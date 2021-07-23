元配死後情色念頭不斷 關於悲傷沒有告訴你的事

性與悲傷 四十五天之後

瑪麗蓮去世不久後等待出殯的那幾天，坦克車衝撞天安門學生夢魘般的畫面出現在我腦海裡一事，現在感覺起來卻像是許久以前的事了。這些畫面持續不斷出現，使我對強迫念頭的本質與力量有了新的認識。幾天之後，坦克車及天安門逐漸消散。心思平息下來，心緒也安定了好幾個星期。

但現在，又有新的強迫念頭入侵：無論什麼時候，只要一放鬆，想要把心靜下來時，譬如說熄燈之後準備就寢的當下，充滿誘惑的情色念頭就不請自來，對象不是我認識的就是最近見過的女性。這些畫面力量強大，持續不斷。我拚命阻擋，想將之從腦海中清除，將念頭轉移到別處，但不消多久又再度浮現，再度抓住我的心思。情慾與羞恥同時將我淹沒。瑪莉蓮幾個星期前才入土，我竟然不忠至此，令我厭惡不已。

回顧過去幾個星期，我也覺察到自己一種前所未有的怪異（且尷尬）的情形：對女人的胸部產生強烈興趣，尤其是巨大的胸部。我不知道有沒有人注意到這一點，但面對瑪莉蓮許多來訪的朋友，我還非得提醒自己不可，眼睛要看她們的臉不要落在胸部。心裡浮現一幅漫畫—最初是在哪裡看到的，已經沒有印象，或許是少年時期：一個女人托著一個男人的下巴往自己的臉上湊去，說道：「唷嗬，我在這裡！」

有時候隨著這種新的衝動，以前的一幅景象，大約七十五年前—也會跑出來。過去幾天，就不時在心頭浮現。記憶中，我大約十或十一歲，不知為了什麼事情進到父母臥室，母親剛好也在裡面，半裸著身子。只見她裸露胸部，不僅沒有趕緊蓋上，反而直盯著我，彷彿在說：「儘管看吧！」

記得好多年前，我還和奧莉芙．史密斯（Olive Smith）花了不少時間討論過這段記憶。精神科住院醫師時期，奧莉芙是我的分析師，為我做精神分析超過六百小時。很明顯地，我現在的情況無關於退化，而是因為我困在極大的哀痛之中，有如哀哀求告的孩子，在尋求母親的援助。這讓我想起自己某一本書中的一句話：「佛洛伊德並非一無是處。」

這些情色的強迫念頭令我不安和羞恥，在內心展開一場爭論。對自己，對瑪莉蓮的愛，我怎能如此作賤呢？難道我的愛真是這樣淺薄？但話又說回來，讓自己活下去，展開新的生活，不正是我現在的首要之務嗎？然而，若為此而玷污了瑪莉蓮對我的記憶，我又覺得極度可恥。但話又說回來，對一個一生都活在兩人世界中，如今卻發現自己落單的人來說，這種情色念頭或許是十分自然的吧。

於是，我決定到喪偶與性的文獻中去作一番考察，但讀者或許還記得，說到現代醫學文獻的搜尋，我完全不在行。於是，我找上了一個醫學文獻的搜尋專家，也就是最近協助我和莫林．列西切修訂我們合著的團體治療教科書第五及第六版的同一個人。我請她幫忙尋找任何和喪偶與性有關的醫學及心理學論文。一天之後，她回電郵給我，說她搜尋了好幾個小時，但一無所獲……什麼都沒有……查無相關文獻！她向我致歉，並說由於工作拿不出成果，她不收取報酬。「沒這個道理！」我回她，並堅持付酬。她沒能找到任何論文，本身就是很有價值的訊息。

接下來，我找上一位史丹佛的研究助理，一位好友兼同事大力推薦的，請他也花幾個小時做這件事。結果相同的情況上演：在醫學及心理學文獻中一無所獲，我同樣堅持他要為所花的時間接受報酬。

但過了幾天，兩位研究助理都傳送了幾篇有臨床根據的論文過來，取材自較為通俗的刊物，譬如，《今日心理學》（Psychology Today，二○一五年十一月號）的一篇文章，題目是＜關於悲傷他們沒有告訴你的五件事＞（作者是Stephanie A.Sarkis，執業醫師）。其中第五項顯然涉及性與悲傷：性慾實際上會增強。對許多人來說，悲傷會削減性慾。但對另外一些人，卻會增強。對喪偶之痛或失去伴侶的人來說尤其如此。但一個人因悲傷陷入麻木時，他們發現性可以使自己覺得重要。面對死亡成為日常生活的一部分時，這也是對生命的肯定。

這幾行文字裡面，好幾個地方都點出了我的問題，特別是一個人因悲傷陷入麻木時，性可以使人感覺到自己重要這句話。「麻木」一詞精確地點出了我的情況：一種跟自己的感覺脫節的狀態。聊天、吃飯、看電視，我照常進行，但心都不在上面。倒是性的念頭比較真實，產生一種肯定生命的感覺，使我清醒，使我跳脫死亡的念頭。

我去請教了幾位與悲傷者合作頗有經驗的同業，他們都同意，性衝動及性想像之於失親者，情形之普遍超出一般的認知，儘管男人在這方面的問題往往比女人來得大，但毫無疑問地，女人也免不了。我指出，失親者很少會主動提出性慾增加的問題，臨床醫師雖然認同，但卻說，如果醫師毫不避諱地點出了性的問題，許多失親者的回應都是肯定的。很明顯地，失親者即使有這類情況，也都羞於啟齒，以致談到自己的悲傷時，對於性的問題，不是避而不談就是拐彎抹角說不清楚。

圖為《死亡與生命手記：關於愛、失落、存在的意義》書封。心靈工坊提供 這總算讓我鬆了一口氣，毫無疑問地，我這種性衝動心理狀態並非罕見，性慾在悲傷中扮演了一個角色。更重要的是，要老年人敞開來談自己內心的性生活也不容易。我倒是不介意跟家人或朋友談起，幸運的是，我有我的治療師團體，幾十年來定期聚會不輟，跟他們談，大有助於緩解自己的不安。

（本文出自《死亡與生命手記》，心靈工坊出版，未經同意禁止轉載。）