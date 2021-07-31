「管他去死」是人生最大的自由 你是這三種人嗎？

那些擁有「管他去死！」氣魄的人們，究竟是何方神聖？就我個人的經驗來看，他們不外乎三種身分：

小孩子：年幼無知的人。

王八蛋：自私自利的爛人。

開悟者：已經清醒的人。

小孩子

小孩子天生就懂得幹捨離，他們不需要在乎太多，因為根本沒那個必要。一般而言，小孩子身邊都會有大人負責照料基本需求，而且就算沒有獲得滿足，他們也分不清楚。如果每天都有人幫你洗好衣服，就算吃點心時沾得滿褲子都是，你也不痛不癢，還會把優格倒在自己頭上玩然後哈哈大笑。當你一哭鬧著口渴，就會有人連忙把水端到你嘴邊，你就不會費心記住水杯放在哪；當你一吵鬧就可以得到新玩具，就算玩具沒拿好掉到馬桶裡，你也不會在乎。當你的肌肉協調能力都還沒發育好，你還會管鞋帶到底有沒有繫好嗎？

小孩子能夠活出「管他去死！」的態度，一部分的原因是他們還是白紙，尚未體會到生活的現實面。他們的內心空間依然整齊有序，他們還沒經歷過世界上的各種爛事，所以內在也沒有什麼雜物需要清理。

能當個孩子何其幸運。

話說回來，人生也不是天天都在過年，小孩子總有一天必須長大。到了一定的時間點，每個人都必須面對現實，換掉魔鬼氈童鞋，認命練習綁鞋帶。如今的你所能做的，就是找到回歸的方法，重拾孩提時代魔法般迷人的平衡狀態，懷抱孩子般「做自己」的熱情，替已經成為大人的自己減輕負擔。

王八蛋

第二種要討論的人是王八蛋。這種人之所以能拿出「管他去死！」的魄力，是因為他們天生只顧自己，就算會讓人不舒服、踩到別人的地雷，或是造成別人困擾，他們依然我行我素（其實有些小孩也可歸類為王八蛋，但在這邊姑且略過不提）。可別搞混了，比起我前面提過完全做自己的傑夫，這些爛人的水準跟他天差地遠。王八蛋是無法贏得別人尊敬，也無法受人喜愛的。即使旁人會對他們心存顧忌，也毫無好感可言。

王八蛋不在乎的10件事

1.其他人的個人空間。

2. 讓別人乾等。

3.在大眾交通工具上大聲說話。

4.亂扔垃圾。

5.適當給予服務費。

6.在密閉空間發出濃烈氣味。

7.轉彎時該打方向燈。

8.是否擋到電梯出入口。

9.遛狗完要清理排泄物。

10.別人覺得他們是混蛋。

如果你在乎別人對你是否有好評價，就千萬別加入王八蛋的行列。當然，身為王八蛋的話，你的每週行事曆就會有空檔，不再塞滿各式各樣的社交活動；這並不是由於你妥善分配了在乎成本，將額度留給真心在乎的人事物，而是單純因為不會再有人想邀請你了。

這並不是我們樂見的結果。我的方法是要教你如何擁有想要的一切，擺脫不喜歡的種種，並且留給大家坦誠直率的好印象，這也就是下面要談的第三類人……

開悟者

沒錯。你可以進入大徹大悟的境界，活出「管他去死！」的態度，但又不用淪為爛人。你可以回到跟孩子一樣做自己的天真狀態，同時又擁有孩子做不到的自我覺察。以我為例，進行幹捨離後，我依然有一連串在乎事項清單，例如：要準時、要睡滿八小時、披薩只吃手工製的……其中一項我最在乎的事就是「保持禮貌」。也就是要誠實，但保持禮貌。

舉個例子，假如朋友邀請你到他的湖邊小屋共度週末，回家後你可以親手寫張感謝卡致意。這樣一來，你下次婉拒參加他熱愛的文藝復興園遊會時，他就不至於覺得心裡不舒服。

這個方法其實只是運用常識。你很樂意住在小屋度假，但不想勉強自己參加主題園遊會嗎？那就記得寫張卡片給朋友，表達你的感激，這樣就能兩全其美！

如何成為開悟者？

當初我拿出「管他去死！」氣魄踏上幹捨離之路後，其實也非一帆風順。我一開始忽略了循序漸進的重要性，就直接對身邊親友採取了高強度的「不抱歉的清理法」。比方說，我的猶太朋友都還沒提起這件事，我就已經先說不會去參加他們孩子的割禮，當時太急於擺脫「參加宗教典禮」這個項目，卻忽略了朋友的感受（我還是在乎朋友心情的）。在我寄出郵件宣布「我不會出席割禮喔」的當下，那個孩子才正要從媽媽的肚子裡出來而已。現在回想起來，我還是覺得相當抱歉。

學乖的我，後來也優化了這套方法。「不抱歉的清理法」的中心思想就是「別淪為王八蛋」，畢竟我並不想失去朋友。我之所以希望能夠更有效管理時間，就是因為想要更享受跟朋友的聚會。

後來我發現，同時運用「誠實」和「禮貌」這兩個要素，並視情況調整兩者的比例，正是幹捨離過程中最佳的潤滑劑，能讓你進行得更加順暢。

「誠實以對」和「保持禮貌」：缺一不可

圖為《管他去死是人生最大的自由》書封，遠流出版提供。 想將不抱歉的清理法發揮到淋漓盡致嗎？如果在斷捨離過程中，「誠實」和「禮貌」兩者顧此失彼，是沒辦法成功的。如果你很坦率，但表現得很失禮，這代表你需要向對方道歉；你如果很有禮貌，卻一派胡言，這也很糟。撒點小謊是一回事，但如果你被抓到了大謊，我保證你會後悔莫及，這也違背了「不抱歉的清理法」的真諦。成功的關鍵在於，你需要巧妙地結合這兩個要素。

(本文摘錄自《管他去死是人生最大的自由》，遠流出版，未經同意禁止轉載。）