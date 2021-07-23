妻子死後仍幫她錄影拍照 心理醫師自揭「忘了喪妻」經驗

脫離現實 四十八天之後

兒子班恩帶三個孫子來家裡，分別是六歲、四歲及二歲。一天晚上，三個小孫子黏在電視機前，看血淋淋的兒童動畫節目，演的是怪物、小孩、野獸及神奇的脫逃。看著覺得不舒服，我倚老賣老轉了台，找別的節目，很快就選定一個生動的動畫舞蹈「胡桃鉗組曲」。儘管孫子們咕噥抱怨，我還是停在那個頻道。幾分鐘後，神奇的事情發生，抱怨停止了，三個小傢伙全都興味盎然看著。欣喜之餘，迫不及待要把這分享給瑪莉蓮，我把電視停了幾秒，按下錄影鍵，以便瑪莉蓮自己可以看。轉回播放鍵後，孩子們繼續開心地看下去。

才過沒多久，我突然回過神來。整個人傻在那兒。我這是在搞什麼？錄下這給瑪莉蓮看？瑪莉蓮走了！我提醒自己。同樣的事情發生過許多次了。

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最近，一個朋友告訴我，帕羅奧圖市中心的貝爾書店正在展出幾本我的和瑪莉蓮的書，放在進門的顯著位置。第二天，我可以順道去一下書店，拿 iPhone 拍一張照片給瑪莉蓮看。還沒走到書店的街上，現實又一次提醒我—瑪莉蓮走了。

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瑪莉蓮去世兩個月前，我們在住家的那條街上散步，看到一個新鄰居，一位挺優雅的白髮老先生，身體有點殘障，由一位年紀輕些的黑膚婦人，應該是他的照護員，幫著下前門的樓梯。

聖誕節後那天，新鄰居（我還不認識）邀我去他家聚餐，唱聖誕歌曲。抵達時，老先生和照護員迎著我。沒多久我才知道，老先生是退休醫師，那位「照護員」則擁有醫師學位及理學博士學位。此外，她並不是他的照護員，而是妻子！她甚是討人喜愛，用優美的聲音帶領大家唱聖誕歌。又一次，我第一個念頭就是：等一下我要把這事告訴瑪莉蓮！直到現在我還覺得可惜，沒把這件事跟瑪莉蓮說。

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昨晚獲悉英國廣播公司電視劇《王冠》（The Crown）的第三季已經開播。兩年前，瑪莉蓮和我看過第一及第二季。因此，我開始全神貫注地看第三季。前面兩集我看得津津有味，但第三集的場景覺得格外眼熟。經過仔細檢查才發現，我看的根本不是第三季的，而是已經看過的第一季節目。我覺得應該趕快把這件事告訴瑪莉蓮，但一轉眼回到了現實：瑪莉蓮永遠不會知道這件事了。對我漏洞百出的記憶力，她很是擔心，有的時候甚至感到苦惱。但她若聽說我看了三個小時的節目才知道是自己以前看過的，我也可以想到她那副開心的模樣，連眼睛都在翩翩起舞。走筆至此，心口一陣絞痛。我寧捨天下一切……天下一切……只要能看她臉上的那一抹微笑。

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接到經紀人來信，提醒我以前曾經答應一位羅馬尼亞電影編劇，將我的小說《斯賓諾莎問題》改寫成電影劇本。現在計畫改變成為一部十小時的電視劇，四百頁的劇本，需要分集。又一次，第一個念頭就是，「啊，我得趕快跟瑪莉蓮說」，一轉眼，黑暗的現實籠罩下來。我把這件大事擱了下來，心有戚戚，冷清孤寂。一事之實現彷彿還非要瑪莉蓮知道才能成事。

