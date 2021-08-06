怎麼挺東奧選手？你也討厭「雖敗猶榮」、「再接再厲」嗎？

從奧運勝負看讚美與鼓勵的差別

這幾天網路上流傳著一個對比：在奧運羽球男雙比賽結束後，落敗的中國選手，在對岸的網路上，遭到網友無情的批判與炮轟。

反觀臺灣，無論勝負、是否得牌，網路上大多是為選手加油打氣、讚賞的聲音，也有許多網友對選手留下：

「看著你在場上奮鬥的樣子，就讓我好感動！！」

「謝謝你的努力，為我們帶來一場好精彩的比賽！」

「看著你奮戰到最後一刻，你最棒了！！」

「OOO雖敗猶榮，下次再贏回來就好！」

「得銀牌已經很棒、很了不起了！下次一定會奪金！」

「沒關係！再接再厲！OOO加油！」

看到這些留言，我覺得十分感動，至少許多人不會因為比賽結果而去責備、批判選手，而是真心地聲援他們。然而當我看到「雖敗猶榮」、「下次一定」、「再接再厲」、「加油」這些字眼時，心裡仍有些許感嘆。

我們仍不免會把「讚美」跟「鼓勵」搞混了。

「#讚美」跟「#鼓勵」是不一樣的。

我在「臺灣阿德勒心理學會」學習阿德勒親師教養課程時，學到了這個非常重要的概念。先考考大家，上述6句留言，哪些是「讚美」、哪些是「鼓勵」呢？

-----------------（公佈答案的分隔線）------------

簡單來說，「讚美」是注重「結果」，隱含著一個標準或是勝負，比較偏向上對下的語氣。而「鼓勵」是注重「過程」與「態度」，不去期待對方要符合某個標準，是平等的語氣。

看出來了嗎？

前三句是「#鼓勵」，因為留言者注重的是選手奮戰的精神與態度、比賽中扣人心弦的過程，文字中並未特別去強調勝負或結果。

後三句是「#讚美」，留言者告訴選手要加油、再努力、再接再厲，以達到某個標準（例如金牌），同時在文字中，常常出現勝負的字眼。

看到這，你可能會覺得：也太斤斤計較了吧？我的出發點都是為了選手好，有這麼大的差別嗎？當然對於選手來說，或許沒有，因為他們幾乎都已經是成年人，心理素質也十分強大。但如果是孩子呢？

-----------------（轉換情境的分隔線）------------

假設有一個小孩叫阿明、一個小孩叫小花（請原諒我取名上的沒創意 XDD）。阿明跟小花這次月考都考80，兩人分別回到自己家，把成績單拿給父母看。

阿明的父母使用「#鼓勵」的語句對他說：

👍「看著你用功讀書的樣子，就讓我們好感動！！」

👍「謝謝你的努力，完成了一場精彩的考試！」

👍「看著你讀書奮戰到最後一刻，你最棒了！！」

而小花的父母使用「#讚美」的語句對他說：

👍「小花雖敗猶榮，下次再贏回來就好！」

👍「考80已經很棒、很了不起了！下次一定會考100！」

👍「沒關係！再接再厲！小花加油！」

長久下來，這兩個小孩會出現什麼樣的價值觀呢？

未來，當阿明遇到挫折，他可能會告訴自己：「我在過程已經盡力而為了」、「結果不重要，重點是我有沒有努力過」。

這樣的孩子，他會看重自己在過程中的付出，享受每一次的全力以赴，而不是執著在勝負、成績、結果。

至於小花，當他遇到挫折時，他很有可能會告訴自己：

「我『敗』了，下次一定要『贏』」、「我一定要『再接再厲』，做得比現在『更好』」。

這樣的孩子，他會覺得自己「永遠不夠好」，而且會執著在勝負、成績、結果，只要結果不滿意，他就會一直拼下去。這兩者都沒有真正的好或不好，差別在於，我們想要培養出什麼樣的下一代？我們想要營造出什麼樣的家庭、學校、職場的氛圍？

是每個人都能對自己做的事情樂在其中，全然享受其中的過程，贏了固然欣喜、輸了也能雲淡風輕？

還是汲汲營營於結果、勝負、分數、成績，就算拼盡全力了，還是覺得自己永遠要更努力，一旦輸了，就覺得自己很失敗、是個loser？

-----------------（回到現實的分隔線）------------

如果，我們都喜歡奧運選手在賽場展現出來的鬥志與拼勁，為他們耀眼的身影而感動，而不在意他們的分數、是否奪牌。

那麼對於我們的學生、孩子、家人、朋友，是不是也能用一樣的態度，去「鼓勵」而不是「讚美」他們呢？

語言是有力量的。

期待未來能夠更少看見「雖敗猶榮」、「再接再厲」這樣的字眼。

因為，沒有任何人失敗，而是每個人都能真心地喜歡自己的每個當下，去努力、去享受一切。

#附註

也許有人會覺得，我對於這兩個詞語的解釋過於主觀，其實對於詞語的解釋，每個人都有所不同，但關於這兩個詞彙的解釋並非我個人的詮釋，而是出自於歷代阿德勒學者的闡述。

我想也跟翻譯有一些影響，原文的讚美是praise，鼓勵則是encourage，因此若用原文來看較能顯現出兩者的不同。此外，要強調的是，讚美跟鼓勵並沒有誰好誰不好，只是著重的點跟效果不同，端看教育者如何應用。若對讚美與鼓勵的解釋仍有困惑，中文書籍可以參考《阿德勒的青少年教養課》一書。

也可以閱讀張英熙老師《阿德勒鼓勵訓練方案對幼兒園教師的影響》這篇期刊論文，裡面引用許多外國阿德勒學者的文獻，去說明鼓勵與讚美的不同，供大家參考。

（本文出自高培哲臉書《你也討厭「雖敗猶榮」、「再接再厲」嗎？》，未經同意禁止轉載）