疫情中的戀愛 無法見面如何維持愛情溫度？

最近因為疫情的關係，造成了許多原本可以見面的伴侶，被迫談起了遠距離了戀愛，這種因為突如其來的原因造成的「受迫式遠距離戀愛」，會讓許多人無法適應，甚至因而影響關係的發展。讓我想起了前陣子很有名，最近因為疫情關係又再度回溫的韓劇「愛的迫降」，裡面的男女主角後來因為國情的關係，以致於必須長時間分隔兩地，甚至談起一場「無法見面」的愛情，究竟在關係中，當面對這種必須遠距離的戀愛，我們又該如何維持愛情的溫度呢？

美國著名的心理學家Sternberg曾經提出，愛情的組成成分包含三個部份，分別是親密感、承諾與激情，而當我們在營造親密感與激情時，須要透過親近頻繁的互動，創造出分享與連結的感受，甚至會藉由這一類的互動，給彼此的關係增添信任與安全感。但也因為如此，當關係中一旦缺乏了實質互動的管道時，就很容易造成親密與激情感喪失，連帶影響安全感也受到破壞，而走上分手一途。

不過心理學中，在愛情面對現實阻隔的障礙時，也提出了另外一個觀點，叫做「羅密歐與茱麗葉效應」，也說明了，為何在現實中，歷經磨難或災難的伴侶們，更珍惜彼此相處的機會，因而讓彼此的親密感更加穩固，就像愛的迫降裡面的男女主角一樣，雖然大多數時候身處兩地，但卻也因此更珍惜兩人相聚的時光。而這或許也說明了，親密感的建立，並不一定需要全然的實質互動，而是需要心靈上的陪伴與連結。

心理學家也發現到，在面對關係時，女性對於關係的依賴感會比較重，也就代表著在遠距離戀愛時，比較容易缺乏安全感，而男性則因為害怕衝突，所以會用比較理性的態度去面對遠距離的愛情，而較容易忽略關係之中的感受和情感面，這也會讓遠距離或是這種現實造成阻隔愛情面臨挑戰。

過往的研究中，也發現到其實影響遠距離或是無法見面的愛情最大的關鍵，其實是「信任」，而每個人對於信任的態度以及感受，則來自於過往原生家庭與人際關係中的經驗累積而來，換言之，我們或許可以這樣說，一個在過往愛情中遭遇過被劈腿或出軌的個體，可能因為遭受過背叛，因而容易在這種「受迫式遠距離戀愛」中會出現焦慮和不安全感，這些都是典型關係中缺乏信任的反應。

重新找回自己的安全感，創造信任的關係

過去的情傷、父母的價值觀，甚至是人際創傷經驗都會造成我們們對關係充滿焦慮與不安全感，但只要我們能夠有所覺察，不讓這些過往經驗影響當下的關係，自然就能夠減少關係中的衝突和懷疑。如果你真的無法控制自己這些不安全的感受，甚至會因此出現身心症狀，尋求心理諮商的協助或許是個可行的管道。

用溝通面對衝突，建立彼此的未來藍圖

其實不管是不是遠距離戀愛，衝突的處理方式一直都是維繫關係很重要的課題，許多人可能都會認為處理衝突最好的方式是避免衝突，但其實根據研究，當在關係中，如果一昧的避免衝突，反而可能會造成雙方或單方在相處時的壓力，因而導致分手。

在過往的研究中就曾經發現，一個穩定的關係發展，應該是雙方致力於解決衝突，而不是避免衝突，因為能夠在衝突中，利用溝通的模式，找到彼此衝突的差異，並為了這些差異調整雙方的觀點，才能夠讓雙方在互動之中有機會為了彼此更好的共同未來努力。

勇敢面對關係中的不安與衝突，才會讓關係變得更自在

就如同愛的迫降中，男女主角的相處，即使分隔兩地，但因為彼此信任，也能夠忍受不能見面的孤獨。或許我們在關係中需要的，並不是實質的親密舉動，而是彼此真正的心靈靠近與彼此需要。

（本文出自看見心理談場在疫情中的戀愛，未經同意禁止轉載。）