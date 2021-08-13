為什麼會外遇？諮商師：通常是結果不是原因

筆者從事諮商心理工作服務多年來，常見許多伴侶因為婚外情(一般俗稱外遇)來做 #伴侶諮商，筆者以自己服務的經驗發現：「婚外情常常是結果而不是原因，多數婚外情案例中不難發現常和兩人的關係中早已出現問題有關。」

當發現另一半有婚外情許多人一開始不願相信，經過一連串再蒐證、再確認後便非常痛苦、難過，不斷思考對方為何會外遇，甚至懷疑自己哪裡沒做好。

建議這時候可以先：

1. 避免做出衝動的決定

尋求專業人員的協助，如何在這個危急時刻好好自我照顧，安撫自己的身心，避免此時做出任何衝動的決定。

2. 看清楚關係

再與專業人員討論，將兩人多年來各種大大小小的關係清楚呈現，看看婚姻中的兩人怎麼了，導致有一方做出這個選擇，這往往需要漫長的工作時間；但面臨婚外情衝擊的伴侶前來尋求協助時，卻總是希望能有靈丹仙藥能盡快幫助他們度過當下的風暴。

筆者也曾接過自己發生外遇的一方主動求助，想了解自己不斷外遇的原因，深入瞭解便可發現婚外情的原因很多，因人而異，但多數皆有一個共通點：

•關係早就有裂痕

就是他們和伴侶的關係早就出現裂痕，也許是生活習慣、也可能是婆媳或妯娌關係、還有性生活或是小孩教養觀念不同等等。

#不知如何共同解決

深處關係中的兩人面對這些生活磨擦時不知如何和自己的隊友共同解決問題，其實很多伴侶的衝突都基於日常生活一些小事，但是一直沒能好好處理，慢慢就滾成雪球了，「婚外情」便容易在這個時候變成雪球的另一個出口。

•學會真正經營親密關係

然而想要解決這個問題的根本解決方法之一就是真正學會經營親密關係，親密關係經營是需要學習並養成習慣的，也許多數人最大的錯誤就是不把自己的另一半當一回事，非到發現對方有婚外情時才緊張起來。

最後筆者還是要再次強調，婚外情的成因有時錯綜複雜，解決的辦法更是因「伴侶」而異，上述內容也只是一種常見的原因，絕不能代表所有的情況，建議遇到問題時還是要與心理專業人員共同討論，才能針對自己面臨的困境對症下藥哦！

（本文出自看見心理為什麼會外遇？(外遇篇-1)，未經同意禁止轉載。）