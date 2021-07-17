裝作沒事會像原子彈爆炸 迴避型人格如何避免成櫥窗夫妻

舉例言之，常喝酒的丈夫今天又喝醉晚回家，妻子對丈夫說：「既然要喝到超過凌晨十二點才回來，何必回家？家是你的旅館嗎？」丈夫：「我錯了，明天開始會注意的。」妻子更憤慨地說：「哪裡錯了？你說啊！錯在哪？」丈夫不管做什麼或說什麼都會被罵，最後決定乾脆什麼都不說，成為經典的沉默案例。

假如你是迴避型

每個人在面對事情時，都有難以獨自單刀直入的時候，所以每當發生衝突，總愛顧左右而言他地迴避問題。但過度迴避會難以與他人溝通或產生共鳴。因此，迴避型的人更為孤單。若欲脫離孤單的荒島，與另一半好好過生活，就必須熟悉面對及解決問題的方法。如果你在問題發生時，屬於沉默、找地方躲起來或潛水的類型，以下提供兩個建言：

1.想要維護與他人之間的深厚情誼，千萬不能害怕爭執

迴避型生起氣來，不是斷絕聯繫、離家出走，就是冷戰不說話。他們平常都很「節制情感的表現」，因為他們不知道該如何調節憤怒，應表現多少的怒氣，故選擇壓抑情緒，逃離現場。

對他們而言，雖然有點困難，但如果有不滿就要講！說出自己感到惋惜、委屈的點，彼此將會更互相了解，即使無法解決根本問題，但也能試著讓步妥協。在情感上不留下疙瘩，兩人的關係會變得更深厚，經常小吵架，彼此也更能互相了解。

問題發生時，會衝動是必然的。只要在衝動過後，找到妥協方案，繼續往前走就行了。裝作沒事或逃避掩蓋會更產生更大的問題，終究會像顆原子彈爆炸，炸得片甲不留，或者成為表面幸福美滿的櫥窗夫妻。俗話說：「大事化小，小事化了。」產生小問題的時候必須溝通解決，便能阻止更大的爭執發生。

2.練習表達當下的情感

溝通的時機點很重要，所以養成習慣在委屈或生氣的時候及時表達吧！感到委屈的時刻與表達的時刻離得越遠，與對方的距離越疏遠，久而久之，甚至會斷絕關係。

此外，傾聽另一半說話的時候，除了傾聽，也請表達自我想法，如：「聽你說好像也有道理，我也覺得這樣比較好。」與其無條件聽對方說話，不如參雜一點自我意見更好，這樣對方才不會覺得自己是透明人。

假如另一半是迴避型

假如你的戀人或另一半接近迴避型，則須留意兩件事：首先，地點與時機很重要，迴避型的人認為心情安定很重要，不會隨意在任何時間地點表達自己，尤其當你大聲催促的話，更會造成反效果。迴避型的人喜歡保持一定的距離，在自我安定的空間裡，定一個時間，直到彼此都冷靜後再進行溝通。

第二，你需要諒解及等待他們。他們要花較長的時間待在屬於自己的空間思考解決辦法，不易表達自我情感。

因此，如果你以「為什麼不說話？想看我鬱悶而死嗎？」的方式質問他，反而更會讓他們躲進自己的洞裡沉默好一陣子。你需要不斷努力觀察並諒解他，一點一點慢慢靠近他們，互相交流情感。這時候，和他一起參與他的愛好，試圖開啟話題也是不錯的方法。

除此之外，他們喜歡安定勝於刺激，需要受人鼓舞的風格，對他說：「你現在做得很好，以後會越來越好的。」、「我相信你可以自己做得很好。」相信並等待他自己克服困難。過了一段時間後，他也會感謝你的等待，漸漸縮短沉默的時間。

圖為《抱歉，當時不該這樣對你說》書封。皇冠出版社提供 安寧病房護士布朗妮．威爾在她的書《和自己說好，生命裡只留下不後悔的選擇：一位安寧看護與臨終者的遺憾清單》中，選出了臨終者最後悔的五件事，分別是「我希望度過真實自我的人生；不要埋頭工作；拿出勇氣表達自我情感；保持與朋友們的聯繫；允許自己擁有更多的幸福」。人際關係雖不容易，但如果能拿出一點勇氣表達自我情感，也許能在未來減少更多的悔恨。

（本文出自《抱歉，當時不該這樣對你說》，皇冠出版，未經同意禁止轉載。）