六十年來，我是一個全職的心理學生、觀察者及醫者，自己的心理卻如此不理性，實在很難忍受。病人找我幫助他們，各式各樣的問題都有：有的是為了感情關係，有的是為了增加對自己的瞭解，有的是為了磨人的情緒，包括憂鬱、恐慌、焦慮、寂寞、憤怒、猜疑、強迫症、單相思，有的則是為了夢魘、恐懼、焦躁—換句話說，也就是人類所有的心理難題。我指導病人瞭解他們自己，分析他們的恐懼、他們的夢、他們與別人過去及現在的關係、他們不懂得如何去愛、他們的憤怒。所有這一切的作為無非立基於一個眾所周知的基礎上：我們都能理性思考，領悟終會帶來問題的解決。

因此，這種不請自來的非理性狀況十分令我焦慮。以為瑪莉蓮依舊活著的這種心思糾纏不去，令我既驚訝又不安。對於非理性的思慮、天堂地獄及來世的神祕觀念，我一向不假辭色，斥為無稽。我的團體治療教科書就以十二項治療要素為基礎，提出了一套理性的治療方法。我的個人治療教科書《生命的禮物》（The Gift of Therapy），也為治療師羅列了八十五項敘述詳盡的治療要點。我的存在治療教科書，其架構則是四大存在要素—死亡、自由、孤獨及生命的意義。我的書之所以在全世界廣受採用為教科書，主要的原因就是理性及清晰。但時至今日，自己卻三番兩次陷於不理性，莫此為甚！

我以前的一個學生，現為精神醫學教授兼神經生物學家，我拿自己因為不理性心思所導致的焦灼跟他談起，他給我的回覆是，記憶之為物，已經不再被視為一種統合現象，相反地，記憶是由個別的系統組成，每個系統可以獨立運作，在神經解剖學上有各自的位置，甚至可以在彼此牴觸的情況下運作。他進一步說明了「外顯」（explicit）（或「陳述」declarative）記憶與「內隱」（implicit）（或「程序」procedural）記憶之間的對立。

外顯記憶是有意識的，依附於內側顳葉結構及大腦皮層，事關過往事物記憶的形成及記取（例如，「我明明知道瑪莉蓮已經去世」）。內隱記憶多數是無意識的，往往是技巧、習慣及其他自發性行為的基底，形成於大腦不同的部位：基底神經節管的是技巧，杏仁體管的是情緒反應。因此，我最近痛苦的外顯記憶：瑪莉蓮已經去世，在解剖學上，與我在書店看到我們的書時，要「告訴瑪麗蓮」的內隱程序及情緒衝動是不在同一部位的。

這兩種記憶獨立運作，幾乎互不理會，甚至彼此衝突。我這位同事的說法明白指出了人類行為與記憶的常態，二者雖然都是我們所不可或缺，卻不表示我的行為是非理性的。我們結髮六十五年，儘管明知她已離去，如果在我看到我們的書時沒有告訴她的衝動，那才真是奇怪。

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一個人一輩子以自己的妻子為榮，這事並非凡人皆然。但以我來說，卻是事實，千真萬確。無論什麼場合，我都以她為榮。我以身為她的丈夫為榮。於我心目中，瑪莉蓮的雍容與學識乃上天所賜。記憶中，無論大庭廣眾的禮堂講演，或我家客廳的沙龍講談，她何等美好。無論場合，無論競爭，她出類拔萃。

她是一個非常好的母親，深愛她的四個孩子，對他們無比慈祥，無比寬容。就我一生的記憶，她與孩子之間不曾有過任何不好的互動，一次都沒有。至於我們的關係，我曾經有所厭倦或不滿嗎？從來沒有！我總認為一切理所當然，直至今天，雖然她已死去，對於自己能與她共度此生，我感到無比幸運。

圖為《死亡與生命手記：關於愛、失落、存在的意義》書封。心靈工坊提供 自她死後，好多個星期過去了，對她的思念未曾稍減。我不斷提醒自己，傷痛的療癒很慢，我看過的那些病人，哪一個不是歷經了好幾個月的時間方得以平復。但話又說回來，像我們這樣年少結髮，白首偕老又感情至篤的夫妻，我還真的沒碰到過。想到這，對自己往後的日子，我不免又擔心起來。

（本文出自《死亡與生命手記》，心靈工坊出版，未經同意禁止轉載。）