒是淡了不少。羅伊的飼主一見到我，就告訴我貓咪的問候方式真的很奇特，甚至手舞足蹈地說羅伊現在比較少會「哈氣」和「前腳攻擊」了。就這樣，羅伊家恢復了往日的良好關係，過著幸福快樂的生活。

(本文摘錄自《真想暫時變成貓》，遠流出版，未經同意禁止轉載。）