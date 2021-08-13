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贏了道理卻輸掉關係 轉念技巧：讓你的伴侶發光

看見心理 / 文．何培申 PeiShen 諮商心理師
只有讓對方在你身邊是快樂的，關係才能被好好建立。圖片來源：Ingimage
只有讓對方在你身邊是快樂的，關係才能被好好建立。圖片來源：Ingimage

•合作才有最好的演出

有一種沒有劇本，在舞台上現場創作的劇種，叫做即興劇；以觀眾的點子做為靈感，建構出角色、臺詞、場景跟劇情；為了在未知中一起創作，演員們必須快速地承接對方創作的一切，才能有效率地合作演出，不至於原地打轉一直重複，或七零八落一般散沙。因此，我們有一句話說：「讓你的夥伴發光」。

不論你是不是能馬上搞懂夥伴的點子，或者你認為他的表現根本跟前面劇情一點關係都沒有，心裡想罵「WTF？現在是三小？」，都先放下質疑跟矯正的舉動，在第一時間跟他站在一起，回應這個點子，給予一點空間讓對方好好表達，多點理解，給予對方勇氣跟信心繼續投入，共同建構這看似荒謬無理的發想，如何融入現在狀況，往往就能創作出獨一無二的絕妙好戲。

•意識到溝通的危機

在伴侶關係中也是這樣子的，就算是再相似的兩個人，還是一定會有不能相互理解的時候。所以若你的第一反應總是一成不變的劇本：講道理、糾正錯誤、滿滿正能量的老生常談，或許你就會錯失在當下跟伴侶好好合作「危機化為轉機」這個即興互動的時機。

•道理的輸贏反而傷害了關係

最近認識一位男性，在初步的文字互動與談天當中，我們的話題都蠻有來有往的，心裡對他也有幾分好感，覺得其實可以隔天就約見面，BUT！人生就是這個BUT，在這美好的開端，他對我不願意當下開視訊這件事，不斷出現了質疑跟想要矯正我的言語：

「妳這個邏輯有問題耶！」

「我個人覺得這不是問題啊！妳為什麼要卡在這裡？」

「我尊重妳的選擇啊，只是覺得這樣我們相處會有很大問題喔！」

OK，FINE，不論第一次通話是不是該開視訊，我想這點一百個人有一百種答案，我此刻只感到因不斷被否定而產生的滿滿不悅，前面累積的好感此刻已經蕩然無存，而我越來越堅定地不願意為了留住這段關係而改變。這就是停在衝突點上爭輸贏，最大的壞處，雙方會因為想贏而越走向極端，越想把對方的論點踩在地上，對方當然也是要開始武裝起來軍備競賽啊！

•讓對方感受到你重視關係勝過輸贏

若能讓對方感受，他是被你放在目標之前的：關心對方現在的情緒能量狀態，是否準備好要聆聽；關心他現在的感受跟需要，用行動尊重他的觀點，關係比對錯或有沒有做某件事情更重要，心花一開，很多事情的協商可能性都會增加的，這就是俗諺「有關係就沒關係」的奧妙之處，讓對方感覺不是只能聽你的意見，不是只有你處於優勢，關係中有我有你，將讓對方更投入。

（本文出自看見心理讓你的伴侶發光，未經同意禁止轉載。）

婚姻 愛情 溝通技巧

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