想成功，先假裝自己成功了，再一步步努力「弄假成真」

我們常以為成功人士不像我們一樣會受到恐懼、焦慮、懷疑、憂鬱、缺乏動機等情緒的困擾。事實絕非如此。「成功」並非一種狀態，所以也無法量化。對某些人來說，大清早能起床就算是成功了；但對另一些人來說，起床後再賺個千萬元才稱得上成功。各位想怎麼衡量成功都可以，只要讓你感覺不錯，願意努力去追尋就好。

有些人則是把自己想要達成的目標，寫在「夢想板」（vision boards）上。我的好朋友莉莉辛格（Lily Singh，YouTube用戶名稱為 iiSuper Womanii）向來擅長鼓勵他人，我見過她的夢想板，上面記載的項目有許多已實現了！但這就代表她成功了嗎？當然不是，這其實代表了她可以再多添些新的目標與夢想。擁有適當的雄心壯志，人生才會像攀登一座永無止盡的高山，而且路途上的每一步都能飽覽山峰景緻。

負面情緒會讓人上癮，正面情緒也會，至於你想要對哪種情緒上癮，就由你來決定了。想要正面的心情，體能活動必不可少（我現在一邊想到一件事：我的健身房會員卡過期了。如果各位哪天碰到我，麻煩問我一下我有沒有去更新會員卡。如果我說「沒有」，那就揍我吧。）你眼前的處境，也許不符合自己心中界定的成功，但現狀是暫時的，快點動起來往前進吧。如果此刻的你一切順利，那麼你想做什麼事呢？如果你還無法把這件事每天做滿八小時，那就先做兩小時。凡事只要持之以恆，必能有所進展。無論各位想做何事，一切的進展和進步皆有賴時間累積而成。切莫空有遠大志向卻不能堅持向前。只要是邁向正確的方向，慢慢前進也能達到夢想境界。

圖為《從苦境中轉回》書封，遠流出版提供。 常聽人說想要成功，得先裝出個成功人士的架勢來，假裝自己已經成功了，直到「弄假成真」。其實也不只是要「裝出架勢」來——這句話乃是提醒世人務必隨時調整好心態，以幫助自己達成心中的夢想。

負面情緒會讓人上癮，正面情緒也會，至於你想要對哪種情緒上癮，就由你來決定了。

(本文摘錄自《從苦境中轉回》，遠流出版，未經同意禁止轉載。）