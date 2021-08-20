快訊

金曲32／《刻在我心底的名字》奪年度金曲 名單持續更新

聽新聞
test
0:00 / 0:00

想成功，先假裝自己成功了，再一步步努力「弄假成真」

遠流出版社 / 文．謙卑詩人 Humble the Poet
負面情緒會讓人上癮，正面情緒也會，至於你想要對哪種情緒上癮，就由你來決定了。圖片來源：Ingimage
負面情緒會讓人上癮，正面情緒也會，至於你想要對哪種情緒上癮，就由你來決定了。圖片來源：Ingimage

我們常以為成功人士不像我們一樣會受到恐懼、焦慮、懷疑、憂鬱、缺乏動機等情緒的困擾。事實絕非如此。「成功」並非一種狀態，所以也無法量化。對某些人來說，大清早能起床就算是成功了；但對另一些人來說，起床後再賺個千萬元才稱得上成功。各位想怎麼衡量成功都可以，只要讓你感覺不錯，願意努力去追尋就好。

有些人則是把自己想要達成的目標，寫在「夢想板」（vision boards）上。我的好朋友莉莉辛格（Lily Singh，YouTube用戶名稱為 iiSuper Womanii）向來擅長鼓勵他人，我見過她的夢想板，上面記載的項目有許多已實現了！但這就代表她成功了嗎？當然不是，這其實代表了她可以再多添些新的目標與夢想。擁有適當的雄心壯志，人生才會像攀登一座永無止盡的高山，而且路途上的每一步都能飽覽山峰景緻。

負面情緒會讓人上癮，正面情緒也會，至於你想要對哪種情緒上癮，就由你來決定了。想要正面的心情，體能活動必不可少（我現在一邊想到一件事：我的健身房會員卡過期了。如果各位哪天碰到我，麻煩問我一下我有沒有去更新會員卡。如果我說「沒有」，那就揍我吧。）你眼前的處境，也許不符合自己心中界定的成功，但現狀是暫時的，快點動起來往前進吧。如果此刻的你一切順利，那麼你想做什麼事呢？如果你還無法把這件事每天做滿八小時，那就先做兩小時。凡事只要持之以恆，必能有所進展。無論各位想做何事，一切的進展和進步皆有賴時間累積而成。切莫空有遠大志向卻不能堅持向前。只要是邁向正確的方向，慢慢前進也能達到夢想境界。

圖為《從苦境中轉回》書封，遠流出版提供。
圖為《從苦境中轉回》書封，遠流出版提供。
常聽人說想要成功，得先裝出個成功人士的架勢來，假裝自己已經成功了，直到「弄假成真」。其實也不只是要「裝出架勢」來——這句話乃是提醒世人務必隨時調整好心態，以幫助自己達成心中的夢想。

負面情緒會讓人上癮，正面情緒也會，至於你想要對哪種情緒上癮，就由你來決定了。

(本文摘錄自《從苦境中轉回》，遠流出版，未經同意禁止轉載。）

相關新聞

絕對不行抓後頸！貓咪洗澡時的注意事項

「噗唰」一聲打開蓮蓬頭的聲音，對貓咪來說就像是「很快要發生可怕的事情」的聲音。所以最好把蓮蓬頭放在水裡再打開，這樣裝水時比較不會有聲音。

疫情期間，AI如何撐起醫護心理健康，預防憂鬱自殺？

臉上印著N95口罩痕跡，忍著身體不適，在炎炎夏日穿著全套防護衣來回穿梭。醫護人員為民眾篩檢、治療的身影，成為疫情間台灣最美的風景。

別誤會貓咪了！孩童和孕婦都能與牠平安共處

大多數的感染途徑是吃生魚片、生牛肉等沒有煮熟的食物，或是接觸外界的泥土、水之後，沒有把手洗乾淨就直接吃東西等。事實上，最近20年來只有兩起產婦感染弓漿蟲傳染給胎兒的確診病例，感染源也不是貓。

想成功，先假裝自己成功了，再一步步努力「弄假成真」

負面情緒會讓人上癮，正面情緒也會，至於你想要對哪種情緒上癮，就由你來決定了。想要正面的心情，體能活動必不可少

來自鼻尖的問候...跟貓相處 人類可以用這部位代替

這是運用貓咪打招呼的方式來接近貓的方法。貓咪彼此初次見面的時候，會稍微碰一下鼻子來打招呼。但我們無法跟貓互碰鼻子，所以可以用食指的指尖去碰牠們的鼻子來表示親近。

心情故事／所謂努力，不過是為了戰勝人生的殘酷

所謂努力，不過是為了戰勝人生的殘酷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。