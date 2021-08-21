別誤會貓咪了！孩童和孕婦都能與牠平安共處

誤會1. 貓毛對小孩的氣管不好？

很多原本有養貓，後來卻懷孕的夫妻，或是家裡有了孫子的長輩經常會問這個問題。甚至有一些飼主聽說小孩可能會因為貓毛生病，進而棄養。

但我們其實不必擔心吃到貓毛會對小孩的氣管不好。因為即使小孩吃到貓毛，毛也不會進到氣管，而是會進到胃裡，然後隨著糞便一起安全地排出體外。

也不需要擔心小孩會因為貓毛而過敏。有研究結果指出，貓毛不僅不會造成過敏，反而具有預防心臟病的效果。

而且正確來說，與過敏有關的並不是貓毛，而是貓的唾液。因為理毛而沾附在貓毛或皮膚角質、小便中的唾液，含有跟肥皂相同的中和酵素，會引起過敏反應。如果擔心對貓過敏，那在領養之前最好先嘗試當貓中途，或是到有養貓的家庭去走一趟。想要養貓的人，應該先接觸跟人比較親近的貓，以準貓奴的身分去確認一下自己是否會對貓過敏。

誤會2. 貓可能會導致孕婦流產？

只有四種情況同時發生，貓才可能對孕婦造成危險。圖片來源：Ingimage

有謠傳說貓身上一種叫做弓漿蟲的寄生蟲疾病，對孕婦來說非常危險，所以孕婦絕對不能養貓。而且過去新聞也曾經報導，有四分之一的國民身上帶有這種貓寄生蟲，而這與孕婦流產有關。該新聞中報導的25%感染率是錯誤資訊，不是25%的韓國人口受到感染，而是日常生活中曾經感染過弓漿蟲、血液中產生抗體的人有25%的意思。換句話說，並不是貓咪帶著弓漿蟲生活，並以宿主的身分將這種寄生蟲傳染給其他動物，而是我們會在不知不覺間暴露在有弓漿蟲的環境下，並且自然地產生抗體。而且很多情況是弓漿蟲並沒有造成什麼問題，就連宿主本人也不知道自己曾經感染過弓漿蟲。

那被稱為貓寄生蟲的弓漿蟲，主要的感染途徑是經由貓嗎？

不是。大多數的感染途徑是吃生魚片、生牛肉等沒有煮熟的食物，或是接觸外界的泥土、水之後，沒有把手洗乾淨就直接吃東西等。事實上，最近20年來只有兩起產婦感染弓漿蟲傳染給胎兒的確診病例，感染源也不是貓。

只有以下這些情況同時發生，貓才可能對孕婦造成危險。

狀況1. 家裡的貓非常喜歡外出，還會在外面抓老鼠來吃，也會去喝水溝水，然後再回到家裡。

狀況2. 剛才抓的那隻老鼠感染了弓漿蟲，而且抓那隻老鼠來吃的貓從來沒感染過弓漿蟲，身上完全沒有抗體。

圖為《真想暫時變成貓》書封，遠流出版提供。 狀況3. 偏偏貓奴本人也不曾感染或弓漿蟲，而且在貓感染弓漿蟲後2〜4週內，透過糞便將弓漿蟲卵排出時，已經懷孕的飼主卻又徒手去碰貓的糞便。

狀況4. 而這位貓奴真的超級忙，連洗手的時間都沒有，就用沾著貓糞便的手直接吃飯。

這四種情況依序全部發生的可能性真的微乎其微，所以因貓流產的機率也真的非常非常低。

如果擔心孕婦流產，那應該先注意別吃生魚片跟生牛肉，畢竟因生食而感染弓漿蟲的機率，可是要比被貓傳染要高得多了。

(本文摘錄自《真想暫時變成貓》，遠流出版，未經同意禁止轉載。）