名作家感情告白：一直只是娶了同一個老婆 在喜劇氣氛裡過太快
我有個朋友曾有感而發地表示：「我的人生不知該算幸運還是不幸，所有我愛的女人，我都跟她們結過婚了。」
聽到他說出這麼睿智的話，我忽然警覺到，儘管我寫了《親愛的老婆》，可是以我這麼有限的閱歷，態度最好還是卑微一點── 畢竟我一直只是娶了同一個老婆，然後不斷地累積和她在一起的時間而已。
況且，累積那麼久的時間一點也不是值得炫耀的事。你看電視裡的廣告，帥哥送給浪漫的女主角訂情鑽石時，總是說：「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有。」
「曾經擁有」以如此懸殊的比數打敗「天長地久」，可見時間對於愛情和對於女人的年齡一樣殘酷，都是愈少愈好的。因此，在多了一、二十年的歲月累積之後，如果要我像別人結婚幾週年時一定要大言不慚地講出什麼金玉良言，我實在一點理直氣壯的理由也沒有。
但話又說回來，如果一定要說什麼的話，我覺得畢竟「能和自己最喜歡的人結婚，然後不斷地累積在一起的時間」是我們的初衷。而人，並不總是能夠那麼幸運地一直活在初衷裡的。因此，儘管經過十多年的婚姻之後，愛情變得像日常生活一樣── 平凡而俗氣，但我們還是快樂的。如果可能的話，我們懷有遠大的志向，還打算繼續這樣相愛下去，並且活得更老。
為了堅定這個遠大的志向，有兩個法則是我們相信必須確實遵守的。
法則一在《親愛的老婆》裡已經充分展現過了。那就是：喜劇。喜劇。以及喜劇。
法則二在《親愛的老婆》裡並沒有被提出來，因為當時還不知道。
那就是，想盡辦法讓彼此開心地在一起第一分鐘，然後再想盡辦法第二分鐘……然後是一小時，一天，二天……一個月……一年，二年……比較起來，我覺得「天長地久」式的喜劇比「曾經擁有」式的浪漫悲劇困難許多，因為「曾經擁有」式的男女主角只要死了就可以立刻搞定，「天長地久」式的愛情卻要搞很久才能完成。而且完成的時候已經很老了，看起來顯然沒有那麼浪漫。
不過我們還是決心繼續這樣下去，因為現在想變成羅密歐與茱麗葉似乎有點太晚了。另外，要搞很久似乎也沒有那麼久。
因為，在喜劇的氣氛裡活著，時間真的過得太快了。
（本文出自《親愛的老婆》，皇冠出版，未經同意禁止轉載。）
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