不焦慮是騙人的：身為公眾人物會面臨的三道難題

知名Youtuber阿滴一直是我很欣賞的知識型網紅，我向來讚嘆他的創造力與產力，看到他談對抗憂鬱症的新聞，很是難過，而其實我所知道的很多藝人、主播或KOL也常籠罩在憂鬱的困頓中，有時候他們辛苦的地方在於：

1.他們的生活裡需要「回應很多人」：

包括粉絲的期待、維繫粉絲的熱愛，當你經營到某個程度，如果你希望拓展你的使用者、受眾，有時候必須突破同溫層，或者更實際的，有時必須能悅納各種不同的聲音，才能真正讓群眾擴張。而走出自我的舒適圈，不再總是用自己最喜歡的工作方式，往往需要極大的自我挑戰和自我調適。

2.被攻擊與不被喜歡的敵意：

成為一名公眾人物，勢必出自於你的發言、你做出的行為某種程度「有別於絕大多數人」，而這些突出的表現，容易聚集許多對「反權威」、「反智」、「仇富」等人的憤怒投射。處理與承受敵意的情緒容納度，大量挑戰自我強度，因為讓人受傷的話語，並不是旁人輕描淡寫的說上「不要理他」就能做到，敵意引發的自我批評與自我懷疑，有時可能摧毀他累積的一切，讓未來的希望感蕩然無存。

3.對自己極高的要求而經常過度使用自己：

當你開始站在某個高度上，大部分追求卓越者會精益求精，會渴望自我突破，或者，有時害怕自己從神壇上摔下來，而不一定能聽見內心渴望休息或暫停的聲音，也可能是一種渴望做自己最喜歡、最有成就與意義的內容，而非追尋著數字、人氣或金錢。過度使用自己，往往是一種不斷追尋外在價值，缺乏內在對話，與自我整合的過程，也是一種焦慮驅動的產物，而代價就容易以生病的形式來呈現。

在自媒體圈走跳好一陣子，的確也看過不少樓起樓塌的現實，你說不焦慮是騙人的，最終是如何好好跟焦慮共處，又能持續保持在穩定創造的過程裡，又能再創造裡不斷體驗到樂趣與成就，又可以欣賞自己的累積與成長，著實並非易事，而走到今天，我逐漸也不再恐懼與憂慮，而是樂見許多人帶著熱情在自媒體上發光發熱，因為生命與生涯其實是一場持久的馬拉松，不跟誰比，甚至不一定要跟前一天的自己比，而是一次次跟自己的內心對焦，整合出最欣賞自己的姿態，這才是最值得追求的人生使命。

（本文出自愛心理不焦慮是騙人的：身為公眾人物會面臨的三道難題》，未經同意禁止轉載。）