連高中生都知道不要當個弱者 怎麼幫孩子一個大忙？

丟掉無力感，把能力安裝回身上

雖然青少年的焦慮與憂鬱比率上升讓人看得怵目驚心，而失去鬥志與方向的年輕人則在我的辦公室裡川流不息，但青少年自帶的火花永不會被捏熄。至少我，總能看到那火花閃耀在某些孩子的身上。即便爸媽堅持要請家教幫他把物理的B拉到A，或是堅稱說攝影課不是不好只是對申請大學的履歷沒有幫助，這些閃爍著火花的孩子也不會輕易對爸媽言聽計從。而只要火花不滅，我們就永遠有機會見證星火燎原。

圖為2018年，Never Again MSD團體裡的學生，躺在白宮前抗議國家的槍枝法案。擷自維基百科

2018年二月，佛羅里達州帕克蘭的一群青少年用他們的義憤填膺與無遠弗屆的訊息，風靡了全美，而激發他們如此不吐不快的，是他們死於校園濫射事件裡十七名同窗的寶貴生命。利用社群媒體的力量，這群馬喬里‧史東曼‧道格拉斯高中﹙Marjory Stoneman Douglas High School﹚的學生掀起了一場名為「下不為例」社會運動﹙#NeverAgain﹚來抗議槍枝暴力。

他們召開了記者會，發起了「為我們的生命而走」﹙#MarchForOurLives ﹚活動來倡議更嚴格的槍枝管制，並賦予年輕選民在這個議題上更大的動能。他們犧牲了春假所籌辦的全國性活動共吸引了逾兩百萬人次的民眾參與了全美八百餘場遊行﹙外加海外的響應﹚。他們面對記者、政治人物跟二十萬的群眾毫無年輕人的青澀，而我們做父母的只能讚嘆於他們多知道不要當個弱者，多勇於點出現狀的醜惡，多敢於高聲疾呼要改革。

在他們爆紅的演講中，我們看到的是令人驚豔的無懼。圖為佛羅里達州帕克蘭市Marjory Stoneman Douglas高中大規模槍擊事件的倖存者艾瑪·岡薩雷斯在一場演講上閉上眼睛哭泣。美聯社資料照

在他們爆紅的演講中，在他們雷厲風行的計畫中，在他們表現出的不妥協與大格局中，我們看到的是令人驚豔的無懼。「我們現在該做的，就是劍及履及地去改革，因為當某種做法行不通的時候，我們沒有其他選擇：錯了就要改。」從帕克蘭校園槍擊案活下來的羅倫佐‧普拉多﹙Lorenzo Prado﹚說 。這些學子的膽識跟我們自身的無能為力放在一起，或是跟我們許多孩子的憤世嫉俗或奄奄一息放在一起，都形成強烈的對比。

想著每個高中生的胸腔裡都跳動著一顆戰士的心，會讓人覺得熱血莫名。我們祈禱絕大多數的高中學子都不用歷經這樣的考驗與悲劇，但任誰都必須面對未來的挑戰，而只要能具備帕克蘭的同學所展現出的那種創意與果敢，那他們就一定能戰勝未來而收穫滿滿。

不論我們的孩子幾歲，也不論家裡養成了他們哪些習慣，我們都可以幫助孩子發展出不輸給帕克蘭高中生的特質。兒童與青少年都可以重建他們對於新環境的耐受性，也可以學著去克服焦慮。他們可以重獲已經萎縮的能力，也可以習得各種策略，藉以在各種需索與混沌的重圍中保持自信。換句話說，我們的孩子可以放下怯懦無助，拾起能動性與無懼。

找出力量給孩子勇氣

無所畏懼的孩子，只能誕生於無所畏懼的家庭。如果面對不確定性讓我們陷入慌亂且開始溺愛，則我們該做的第一件事是重整旗鼓並讓自己變強。在思考如何減少把焦慮傳遞給孩子的時候，我們不該忘記的是親職是一場長期抗戰。我們常覺得每個瞬間、每次決定、每一場成敗都關鍵得不得了，但其實在歲歲年年中真正關鍵的，是我們的孩子有沒有蛻變成忠誠的朋友、有沒有學會當個理想的伴侶、在職場上是不是個誠實而可靠的員工、有沒有培養出強韌的道德核心，乃至於有無發展出其他可取的人品。我們身為父母的目標是勇於給孩子時間跟機會去培養出上述的人格特質，並以身作則擔綱他們的模範。

圖為《焦慮世代的安心教養》書封。聯經出版社提供 我們還必須接受一項事實是，孩子的成就感與自我價值會隨著他們的成功與失敗而潮起潮落。

我有一個年輕的病人曾在國中階段是籃球明星，充滿自信的他在同學裡是風雲人物。但在高中階段他加入的是校隊的二軍，表現不算特別突出。由此他的內心也從悠然自得且正向積極，變成了充滿焦慮與憂鬱。最後是狀況維持了幾個月都沒有好轉後，他驚惶的母親才帶他來找我。

我們一起探究了他在籃球以外的興趣與才華，然後他決定加入橄欖球隊。而隨著橄欖球愈打愈上手，他的自信也慢慢回籠，他又變回了那個「正常而且很殺的自己」，至少他自己是這麼說的。人的學習曲線上滿布低潮與高原，這點我們大人應該都還記得。只要接受這一點，我們就已經是幫孩子一個大忙了。

（本文出自《焦慮世代的安心教養》，聯經出版，未經同意禁止轉載。）