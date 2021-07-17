試著擁抱巨獸 遠離憂鬱的六種好習慣

疫情期間，大家的生活都受到很多的衝擊，可能是經濟上、可能少了人與人的連結、可能很多事情發生改變。這是知名podcaster Tim Ferris的影片，一小段講他如何再走出憂鬱後，每天都會做的六個小習慣。我覺得不錯整理一下分享給大家，有時候，試著去擁抱巨獸，而非對抗它。試著原諒自己，不那麼好也沒關係。

1. 每天早上靜坐(10-20分鐘)

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我之前在我的podcast裡面有提到過，靜坐的好處和方法。靜坐是為了觀察自己的想法和情緒，把自己當觀察者就好，不要去追逐每個想法的背後。

2. 洗冷水澡

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泡冷水浴或是沖冷水，都可以讓自己的情緒平復下來。Tim Ferris本身是每天早上都會沖一次冷水澡。我也常在診間推薦給來的朋友。

3. 多照太陽

飛利浦有出一款藍光能量燈(台灣沒有)，用來治療季節性的情緒低落，小小一台放在桌上照臉。但台灣的日照充足，即使是在冬天，台灣的日照都夠，可以的話，每天出門照照太陽5-10分鐘，都會有幫助喔。

4. 過中午不喝含有咖啡因的飲品

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咖啡因對睡眠結構仍會有影響，譬如在快要睡醒才會比較多的快速動眼期會較早出現，熟睡期(第3，4階段)會被縮短。如果本身有睡眠問題者，仍然要注意減少使用咖啡因的用量。[註3]。睡眠非常的重要，要想辦法去捍衛你的睡眠！不要因為一時想要提振精神而影響到睡覺

5. 運動(壺鈴、瑜珈/雙人瑜珈Acroyoga)

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身體和心靈是同一件事情，你想要擁有好心情，最重要的是要培養健康。Tim Ferris 推薦使用壺鈴。壺鈴的空間不大，相對便宜。可以練重訓，也可以練有氧運動(kettlebell swing)，壺鈴擺盪。在youtube搜尋壺鈴就會有許多教學了。初學者男生可以選12或16kg，女生可以選8或12kg(或更輕也沒關係)，是你單手拿得起來得重量就好。

瑜珈也是很棒的居家運動喔。

6. 漫長的散步(每天散步走1-3小時)

最簡單、最能做的就是散步或是漫步，一天花上1-3個小時走一走，聽聽音樂, podcast或是有聲書。

（本文出自析心事務所《遠離憂鬱的六種好習慣》，未經同意禁止轉載）