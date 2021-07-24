「喜歡聚會，但沒多久就想獨處」你有第3種人格嗎？

除了外向與內向，你有聽過第三種人格——Ambivert（中性人格）嗎？在內向與外向的人格分析中，你是否常常覺得自己格格不入？當我們在評斷一個人是外向或內向時，談的是這個人取得能量的方法。之於外向者，與外部環境（人／自然）互動，是他們汲取能量的方法；反之，內向者則傾向獨處來恢復能量。

但是有一群人，他們不排斥，甚至喜歡與朋友一起聚餐交流、參與需要團體合作的任務，並且從中獲得能量，同時也能在自處時感到自在，而這樣一群人，被稱作 ambivert（中性人格），在內向與外向之外的第三種人格。

如果你也有以下四個特徵，或許你就是所謂的中性人格：

喜歡和朋友在一起，但僅限「認識」的朋友

在人際關係上，中性人格與外向者的差別，在於接受新面孔、新朋友的程度。外向者喜歡拓展人際圈，即便是參加一場沒有任何認識的人的聚會，也能輕鬆與他人開啟話題交流。中性人格同樣很願意與朋友圈、同事、同學們互動，因為熟悉感讓他們感到自在。但若在一場聚餐上，他們必須要有認識的朋友當作引介者，才能夠與陌生的新朋友交往。

你願意暢談，也願意傾聽

對話時，中性人格若是遇到自己非常有興趣、熱衷專研的話題，很可以滔滔不絕的發表個人意見。但在不熟悉的話題上，他們也能夠做個安靜的傾聽者。

交流的時候很快樂，但是沒多久就會想回家獨處

中性人格能在派對或聚會中感到快樂，但是這種能量狀態沒辦法持續很久，或許一、兩個小時候，你會強烈產生「想回家獨處」的念頭。

當別人問你是內向或外向，其實你也不太確定

「視情況內向」是中性人格的特徵之一。他們很難回答自己是內向還外向，因為一切都取決於他處於什麼樣的情況。譬如在夜店或酒吧時，Ambivert 會感覺不自在、保持安靜，甚至想要趕快離開；但若是在公司會議、教室裡，Ambivert 就能夠輕鬆的對談與發表想法。

對中性人格來說，模糊不定是最大的優勢，而中性人格需要做的，就是去辨別什麼樣的場合能幫助自己提升能量、什麼場合會嚴重消耗你的力氣，這能夠幫助你在職場或人際關係中，找到最舒適的生存方法。

性格沒有好壞對錯，無論是什麼性格，理解自己是誰，並且能怎麼與這個社會與環境共處，每個人都能找到自己的長處喔！

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