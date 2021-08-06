麟洋配...為什麼這兩個男人讓全台灣人瘋狂？

創造集體高潮的男人

麟：「夠了，你抱這個男人抱太久了，快跟我回去。」

圖為「麟洋配」東京奧運男雙金牌戰拍下大陸組合，帶回隊史第一面奧運金牌情形。聯合報特派記者余承翰／東京攝影

洋：「你上次不也在我面前親別的男人嗎？我還沒說你呢。」以上劇情純屬虛構，大家開心就好，＃請勿當真。

其實我想說的是，這兩個可愛的男生，最近讓大家開心不已，創造台灣民眾的 ＃集體高潮（套用精神分析的語言），是呀，這對CP讓人從心裡發自內心歡喜他們，為什麼呢？沒錯，其實我們都在「投射」啦。

好、投射又怎樣？人活著其實每天都在投射。這很正常。

沒錯，這兩個人激起了我們對親密關係的渴望、對身體接觸的渴望。就像為什麼我們喜歡看電影，因為裡面充滿了投射，

裡面的主角、帶給我們「希望」。

老實說、經過75天的三級防疫，真的，＃大家真悶壞了，感謝奧運的來臨，讓今年的暑假、不再慘澹、有了熱鬧、歡樂氣氛，也讓全台灣的人民能夠凝聚在一起，（真的是 ＃同島一命 啊）。感謝所有奧運選手的認真表現，你們讓我們在平淡、忙碌又一成不變的防疫日子裡，突然有了光彩、樂趣、甚至「希望」。

從每一位運動員身上的淚水、歡笑、沮喪、孤獨、堅毅，我們看見了自己，其實這就是我們人生的縮影，這些「投射」、讓我們突然感覺到、活著、好像其實也蠻美好的。

圖為「麟洋配」闖進東京奧運金牌戰，締造台灣羽將新頁情景。特派記者余承翰／攝影

尤其「＃麟洋配」這一對。

唉、該怎麼說呢？不得不說這兩個活潑開朗、青春洋溢的大男生，真是叫人賞心悅目啊。為什麼大家會打從心底喜歡他們呢？理由很多、且聽我說：

1. 因為他們的純真、自然、不做作。就像鄰家男孩一樣。

2. 他們給出一種男人之間的「＃親密關係」，他們的肢體很「自由」。他們當然是「天生一對」，但很抱歉，可能不是你們想像的那一種「一對」，他們是打球最佳拍檔的「一對」，好哥們「一對」。

3. 他們真的好自在、好做自己。當大家鬧著、要他們在一起、要結婚時，他們完全不以為忤，反正你們開心就好，他們繼續「自在」做自己。

很高興他們不會因此想要避嫌、想要保持距離，怕被貼標籤。他們對於自己、對他們的關係、顯得非常「自在」。可能有人會喜歡，但也可能有人會不喜歡，但那都是你們的事。通通與我「麟洋」無關。

他們到底「激發」了我們什麼？為什麼大家這麼喜歡他們？好、說重點，因為他們完全不像一般「傳統」的男人、一板一眼、肢體「僵化」，你看，他們兩人都已經是二十多歲男人了，怎麼還像小孩子一樣、開心就摟摟抱抱，自然不做作、不掩飾，他們完全打破了傳統文化對男人的禮教「約束」，（別忘了，在我們的文化裡，男兒有淚不輕彈，男人得壓抑情緒情感，不能輕易表露，更不能輕易擁抱的，不是嗎？）

請想想、你們家那個男人有主動抱過你嗎？沒有、對不對。如果你去抱你兒子（青春期以上），他肯給你抱嗎？馬上閃開、對不對。他們不是不願意給你抱，也不是不愛你，是「不習慣」，感覺好肉麻。不要怪男人，這是我們傳統社會文化帶給男人的「禁錮」（硬殼），而麟洋、掙脫了這個「禁錮」，他們好輕鬆、好自在。（你看女生（閨蜜）之間，開心就拉手、就擁抱，這很正常對不對？但男人呢？男人親密的方式、就是喝酒、勸酒、把對方灌醉。真是夠了）

現在，麟洋徹底「解構」了傳統對男人的禁錮與限制，當我們看到他們間的「肢體互動」時，我們會感到欣喜，有一種羨慕，並給我們莫名的滿足，喔，原來男人之間、這樣的情感表露，如此感人，如此賞心悅目。

「柔軟的身體，柔軟的心，身心一體、身心相連，」麟洋配完全印證了這一句話。法新社

他們的身體到底有多自由？你看看下面的畫面就知道。圖：那看李洋的身體有多柔軟，他可以把自己「折」成這個樣子。

圖：這上圖裡、他的腳可以開成這個樣子，令人讚嘆啊。這還沒有什麼，李洋的身體到底有多靈活，麻煩你看看下面的影片就知道：

為了救球，他可以來回三次「瞬間」趴倒在地上，然後又瞬間又彈跳起來。天啊，他是人嗎？我猜、要是任何人倒下去、沒有5秒鐘絕對起不來的（我至少要1分鐘）。「柔軟的身體，柔軟的心，身心一體、身心相連，」李洋完全印證了這一句話，

衷心祝福麟洋這對CP、繼續做最好的搭檔、繼續當一對好哥兒們、繼續當男人的好示範、繼續做身體擁抱與接觸、

不用管別人怎麼說、也不需要應觀眾要求去結婚，你們就是你們、據說他們兩個人都有女友了，我只希望他們的女友不要太吃醋就好。哈。

感謝「麟洋配」帶給大家的歡樂與集體高潮。在這樣的枯燥日子裡，生活來點高潮，也是不錯啦。哈。

最後、最後、還有一個重點我要說的、除了感謝這兩個男人外、更讓我感動的、是大家、是我們台灣的民眾、你看、大家對這兩個男人「親密舉動」、我們不批評、更沒有「酸言酸語」，要是在別的地方呀、早就被罵娘砲、軟弱、是不是男人…但在台灣、我們看得歡喜不說、還樂見其成、「亂點鴛鴦譜」，哈，唉、我只能說、這就是民主、開放、自由、文明進步社會的象徵，足以見得、我們這20年來的性別教育、有成功啦。（但還要繼續加油）老實說、這一點是讓我、最最最開心的了。

（本文出自周敘事臉書《為什麼這兩個男人讓全台灣人瘋狂？》，未經同意禁止轉載）