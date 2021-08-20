疫情期間，AI如何撐起醫護心理健康，預防憂鬱自殺？

臉上印著N95口罩痕跡，忍著身體不適，在炎炎夏日穿著全套防護衣來回穿梭。醫護人員為民眾篩檢、治療的身影，成為疫情間台灣最美的風景。

然而他們之中，有些人已很久沒好好吃一頓飯、很久沒回家、很久沒抱抱孩子，甚至還要煩憂家人被街坊鄰居投以異樣眼光。責任感與犧牲奉獻的性格，讓他們努力抗疫、扶持親友夥伴，卻忽略對自身心理健康的覺察⋯⋯

三月，台灣發生院內感染事件，一名護理師全家確診，後續婆婆病逝。六月疫情升溫，有患者攻擊護理師，幾位傷重到需要開刀治療；接續傳出有護理師疑似因身心俱疲，不堪防疫壓力而輕生；再來一位懷孕護理師因照護患者染疫緊急剖腹，在最脆弱的產程與產後期間只能一人全程獨自面對⋯⋯

這些第一線醫護人員，如作家張曼娟所提，「扛負著巨大的身心壓力，站在最前線，為保護我們而戰。他們也是別人的兒女、兄弟姐妹、配偶和父母。」

根據倫敦帝國學院刊登在《英國護理雜誌》的最新調查〈Study evaluates ICU workers' mental health during the COVID-19 pandemic 〉證實， COVID-19大流行已經影響世界各地醫護人員的身心健康。

調查涵蓋全球七個國家共515位加護病房醫護人員，包括來自台灣的醫護人員。結果顯示，平均48%受訪者出現心理健康狀況，37%受訪者超出憂鬱徵象的閾值，78%受訪者有失眠現象，28%的受訪者表示有PTSD（創傷後壓力症候群）。此外，57%的受訪者表示非常或極度擔心被感染。

醫護人員的心理處境需要被正視，而你我，可以做些什麼呢？

新冠肺炎儀表板，協助丹麥醫院決定營運方式

疫情期間，醫院該如何營運，深受挑戰。

丹麥哥本哈根地區有九家精神科護理中心，5,000名員工每年照顧超過五萬名患者。疫情來襲後，丹麥政府部門希望該區的精神科護理中心，能在控制醫護人員的內部、外部感染風險的情況下，讓為數眾多的精神疾病患者持續獲得治療。

精神科護理中心尋求SAS協助，由中心團隊提供業務需求、蒐集數據和驗證，而SAS提供視覺化分析和流程管理等專業知識；雙方加緊在兩週內，打造完成新冠肺炎視覺分析管理儀表板。

透過新冠肺炎自動化儀表板，納入政府政策、醫療專業知識、所有中心的確診病例、後勤考量及員工需求，精神科護理中心得以掌握更多營運細節，如：疫情升溫到哪個層級時，需要完全關閉中心？能否提供需住院治療的精神疾病患者服務，還是應該讓他們待在家？

可以說，數據分析使管理層級即時做出決策，而且自動化地權衡困難的決定。

撐醫護，用AI洞察說不出口的需求

在澳洲，2020年六月，心理健康醫學研究機構黑狗研究所（Black Dog Institute）借鑑澳洲衛生專業人員的研究，發現超過50%醫護人員擔心感染COVID-19，80%人擔心親人。醫護人員隨著心理困擾率升高，抑鬱、焦慮和壓力高於預期。

在急診室工作超過20年的急診醫學主任朱德金斯（Simon Judkins）表示，「我們往往把他人的健康及福祉擺在第一優先，很少有時間考慮到自己。除非必要，不然不會尋求幫助。」

黑狗研究所發現事態緊急，攜手各界夥伴，只花了兩週就推出線上心理健康平台「TEN」；透過工具、資源及遠端醫療會議，為第一線醫護人員提供保密式支持服務，應對和管理壓力、倦怠、焦慮、抑鬱和其他心理健康狀況。

其中，SAS扮演了以AI技術在幕後洞察醫護數位行為的重要角色。

SAS在網站建置初期即加入提供建議，以AI即時運算加以雲端架構，深入且快速地探索網站使用者的瀏覽行為；並根據使用者搜尋及正在參與的資源，進而臆測使用者的意圖跟需求，推薦最適合的心理資源。

網站上線後，黑狗研究所透過SAS的分析得知，網站具有龐大流量，但醫護對遠距醫療互動的需求卻相對低迷。他們意識到，這可能是醫護人員不願麻煩人的性格，期望能在網站上使用更多自助式的工具和資源。因此，黑狗研究所決定改版，根據使用者在網站的參與度，增加了40多種額外的互動資源。

而原先預期每日暴露在病毒風險的醫院工作者會是最主要的使用者，分析結果顯示，護士、家庭醫生、心理醫生，才是平台使用頻率最高的族群，且多集中在晚上六點到八點。

這些珍貴的洞察，讓黑狗研究所改變互動策略：利用網站高流量時段來接觸關鍵受眾，突出顯示更新的資源，並利用A/B測試，確保網站介面有最高互動效率。

TEN平台發佈十個月後，使用者快速成長至3.3萬名醫護人員，突顯大量醫護人員的心理需求；今年三月重新開放後，自助資源和線上自我檢測的點擊率成長了五倍。隨著澳洲目前也迎來疫苗接種的壓力，TEN預期需要長期營運，以提供第一線醫護人員不間斷的支持。

令人振奮的是，目前該案亦獲得政府聯邦預算的挹注。

澳洲LifeSpan，以高品質數據預防自殺

自殺，是澳洲15至44歲人群的第一大死因。

為降低自殺率，早在2016年，黑狗研究所就曾推出「LifeSpan」——一個橫跨社區、健康照護、學校及緊急救護等單位，整合九種預防自殺策略的框架，以突破過往無實證或片段式的預防策略。

據科學研究，LifeSpan將有助於防止21%的自殺死亡和30%的自殺意圖。

然而，這個框架缺乏以數據驅動的運作方式，難以確保是否真有此效益。而且，LifeSpan對於從緊急救護單位、醫療單位、學術單位及政府組織等取得的大量且異質的資料，也感到束手無策，不知該如何找出有意義的數據？該從哪個面向下手？

「SAS的加入，讓我們得以擁有數據基礎建設，讓我們能懂得運用、處理，並分析更多元的數據，」LifeSpan數據經理菲利普斯（Matthew Phillips）指出。

除了處理既有的龐大資料庫，SAS的加入，也使此框架得以納入媒體的自殺報導，運用文字分析和資料探勘技術，從每月約2.6萬篇既有文章和1,000篇新文章中，預測自殺事件發生的地點、時間與方式。

黑狗研究所首席科學家暨總監克莉絲汀生（Helen Christensen）表示：「如今，我們擁有全澳洲最佳品質的自殺數據。預防自殺是有可能的，我們已擁有了證據，只需藉此基礎進行分享與導入預防行動。而數據，是成就一切的關鍵！」

數據是推動心理健康的珍貴資產。回顧台灣這場防疫抗戰，似乎才剛要喘息，境外變異病毒株又如星星之火，隨時可能燎原，防疫似乎還看不到盡頭。其實，無論是前線醫護人員、需要精神治療的病患，或宅在家工作的你，長期抗戰下的心理健康，都是不可忽視的一環。

除了SAS的創意，我們也期待更多好手一同投入，用AI撐醫護，也撐出你我的身心健康。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

「全文轉載自未來城市(疫情期間，AI如何撐起醫護心理健康，預防憂鬱自殺？| SAS專欄)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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