擺脫戀愛腦！如何找回感情中的自我價值感？

年輕時候的一個朋友小蕙總是在instegram上發文，包括為了假日要不要出門而與男友吵架，或是男友在她生日的時候買了一隻一比一的泰迪熊娃娃讓她非常感動等，小蕙幾乎照三餐的分享她和男友發生了什麼事情，最近感情狀況如何，好像感情就是她的全世界，如果感情順利，那麼今天就是個美好的一天；如果和伴侶吵架了，好像她的世界就要崩塌。

說到這裡，你發現了嗎？在小惠的世界裡，沒有自己，只有她的感情世界，很明顯的，小蕙已經對愛產生了依賴，透過在感情裡才有自我的存在，感覺到被重視、被肯定、被愛與被需要，而這就是一種建立在感情的自我價值感。

有些人習慣從感情關係中獲得自我價值感，認為照顧伴侶的需要能帶來自我價值感，例如：知道對方上班很辛苦，如果伴侶半夜肚子餓，再累也會起床幫她煮消夜，將照顧對方的需要，視為自己的使命與責任，在《當愛成了依賴》一書中，將這種人稱為「愛情上癮症」，通常有以下三種特質：

1.沒有清楚的關係界線

付出過量的資源與感情在對方身上；然而，在付出之後心裡也會渴望得到對方的愛與回報，小蕙不只是會照顧好伴侶，也很關心伴侶的家人，想的男友的爸媽喜歡吃什麼、需要什麼，總是在回去看他們的時候，也把伴手禮帶上，貼心又細心的付出所有的關心，在這段感情上；然而，卻總是忽略自己的需要，在這段關係中只要對方開心，她都願意做，有時候心裡又會很失落「認為自己付出了這麼多，對方卻沒有期待中的回報」。

2.滿足對方的需要建立自我價值感

愛情上癮症的人，總是會不斷地給予、付出，透過這樣的愛情模式，能讓他們感覺到被需要、被愛，更重要的是，能夠在付出的過程中，感受到自己的價值；然而如果他們的自我價值來自於對方，那就沒辦法獨立生活，以及在日常生活中找到自我的成就感。「哇！妳對妳男朋友也太好了吧」，這是我之前常常對小蕙說的話，她總是關心的男友的需求，怕他冷、怕他餓，把男友照顧的無微不至，而小蕙看起來也是得意洋洋，覺得自己很有成就感，因為把男友照顧的很好，因為很用心把感情經營的很好；然而，脫下感情的外殼之後，我沒有看過小蕙這麼得意的笑容。

3.容易被感情的狀態影響日常的生活與自我的評價

愛情上癮症會讓人勞心費力的原因是，當他們的世界只剩價感情的時候，他們的心理狀態，也會跟著感情狀態同樣起起伏伏，在這樣的生活，是很容易讓內心處在失衡的狀態。如同小蕙時常在instegram上發文，把自己的好與壞全都與感情連結在一起，當我看到她不開心的時候，我也能馬上知道，一定又是跟男友吵架了！

當我們把大部分的時間花在感情上，就表示沒有時間、精力好好地照顧自己；就像小蕙，忙著想著今天感情狀態如何、男友過得開心嗎？但是卻忘了關心自己，在這段關係中自己過得快樂嗎？當我們依賴在關係中，時常會把自己變得渺小，忽略自己的需要與感受，而久了，也會忘了自己的價值。

其實，為什麼我們會為愛丟了自己？因為內心的情緒是擔心與害怕，擔心失去感情、害怕自己孤單一個人，所以會把「自己」放在感情裡，並且與感情融為一體，真的嗎？而會對自己有這些擔心與害怕源頭來自於沒有自我價值感，而自我價值感是一個變動的狀態，因此，我們是能夠有意識的調整，以及改變的。

第一步，辨識內心的擔心

上述的三種特質，常常會出現在缺乏自我價值感的人身上，有時我們深陷其中，而自己沒發覺，而無意識的滿足對方的需求，找到自己的自我價值感；然而，需要思考的是，在感情當中，無底線的付出希望能得到什麼？有意識的覺察自我，能夠讓我們更貼近自己，並且聽見自己最真實的需求與聲音。

第二步，給自己獨立的時間與空間

在感情之外的世界，你有屬於自己的空間嗎？試著給自己一點與自己相處的時間，也許只是聽一首歌、看本書，或是畫一張圖，都可以，最重要的是，讓自己感受感情以外自己的獨立空間，進而相信自己是能夠自處的，才能慢慢走向獨立的自我。

故事的最後，小蕙在感情中多年來來回回的情緒波動，有一天突然對我說「我要去澳洲打工渡假」，我睜大眼睛問她「真的假的？！」，她帶有點不確定卻又堅定的說，對阿！其實她也有意識到自己對感情的依賴，是自己太過於害怕孤單的感覺，以至於放不下、也走不掉這段感情，她知道自己必須跳脫舒適圈，讓自己更獨立，所以她選擇一個人到澳洲開啟她的打工之旅，找回自我的價值感，在感情中成為一個獨立的個體，我也相信，只要我們有勇氣跨出第一步，就能夠繼續往前走，走出自己充滿自信的樣子。

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