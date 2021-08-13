擔心離開他會很受傷？這正說明你們關係並不健康

為什麼有人可以好聚好散，讓關係和平落幕，有人則必須經歷各種拉扯攻擊報復背叛的劇碼？為什麼有人可以果斷又理性的思考，有人則是反覆糾結數年？

一段離不開的關係，通常具備兩大元素：

1.披著痛苦糖衣的互動

有甜蜜有辛酸，有難受又有一絲還算可以的陪伴，或者至少不孤單。

而關係之所以痛苦，來自關係不夠親密，包括身體與心理的親密，但很可能關係中有物質與名譽上的滿足，給予了外在實質的安全感。例如：多年不斷出軌的伴侶，心裡覺得痛苦怨恨，但無法離開卻因為沒有足夠的經濟能力可以養活自己，也捨不得這麼多年的情感。

這就是典型常見痛苦糖衣般的愛情，同時傷害你卻又同時餵食你，逐漸的你會相信你只能存活在這樣的環境裡，對於離開你顧忌起對方的感受，即使對方長期沒有真正顧慮你的感受。

2.難以相信的自己

太多人透過關係來認證自己，變得讓人在情感中，希望獲得的不只是愛情的甜蜜滋養，更多是從「被對方愛著的的視角」來認識自己，因為這正說明著，你是個值得被愛的個體。但，只有這方式來認證自己嗎？

會不會離開之後就遇不到？或遇不到像他這麼好的人？

當你認為幸福是由他人給予的，你很難真正擁抱幸福。很多人對自己在情感中的思維，長期受限在童話故事中：王子拯救公主後，從此過著幸福快樂的日子。因此總期待有那麼一個人，翩翩降臨在你的生命裡，讓你的生活不再孤單寂寞。文化與家庭環境裡，也讓許多女性在關係中處於弱勢，落入「被選擇」的狀態，同時扛著傳統包袱，包括：

「你都不做家事，怎麼嫁得出去？」

「這樣太強勢，沒有人敢要！」

「年紀太大生小孩有困難，在愛情市場上價值會雪崩！」

這些恐懼，長期之下就讓你落入被選擇的境地中，更迫使自己依附在不滿意的關係裡。而當你用關係定義自己，不滿意的關係正定義著，你就是個不夠好的個體，才會有不夠好的關係。

而你是否又思考過以下兩個問句？

「我真得可以幸福嗎？」或者，「我可以創造幸福嗎？」

如果回顧生命，不曾感覺自己幸福，也許你不是急著懷疑自己的價值，而是思考究竟你的思維框架，如何限制你擁抱幸福，又是缺乏哪些關係幸福的能力，讓你總是感覺關係幸福感每況愈下。

因為，幸福可以是一種隨時隨地心滿意足狀態，那些做不到的內涵為何？

如果你曾經在關係中感到幸福，也許你該去看見的，是你有能力創造幸福，而非他人給予你幸福，你有能力去愛、去感受到愛、去回應愛，是你的行為在定義關係，而非單由對方決定。

因此最後，你可以在挑戰自己的思維，你所認為的人生，是你選擇的總和，還是被選擇？被選擇的人，相信宿命，心慌時選擇算命，不一定覺得命運可由自己掌控，也許曾經試圖掌控而失敗，但其實，命運也好、情感也好，的確也不是完全可以「掌控」的，你可以做的，就是不懂理解自己的渴望，接著不斷去「創造」。

（本文出自愛心理擔心離開他會很受傷？這正說明你們關係並不健康》，未經同意禁止轉載。）