玻璃心父母慎入！連其他爸媽也沒興趣聽的九大類五四三

大家避而不談的小孩話題

幹捨離有時並非易事，不抱歉的清理法是很單純沒錯，但也並不是每次執行起來都很容易。這正是為什麼我們會需要列清單、模擬各種情境，並熟悉相關的概念，這都是為了幫助你打好基礎，等你面對真正棘手的對象時，就還是能防守得住。

比方說，當你想要幹捨離的項目是小孩的時候。

無論是你身邊的朋友、點頭之交或是陌生人，相信很多人都已經當了爸媽。

請注意，我這邊所指的小孩，不是你兄弟姊妹的小孩，不是你親戚的小孩，更不是你的小孩，當然也不是你的孫子。以上都歸在第四類的「家人和親戚」，屬於家務事的範圍。這一節要談的小孩跟你沒有親戚關係，你對他們的事不感興趣也很合理。

如果你本身沒有小孩，要承認自己對小孩的話題毫無興趣，難免會讓你心驚膽戰。那些已經當爸媽的人，通常都對自己的孩子很有感情，發自內心疼愛他們，有時甚至到盲目的程度。因此，假如你打算幹捨離的是朋友家孩子的生日派對，你很難預測朋友是會覺得受傷，還是能夠接受你跟他們看法分歧，願意放你一馬。

儘管如此，你想要幹捨離的決心並未動搖。你真的不想再在星期天早上九點就得離開被窩，只是為了去看一歲大的小鬼把蛋糕亂抹到臉上。當然，你可能還是會對實際付諸行動感到忐忑，這是人之常情。

這就是我在這裡協助你的目的。

你應該多少已經察覺了，對於小孩子有多麼「可愛」，我完全免疫。不過，根據我長期的經驗談，加上當爸媽的人在幾杯黃湯下肚後，很容易就對沒小孩的朋友傾吐自覺羞恥的小秘密，我可以明白告訴你，就算是已經為人父母的人，他們其實也常對別人家小孩的話題毫無興趣。

在這一節，我會以三個媽媽的心聲來說明，先分享一號媽媽的回應：「這就類似漏斗效應的原理，我所有的在乎成本，就只會集中傾注在自己的孩子身上，沒有剩下的可以分給你，當然也懶得聽你大談自己的寶寶經。」

為了確保在這本書裡，每個人都可以找到適合自己的人生整理魔法，我跟全美各地為人父母的人討論過，找出他們不在乎的事，還有背後的原因。

他們的答案極具啟發性，待會我就會跟你分享。

有件事需要先說清楚，那些爸媽在承認自己對小孩尿尿、奶嘴等主題不感興趣時，雖然簡直就像吃了瀉藥般一發不可收拾；不過，他們當中也有很多人特別補充，養小孩是一件值回票價的事，也很值得付出在乎成本。

這正是重點所在：你只需要在乎讓自己開心的事就好，不管是看喜歡的書、親自下廚、跟縮小版的你一起玩……，而對其他的事，你都可以放心拿出「管他去死！」的氣魄。

二號媽媽的回應則是從教導小孩取捨在乎事項的觀點出發，「我從小是在懷抱內疚感中的家庭長大。我不想讓孩子重蹈我的覆轍。重點是要讓孩子知道：他們絕對可以自己決定要在乎什麼、不在乎什麼，不需要依靠別人的認可，或是讓其他覺得比他們懂得更多的人，來幫他們決定怎麼過自己的人生。」

沒錯，就是這個精神！

最實用的評論或許是來自三號媽媽。她說有小孩後，其實有助於家長學習怎麼將生活中其他領域的事項排好優先順序。以職場為例，為了家中這個新生命的健康快樂著想，有時爸媽會開始選擇不再加班、承擔額外的責任、參加公司的球賽、代表部門或公司放軟身段跟人家談判……等等。讓爸媽對公司的上司和屬下都能設立明確的界線，也對自己負擔得了的能力範圍誠實以對，並保持堅定的立場。

換句話說，家中的小寶貝可以幫助你實踐「不抱歉的清理法」的步驟一，決定要幹捨離「工作」類的哪些事項，萬歲！

廢話不多說，接下來我就來公布，大家對哪些別人家小孩的話題其實不感興趣。

連其他爸媽也沒興趣聽的五四三

你家孩子的生產方式

打算自然生產嗎？加油啊，多用點勁！決定剖腹生嗎？是擔心鬆弛的問題吧！想挑戰水中生產嗎？好啊，親子一起樂游游！還是需要借用代理孕母的子宮？沒問題，科技始終來自於人性嘛！想怎麼生產，都是你的自由，但你家小寶貝是怎麼來到這個世界，絕大多數的人其實不想聽得那麼細，你真的不需要向大家報告選擇無痛分娩的原因。

