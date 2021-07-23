網路說話：「好的」、「好唷」和「好！」不一樣

以通訊代替說話的世代

比家人更常見面、有著與家人相同影響力的人，無非是公司裡的同事們。每天不免俗一定會碰面，和他們聊天可能是你一整天的活力來源，也很有可能是你的壓力來源。尤其現在韓國職場文化正處於變化階段，公司內部階級間的衝突越來越嚴重。

由現代的通訊軟體文化便能看出端倪。傳訊時，你會區分「好的。」、「好唷」和「好！」 這三種用法嗎？上班族之間有一個玩笑話，他們說「好的。」過於生澀；「好唷」又過於淘氣，所以大家一致決定使用「好！」簡短的一個字，也要透過尾音的不同，表現出不同的語調，可見大多數的上班族都以通訊軟體與文字簡訊系統溝通交流。

圖為《抱歉，當時不該這樣對你說》書封。皇冠出版社提供 四十中旬的慶日於有名的大型醫院工作，雖然醫院有工作專用的PC通訊系統，可是年輕一輩的職員們更常使用「KakaoTalk」 。慶日每次跟二十幾歲的同事們使用KakaoTalk傳訊息，時常會有疑惑：組員1：「組長～要用一案還是二案？」

慶日：「一案好了。」組員1：「（沒回）」。

（本文出自《抱歉，當時不該這樣對你說》，皇冠出版，未經同意禁止轉載。）