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考績A+卻被主管噹忘東忘西 內心卡卡該如何解決？

看見心理 / 文．盧珍珍 Janine Lu 諮商心理師
曉倩一早匆匆忙忙進到辦公室，正準備要一邊吃早餐一邊用電腦時，卻被主管打斷了一下，提到自己最近總是忘東忘西的，並交代計畫案要能夠按時交出來，讓考績一向A+的她不太開心。圖為示意圖，圖片來源：Ingimage
曉倩一早匆匆忙忙進到辦公室，正準備要一邊吃早餐一邊用電腦時，卻被主管打斷了一下，提到自己最近總是忘東忘西的，並交代計畫案要能夠按時交出來，讓考績一向A+的她不太開心。圖為示意圖，圖片來源：Ingimage

曉倩是位年輕的女性，一早匆匆忙忙進到辦公室，正準備要一邊吃早餐一邊用電腦時，卻被主管打斷了一下，提到自己最近總是忘東忘西的，並交代計畫案要能夠按時交出來。曉倩一開始覺得很不爽，明明自己的工作表現每年的考核成績都是A+，而且從小到大不管是成績或各項考試都是表現非常優異，不過，後來想一想，自己也發覺最近總是提不勁工作，與朋友出去也總是心不在焉的，懷疑是不是因與交往六年的前男友分手有關。

但大家不是都說要向前看，所以就是要避免去想那件痛苦的事，不過，曉倩也發覺愈來愈害怕自己獨處，當自己不得已一個人時，為了避免去想到過去的好時光，都是在上網購物、玩電腦遊戲或追劇來打發時間，但常常會覺得內心有卡卡的感覺。

Dr. Schwartz的書中提到我們每個人都有不同的部分，如同一個系統在同時運作著，我們的系統都具有平衡性、和諧性、領導性與發展性。當我們考試成績不夠理想時，我們會想要考得更好(可能來自於父母的期待與要求)，當我們感到疲倦時，身體會提醒自己要休息，肚子餓時知道要進食，當感到難過時，有些人想要有人陪伴、有人可能想要自己安靜地發呆、有人可能想聽歌、畫畫或彈樂器抒發情緒，生存本能讓每個人都有自己選擇與調適的模式。

可是有時候我們也會被某些人或某些事所啟動，而有超乎自己可以控制的情緒、想法或行為，有時會講出讓自己後悔的話，或做出自己也想像不到的行為，有時候會成為極端的部分，讓我們無法掌控，可能形成各種不同的臨床症狀。因為過去的傷痛沒有被療癒不會不見，只是儲存在身體的某個地方。

曉倩以為傷心的事就是不要去想它，要讓自己專注在工作上，剛開始或許有用，但過了一段時間，卻發覺自己愈來愈不快樂，工作效能變差，朋友也不想再聽他的失戀史，所以就擺著。事實上，曉倩曾在早期的成長經驗中，遇過很心痛的事，當時父母就告誡她，要堅強不可被打倒，所以曉倩一直認為心情不好或表現不好就是不夠堅強，所以曉倩也不允許自己不夠堅強。

然而，我們都會有堅強或強向的部分，也會有不同的脆弱的部分，在安靜時刻，或獨處時，當有內在不同的聲音或感覺出現時，我們可以與它們對話，了解它，當它將當時的情緒或想法表達時，你用接納與好奇的方式回應它，不要想，只需要用詢問與等待的方式，你或許所聽到的回應，會讓你感到驚奇與恍然大悟，當你可以真正擁抱你的過去且療癒它們，你會感受到更多的平靜與輕鬆，你會更享受你現在的生活，並與他人相處的時光。

（本文出自看見心理邀請你！與你的內在部分連結與對話，未經同意禁止轉載。）

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