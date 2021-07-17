莫名的頭痛真相惹人淚 原來是童年不敢說的委屈

其實我們心裡的不舒服，身體都知道，過去的成長經驗留下來的情緒，它並不是消失了，而是換個方式告訴我們，情緒還是在的。

有時候我們害怕表達情緒，因為害怕面對情緒自己會受傷，或者是擔心自己的負面情緒傷害到身邊的人，所以我們選擇壓抑、沉默；然而這些被壓抑的情緒，你以為消失了，他只是轉換成另外一種方式呈現，像是沒由來的頭痛，其實這就是身體在向你抗議的反應。

我們的理性與感性在打架，表示內心感受很強烈，但是腦袋卻想停止接受到情緒的感受，因此產生衝突，轉由腦部的疼痛，來代替我們說出身體負荷過多的情緒，而我們常常都會有這種習慣性的壓抑，把情緒堆積在身體裡，總有一天會抗議，讓你知道被壓抑情緒不是不存在，而是還沒有爆發出來，這讓我想起了一個個案，陸小明。

陸小明是一個不會表達情緒的個案，小時候父母為了家裡的事業忙碌，無暇照顧他，所以他時常住在親戚家，他心裡總認為，要當一個貼心的好孩子，所以把自己的悲傷、難過藏在心裡，不想造成家裡的人困擾，而長期壓抑下來的情緒，卻讓他身體開始漸漸地出了問題，一開始只是短暫的頭暈、沒來由的頭痛，後來甚至出現注意力沒辦法集中的狀況。直到有一天，當頭真的痛到沒辦法上班，他才發現自己的身體出狀況了，看了醫生也沒檢查出身體功能的異常狀況，醫生建議他找諮商心理師，他才決定來找我。

在諮商中，陸小明描述小時候發生的事情，無論是好的回憶還是不好的回憶，他總是笑笑的跟我說事情發生的經過，但是誠實的眼淚卻止不住地從眼眶流出，聽著他的敘述，我心裡感覺到不捨，在小小年紀就得把自己的情緒隱藏起來，得要靠身體的抗議才有反應，我心想陸小明累積到現在，這股情緒也許不只帶著當年的傷心、難過，也還有長期累積下來不能說、不敢說的委屈，藏到現在已經累積太多、太多想壓抑但卻壓抑不住的情緒。

當人面對壓力時，會自然作出戰鬥、逃跑的反應，而會引發負面情緒的事件，已經被大腦解讀為「危機事件」，因此開啟了陸小明傷心、難過的雷達，當他偵測到事件會引發自己產生情緒時，身體便會自動開啟警戒，讓我們的大腦處在一個緊張的狀態下，而習慣以逃跑的方式壓抑情緒反應，會形成身體運作機制的自動化反應，每當身體警報響起，卻被我們壓抑強迫關機，長期下來就會導致我們身體出現異常反應。

因此若是我們能真實地面對與接納自己的情緒，便能將負面情緒的警報解除，進而使我們的大腦放鬆，就算偵測到負面情緒也不會起作用，因為當我們能接納情緒時，這個情緒已經不再是「危機事件」。

接下來，我在諮商中引導陸小明一步一步地接納自己的情緒，首先，透過自我覺察，發現卡在自己身上的情緒，接著，練習與情緒共存，最後，能夠感受並且承認自己當下的情緒，在情緒覺察的過程中身體的不適感可能還是會浮現，在身體允許的狀態下，讓這些不舒服的感覺停留，當我們下意識地去覺察情緒，我們的大腦就會不同於以往的作用，那股想抑制情緒的意念就不會浮現，從大腦開始不強迫關機，到警報被關閉，最後能接納真實的情緒。

當陸小明能夠與自己的情緒坦誠相對，試著感覺到悲傷、感覺到難過，果不其然，頭痛的症狀逐漸減少了，甚至因為練習身體的覺知力，也讓他提升專注力，當我們願意看見情緒並且試著感受情緒，反而能調整大腦的認知，進而讓身體放鬆，也能夠觸碰並且接納我們的核心情緒。

我們說不出口的情緒會累積下來，都是身體在幫忙承受著，如果你也習慣壓抑自己的情緒，希望你能試著找一個安全、不會被打擾的空間，給自己一個與情緒獨處的時間，感覺情緒的存在，也許情緒被壓抑在我們的身體某個部位，只是我們沒有發現。

坦誠面對自己的負面情緒，不再只是用壓抑的方式假裝他不存在，你會發現負面的情緒沒有那麼可怕，是可以真的被消化、真正被接納的。

（本文出自愛心理當情緒無法表達時，身體會替你說出來》，未經同意禁止轉載。）