關係好的夫妻最常說這一句話 4個到最後也要遵守的「吵架原則」

根據心理學教授克里斯多夫．哈維的研究結果顯示，不幸的夫妻大多由妻子向丈夫發洩不滿與責難（伴隨煩躁）之後，漸漸演變成吵架。可是，丈夫一般會無視或迴避這些爭吵。因為女性在發生問題的時候，通常偏好溝通解決；而男性則需要思考時間，為了避免對方的責難及發牢騷，會逃到一個屬於自己的空間，故產生此種現象。

到最後一刻也要遵守的「吵架原則」

夫妻生活必然會發生爭吵，但若失去理性，意氣用事僅會造成兩俱敗傷，故以下探討如何減少不必要的爭吵發生：

1.別在意對方的負面言語

對話的過程中，假設另一半不小心指責到你的時候，中斷兩人的對話是最好的方法，可以向另一半說：「你以這樣的方式跟我說話，我心情很差，可以不要這樣嗎？你想要什麼？你希望我怎麼做？如果不是以責罵的方式，那我也會好好聽取你的請求。」好好聽取另一半的本意，以及他想要的是什麼，再回頭思考自己是否錯過了什麼。

2.一句「幸好（有你）」，會制止離別的來臨

藉由高特曼教授的研究成果得知，關係好的夫妻會好好對彼此說話，最常說的一句是「幸好（有你）」。旅行結束要回家的妻子向丈夫說了：「幸好有你，讓我大飽眼福，明明不愛開車，還是來載我回家，謝謝你。」丈夫回應：「若不是親愛的，我今天應該會獨自待在家，感謝你讓我有出門的理由。」

3.制定規則，避免說出藐視、責難對方的語氣

若不想與配偶走到離婚地步，請一定要避免責怪對方、向對方發脾氣或說出傷人的話，如：「你上次這樣說了啊！」、「是你先開始的！」、「那你呢？」這些話會讓彼此的裂痕越來越深，甚至會走到「所以你現在是要和我作對嗎？」的局面。

夫妻吵架的過程中，若出現彼此傷人的言語，建議先讓雙方冷靜後再討論問題。事先制定規則，列出彼此談話中傷到感情也「不准說的話」，將紙條貼在冰箱門上，並規定「在暴言出口之前，停止爭吵」、「吵架時說禁語的人要打掃一週」、「亂說話一次罰五萬韓圜」等懲處制度。定下規則，將會有效減少因同件事吵架的機率。

4.找尋彼此因什麼事情、言語或行為吵架的原因

沒有人會一早睜眼就想著「我今天該怎麼折磨那個人？」會對彼此說出侮辱的話，是因為長久累積而來的負面情緒。例如一對結婚剛滿六個月的夫妻因為回婆家的問題吵架，於丈夫的立場，不過是久久回家一次，不懂為什麼妻子要大發雷霆？

然而妻子的立場是，原先期望新婚生活會如辦家家酒般甜蜜，但丈夫卻以忙碌為藉，不顧於她，讓她自覺是望夫石，於是產生不滿。睽違一個月，終於來到妻子期待已久的兩人時光，丈夫卻不懂她的心，說要回婆家，兩人便發生了爭執。

妻子傷心地說：「婆家第一，我第二嗎？這樣的話，何必結婚呢？繼續跟父母一起住到老就好了啊！」以丈夫的角度，他認為妻子發脾氣的原因是不想跟他回婆家，然而這其實是妻子早已累積許久的抱怨。

不會有人無緣無故生氣，定然有因果關係，所以妻子以憤怒的方式表達這段期間未妥善處理的情感。雖然有點辛苦，但是如果可以找到各自突然激昂憤慨說話的原因，安撫彼此的心情，能更圓滑地解決問題。

圖為《抱歉，當時不該這樣對你說》書封。皇冠出版社提供 法輪大師藉由社群平臺SNS上傳了一篇文章〈一封法輪大師的希望信件〉，內容如下：

夫妻常因小事吵架。為了改正對方，像個小孩一樣，比誰的氣勢高昂。但誰也無法以自己的方式去改正誰，我都不能改正我自己了，又如何去改變他人？男女相處之道沒有特別的秘訣，忠告勝於責難，理解又更佳於忠告，真正需要改正的，是你想改正別人的心態。──〈一封法輪大師的希望信件〉二〇一三年十二月十二日

托爾斯泰名言之一：「每個人都想要改變世界，卻沒人想過要改變自己。」接受無法改變他人成為自我理想型的事實，放下後心情將輕鬆許多。

（本文出自《抱歉，當時不該這樣對你說》，皇冠出版，未經同意禁止轉載。）