參加婚禮四大心魔 該怎麼處理才能不打臉對方？

朋友婚禮選定在連假舉辦

情況說明：你的朋友要結婚了，時間卻偏偏跟你固定度假或年度家族聚會撞期。或許連假是這對新人唯一能從工作脫身的時間，可能他們剛好都是老師。又或許他們覺得大家會很開心可以把多放的那一天假，用在出席他們的婚禮（有這樣的想法是滿可愛的）總之，現在你必須選擇要把在乎成本花在哪裡，是要前往你已經盼了一整年的假期，或是到遠方出席婚禮，連吃三天鮭魚，被迫跟其他賓客瞎聊？你的目標是要按照原定計劃去開心度假。

你該怎麼回覆對方？偏偏挑在連假舉辦的婚禮

圖左為遠流出版提供，右來源為ingimage。

告別單身派對的地點很遠又很花錢

情況說明：為了出席朋友的婚禮，你跟另一半已經砸了好幾百甚至幾千美元，還用掉寶貴的年假，畢竟這可是他們的大日子！結果，新郎和新娘告別單身的派對卻都是挑在你們必須再支出機加酒費用才能參加的地點。假如分別是在拉斯維加斯跟蒙特婁舉辦好了，如果他們是你這輩子最要好的麻吉，而你不惜刷爆信用卡都想共襄盛舉，那你就行動吧，畢竟這是你在乎的事情。不過，為了示範「禮貌VS.誠實的象限圖」如何運用，我們來假設你在時間、心力、金錢上都無法付出，而你自己也不想參加，又不希望讓別人留下你是爛人的印象。

你該怎麼回覆對方？告別單身派對的地點很遠又很花錢

圖左來源為ingimage，右為遠流出版提供。

安排了N個娛樂活動的婚禮

情況說明：你朋友的未婚妻是靜不下來的過動兒，她們一家人都是坐不住的類型，要是叫她們坐著不動，她們就會開始唉聲嘆氣。因此，你收到的喜帖還附上了活動小冊，像是晨間瑜伽、獨木舟、爬山、比手畫腳遊戲、新娘跟新郎親友團對決的槌球比賽。對你來說，參加太多活動除了會毀掉理想的週末之外，還會讓你的荷包大失血。你只想在婚禮所在的度假勝地預約SPA服務，再愜意地打場高爾夫球，但不想早上八點就得跟一群亢奮的陌生人會合，心不甘情不願地玩尋寶遊戲。

你該怎麼處理？安排了N 個娛樂活動的婚禮

圖左來源為ingimage，右為遠流出版提供。

毫無吸引力的婚禮免費早午餐

情況說明：很多婚禮在隔天都會供應早午餐，來幫這個週末畫下完美的句點。供應時間通常是在飯店退房之前，偏偏這個時段至少有一半賓客都還在嚴重宿醉。你打算要在前一天的婚宴喝掛，然後隔天儘量睡到飽讓宿醉退散，再趕搭票價昂貴的班機回家。你也想避開新人的親戚，畢竟前一晚你可能醉到亂跳蕾哈娜的舞步，在他們面前大出洋相。你不想一邊跟他們大眼瞪小眼，一邊啃著只有烤土司加蛋的簡陋早午餐。

你可以怎麼脫身？毫無吸引力的婚禮免費早午餐

圖左為遠流出版提供，右來源為ingimage。

圖為《管他去死是人生最大的自由》書封，遠流出版提供。

(本文摘錄自《管他去死是人生最大的自由》，遠流出版，未經同意禁止轉載。）