心靈也需要斷捨離！整理你的「在乎清單」抽屜

你是否跟我一樣，一直以來都對各種大小事「在乎太多」？你總是為生活所困，壓力沉重、焦慮不已，你甚至對自己的承諾感到恐慌。《管他去死是人生最大的自由》這本書正是為我們這樣的人而寫。我們總是做得太多、玩得太少，永遠都在追著時間跑，無法投入在真正為自己帶來快樂的人事物。

我在接近三十歲時終於開始清醒，意識到自己並不需要對什麼都說「好」；但等到年近四十歲，我才搞清楚如何徹底實踐。這本書集結了我多年的實證精華，分享了我在幹捨離之路所學到的一切。同時，它也是我重拾快樂的見證，更是一本手把手的教學指南，專為想重獲自由的你而寫，協助你脫離「在乎太多」的困境，追求更健康開心的生活。

日本收納專家近藤麻理惠的《怦然心動的人生整理魔法》暢銷全球，許多讀者都實踐了她所推行的「麻理惠整理魔法」兩步驟：一是丟棄不再令自己怦然心動的物品，二是將剩下的物品好好歸位。麻理惠告訴大家：只要遵循她的整理魔法，你不但能讓居家空間恢復清爽寧靜，還能進一步為自己的生活帶來更大的轉變。

那麼，一本日本人撰寫的居家收納書，跟這本「幹捨離宣言」到底有什麼關聯呢？哎呀，我還怕你永遠不會問呢！麻理惠認真慎重地教你如何整理生活空間，而我也想要向你傳授我的私房妙招——內心空間的清理法則（管他去死的人生整理魔法）。

整理你的「在乎清單」抽屜

我在一間大出版社工作了足足十五年。二〇一五年的夏天，我毅然決然轉換跑道，離職當起了自由接案的編輯和作家。告別高聳辦公大樓說的那一天（當晚我還去脫衣舞酒吧找樂子慶祝，舞者從鋼管滑下來的速度，都追不上我那瞬間歸零的公司資歷），我就將以往在乎的人事物全都一起拋到了九霄雲外：主管和同事的想法、趕上通勤班次、上班該穿什麼行頭、要先設好鬧鐘……這些都再與我無關。

我不用再擔心銷售會議、不用再掛念要保持「俐落幹練」的穿衣風格、不用再煩惱公司的全員大會；也不用再像個在牢房牆上畫下「正」字倒數刑期的囚犯一樣，記錄自己還有幾天假可以放。

自從我離開了上班族的沉悶監牢，就多了許多能夠隨意運用的時間。每天早上睡到自然醒，中午跟另一半一起吃午餐，接著再處理手上的案子（或是去海邊玩樂放鬆），並盡我所能地避開紐約市的地鐵惡夢。

那一段期間，我也趁機讀了《怦然心動的人生整理魔法》。倒不是因為家裡太亂，我才急需書中的建議，而是因為基本上我對空間還蠻講究的，平常就習慣留意是否有任何好撇步，能讓家裡看起來更接近居家雜誌裡的美屋照。而且別忘了——我離開公司後多的是時間，可以任意選擇要處理公事、睡個午覺，或是賢慧一下整理家裡。

照著書裡的建議去做後，我驚訝地發現它的書名完全沒有誇大不實，裡面提供的方法簡直就像魔法一樣神奇！

我花了幾個小時，用麻理惠提到的原則來整理另一半放襪子的抽屜，先丟掉他不喜歡跟從來不穿的襪子，再把剩下的襪子摺好，看起來就像一排排立正站好的士兵。這樣一打開抽屜時，有哪些襪子就都一目瞭然。另一半本來還疑惑我是哪根筋不對，居然還特地花這麼多時間整理放襪子的抽屜。而當他看到成果後，瞬間也受到「麻理惠整理魔法」的感召。隔天，他也開始動起手來，主動整理剩下的抽屜和衣櫥。

如果你還沒拜讀過麻理惠那本書，就讓我來解釋一下，我們當時是如何被整理魔法瞬間打動。

我們把不再需要和不再喜愛的衣物全都清光，只留下會令自己怦然心動的衣物。每一格抽屜有什麼都清清楚楚，幫我們節省了「該穿哪件好？」的頭大時間。也因為採用麻理惠的直立摺衣法，衣櫃裡不再有衣物亂塞堆疊，想穿的衣服也不再被穿不下的褲子淹沒，我們不再誤會已經沒有乾淨衣服可穿，也大大減少了洗衣服的次數。

圖為《管他去死是人生最大的自由》書封，遠流出版提供。 也就是說，單單是「襪子可以一目瞭然」這項改變，就讓我們後續的日常生活更加簡單自在。後來連續好幾週的時間，我都興奮地四處「傳道」（也有不少人被迫聽我傳道）。拜離職跟整理襪子所賜，我也頓時開啟了轉化人生的心境模式。

望著更加有秩序的居家環境，會令人感到平靜，這點無庸置疑，我也的確喜歡廚房的櫥櫃表面清爽，物品排放整齊。不過，真正讓我開心的是離開厭煩工作後重獲的自由——我所喜愛的人事物、活動與嗜好都得以重返我的生活。原本占據它們位置的，並不是那幾十雙的襪子，而是堆積如山的義務感和內心雜物。我在當下頓悟：真正帶來轉變的主要原因，其實並非是整理襪子這件事。

別誤會了，我很欣賞麻理惠的收納法，她發起了一場透過清理空間讓生活更加愉悅的革命，不但讓我獲益良多，顯然也解救了全世界眾多讀者。如同她在書中說的：「先把家裡清理好，你的人生才會真正啟程。」

把家裡整理好後，真正的魔法，則是在我專注於自己真正在乎的事情時開始出現。

(本文摘錄自《管他去死是人生最大的自由》，遠流出版，未經同意禁止轉載。）