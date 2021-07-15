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感染covid19後 大腦影像真的變得不一樣了

聯合新聞網 / 文．陳璿丞醫師(析心事務所)
圖片來源：析心事務所．陳璿丞醫師臉書
圖片來源：析心事務所．陳璿丞醫師臉書

這是一篇英國(對，英國的研究），他們在疫情前蒐集了４萬人的腦影像，在疫情爆發後，邀請700多人回來再檢測一次，其中約有一半(n=394)人有感染covid-19，其中有15人住院。這些人在：

- 左測海馬旁迴( left parahippocampal gyrus) => 和空間記憶有關

- 左側眶額皮質(the left lateral orbitofrontal cortex) => 和決策時的情緒/獎賞有關

- 左側島葉( left insula) => 邊緣系統的一部分

這些地方都有觀察到灰質的缺少，住院患者所缺少的部分再增加一些。這些區域在日後是否會對患者帶來長期關於記憶、情緒、嗅覺造成影響，還有待更長期的觀察。

來源：Douaud, G., Lee, S., Alfaro-Almagro, F., Arthofer, C., Wang, C., Lange, F., ... & Smith, S. M. (2021). Brain imaging before and after COVID-19 in UK Biobank. medRxiv.

（本文出自析心事務所《感染covid19後，大腦影像真的變得不一樣了》，未經同意禁止轉載）

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這是一篇英國(對，英國的研究），他們在疫情前蒐集了４萬人的腦影像，這些地方都有觀察到灰質的缺少，住院患者所缺少的部分再增加一些。這些區域在日後是否會對患者帶來長期關於記憶、情緒、嗅覺造成影響，還有待更長期的觀察。

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