絕對不行抓後頸！貓咪洗澡時的注意事項

絕對不行抓後頸！#洗澡時的注意事項

有人從來沒有做過這件事，但卻沒有人從來只做過一次這件事，那就是幫貓咪洗澡。

很多貓奴在領養貓之後，都會煩惱「什麼時候該幫貓咪洗澡？」很多貓奴甚至會花好多年的時間煩惱，無論貓咪是長毛短毛，是不是都該每隔一段時間就洗一次澡。

老實說，我的寵物貓阿銀已經步入中年，而我通常是一年洗一次，有時候甚至一整年都沒幫牠洗澡。

老實說，我從來不覺得這樣的阿銀很髒。

貓跟狗不一樣，牠們會理毛，所以可以不必常洗澡，這是因為牠們每天，都會用帶有中和酵素的唾液理毛好幾次。

而且貓真的超討厭水。貓咪在大約2,000年前是生活在沙漠中的，本能上就不太親近水，這也是牠們不愛洗澡的原因。

但現在不是生活在沙漠，而是生活在家裡，所以洗澡是不可避免的。尤其是長毛貓，為了整理牠們的毛，有時還是得洗澡。而且為預防得皮膚病，最好還是讓牠們對洗澡更加熟悉一點。因為感染寄生蟲、得細菌性皮膚炎、黴菌性皮膚炎時，在醫院或家中，都必須用治療用的沐浴乳來洗澡。只要讓貓咪稍微熟悉洗澡這件事，療程就會更順暢，恢復也會更快，所以希望大家記得以下的事項，這樣幫貓洗澡的時候會更熟練。

寵物的味道，通常都是來自嘴巴或耳朵，有時候也會因為肛門腺分泌的液體而發出臭味。

只要平時好好管理牙齒、耳內和肛門腺，就可以減少寵物散發特殊臭味。而貓耳朵相關的病不像狗那麼多，肛門腺分泌的液體也不多，所以只要集中管理、清潔牙齒，就能帶來很大的幫助。家貓在戶外活動的機率也比狗少很多，只要沒什麼意外，貓通常不會變得太髒。所以不需要經常幫貓洗澡，通常六個月洗一次就夠了。

「噗唰」一聲打開蓮蓬頭的聲音，對貓咪來說就像是「很快要發生可怕的事情」的聲音。所以最好把蓮蓬頭放在水裡再打開，這樣裝水時比較不會有聲音。圖片來源：Ingimage

如果你家的貓咪不怕水，可以裝大概淹過貓腳掌的水，讓貓咪從踩水的遊戲開始拉近跟水的距離。當貓咪覺得這是一種遊戲，就會比較親近水。這時候也可以給貓一點零食，這樣可以讓貓咪同時產生「這沒什麼嘛」的安全感，以及「玩得很開心，還有零食可以吃」的感受。接著就是從屁股開始，輕輕地、不要發出聲音地潑水。記得，「不要發出聲音」！這是超新手貓奴最常犯的錯誤。「噗唰」一聲打開蓮蓬頭的聲音，對貓咪來說就像是「很快要發生可怕的事情」的聲音。所以最好把蓮蓬頭放在水裡再打開，這樣裝水時比較不會有聲音。

如果打開蓮蓬頭時不發出聲音，且把貓放到水盆裡的過程都順利成功，那接下來就很重要了。如果感覺到水面愈來愈高，開始要把自己淹沒的話，那再親水的貓都會想要用盡全力逃脫這個狀況。為了讓貓咪不要逃離浴室，接下來這個行為很重要：從結論說起，那就是絕對不要抓貓咪的後頸。

網路上盛傳幫貓咪洗澡時，可以大力抓住貓的後頸以幫助貓穩定下來的「催眠夾法（clipnosis）」。這個方法，是緣自於母貓會用牙齒咬住小貓的後頸來移動，所以貓天生就覺得被抓住後頸很有安全感的說法。

聽起來好像煞有其事，但其實是錯的。貓咪會被抓住後頸的情況大致上只有兩種：還是小貓時被母貓咬住脖子，以及交配的時候公貓咬住母貓的脖子。第二種是為了交配而強制咬住脖子的情況，以人的情況來比喻，感覺就像是被抓住頭髮一樣。所以洗澡的時候抓住貓咪的後頸，其實是類似後者這種強迫的行為，對貓咪來說非常不愉快。事實上，國際貓獸醫協會ISFM，也都不建議用這種方法來抓貓。

這樣會讓貓咪很不開心，也可能會破壞貓咪和飼主間的關係。

圖為《真想暫時變成貓》書封，遠流出版提供。 所以比起抓住貓咪，我更建議各位輕輕地按摩貓的後頸。用大拇指跟另外四根指頭，輕輕地按壓貓的後頸，這樣子貓咪就會在洗澡的時候變得乖巧。如果可以再準備能夠讓貓咪抓緊的橡膠墊，那就再好不過了。就像溺水掙扎的人如果能抓到東西，就會覺得有安全感一樣，如果能有東西讓貓咪抓住，牠們在心理上就會比較有安全感。

洗澡的時候有人拉你的頭髮，跟有人輕輕按壓你的後頸，你會選擇哪一個呢？

貓咪肯定也會跟你做出一樣的選擇。

遠流出版社提供

(本文摘錄自《真想暫時變成貓》，遠流出版，未經同意禁止轉載。）