要不要餵母奶

雖然臉書塗鴉牆上有些人的留言可能顯示出不同的看法，不過，其實多數的爸媽只在意怎麼幫自己的孩子餵奶，完全沒興趣別人家的寶貝是否已學會如何含住媽媽的乳頭，也不想聽其他媽媽乳頭的破皮狀況（暈），更不在乎其他小孩喝奶粉是否會影響長大後的免疫功能。各位媽媽，做自己就好了。

對小孩進行睡眠訓練

你不用跟其他人分享睡眠訓練的優缺點，沒有人想聽你的孩子到底是用什麼方式睡覺的，你只需要確保讓他們睡著就好！

孩子學會分享的重要性

多數爸媽對孩子都有些共通的期望，像是長大後可別變成喪心病狂的殺人魔。話說回來，很多爸媽也的確希望孩子從小就懂得分享的概念和時機，日後才能成為慷慨大方的成年人。不過，對於小孩分享玩具、故事書、帽子之類的東西，有些家長的執著似乎有點走火入魔了。有一個忍不住提出抗議的媽媽就說得很好：「我兒子如果肯跟你兒子一起玩玩具車，那很好。如果不想，那也是他的自由。在遊戲區時，我也沒硬逼你給我喝一口你手上的冰咖啡啊！是你兒子自己要在那邊哭鬧著要玩別人的玩具！隨你想用哪種眼神盯著我看，我都無所謂。接下來的時間，我都會心安理得繼續滑手機，我兒子也會繼續高高興興地玩他的玩具，請搞清楚，那可是我花錢買的！」

「專家說過……」

當爸媽的人其實都知道專家建議什麼，他們都有看那些（觀點彼此衝突、各說各話的）育兒書籍、文章和研究，來決定要不要讓孩子在五歲前每天玩十分鐘的3C產品。無論這些爸媽想不想採用專家的意見，他們都不想再聽你這位「非專家」口沫橫飛地照搬人家的話。

訓練孩子不用再包尿布

有些爸媽的確愛跟其他家長聊訓練孩子如廁的話題，這樣比較不孤單，可以享受有戰友一起奮鬥的感覺，或是對別人家的孩子幸災樂禍。這些家長或許想參考他人實用的建議，也或許是他們的小孩輕輕鬆鬆就能登上馬桶寶座，難免讓他們覺得很棒。不過對這個話題有興趣的人終究是少數，沒多少人會想聽你家孩子噓噓或嗯嗯的細節，很噁心好嗎！

定時午睡

從我的調查看來，很多家長都記得自己小時候隨時隨地就能入睡。結果現在的育兒文章卻跟他們說必須定時午睡才行，要像美國體操訓練營那樣嚴守鋼鐵般的紀律，否則大家都會開始面臨無法入睡的風險。這樣的擔心還算能理解，畢竟睡眠不足的確很痛苦，但也是不用一直把這件事掛在嘴上。有個媽媽就告訴我，每次一聽到朋友開始詳細描述孩子的午睡時程表，就讓她想換話題，例如最近看了什麼書、熱門的政治議題，甚至分享自己做的春夢，不然也可以聊聊男星馬修麥康納的手臂線條有多性感，足以成為春夢中的焦點。定時午睡的話題就請適可而止。

「你已經連生三個兒子（或女兒）了，要不要改生個女兒（或兒子）？」

好幾個媽媽都表示自己被別人這樣問過。拜託，生男生女的機率每一胎都是百分之五十不是嗎？提出這種無腦問題的人，是在建議這些媽媽如果又生出同樣的性別，就把孩子抱去丟掉，一直生到「中獎」為止嗎？這太可笑了。

優越感上身的爸媽不停炫耀

圖為《管他去死是人生最大的自由》書封，遠流出版提供。 你的孩子在學校會上多麼厲害的課程（「他們有教機器人耶！」「他們有教第二外語耶！」「他們有教空中飛人特技耶！」）、學校老師出的作業量要幾個小時才寫得完、你的私人司機行程有多麼錯綜複雜……這些事都只有你在乎而已，對其他人根本無關緊要。沒小孩的人不會感興趣，有小孩的人如果想聽你說，也都是別有用意，不是在考慮送孩子去同一間學校，就只是想搭你家司機的順風車而已。

沒料到吧？上面這些話題連其他的爸媽都不會想聽！幸好我從來沒有勉強過自己去對這些五四三付出在乎成本，希望你也要懂得放過自己。

(本文摘錄自《管他去死是人生最大的自由》，遠流出版，未經同意禁止轉載。）