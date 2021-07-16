還在找「遠距」分手藉口？研究：根本沒差

所謂親密關係，是讓愛在彼此之間流動，時而我接住你多一點、時而你耍賴多一些，然而一場疫情，卻為戀人們帶來前所未有的考驗——忽地拉長的相處時間，縮小了彼此喘息的空間；意外拉長的距離，開始了沒有預期的想念。

愛裡有變動，會帶來衝突與不適，打破了過去「我們以為」的平衡點。

擁抱能量練習的第三週，女人迷請來心理諮商師、女人迷駐站創作者盧美妏擔任講者，她將以諮商經驗作為背景，和大家聊一聊——疫情下，我們如何化解關係衝突，如何對近距離的彼此充滿好奇，以及如何在遠距離的情況下維持愛與激情。

給疫情下的戀人們：好好吵架，才能好好相愛

「現在我才知道，宅在家裡獨處的樂趣，有一半來自於隨時可以外出。」－馬伯庸

直播一開始，美妏以中國作家馬伯庸的一段話做為開場，她鮮明沈穩的嗓音，帶著參與者溫柔俯視自己，發現原來在我們未曾想像之處，那些曾經理所當然之事，都有其存在的意義。

「現在的我們，被迫進入新的狀態，使得許多小細節開始被放大，」美妏提到，已婚 / 同居伴侶在疫情後首當其衝，面臨最大的難題是「極致近距離」的開始，生活場域縮小，使得相處密度高於以往，衝突發生後不再能夠有靜心的空間，而生活當中的小差錯更容易被放大解讀。

兩個體之間的碰撞，始於生活細節，你才發現「我們是如此的不同」。

美妏循循善誘，話語之中飽含溫柔的引導，彷彿在說：「親愛的，你所遇之事，我都懂。」有種被貼心呵護、悉心理解的感受，她提到：「雖然疫情後的高密度相處容易產生衝突，然而長期宅在家，也是重新認識伴侶的好機會。」

許多關係的問題與衝突來自於「先前迴避」過的問題，你以為彼此之間是因為距離與生活習慣的轉變才開始衝突頻頻，然而事實上，所有的衝突都有其因，過去拍拍屁股出門上班後可以緩解的情緒，如今都在一室內不得不爆發出來，於是，「我忍你很久了」是這段時間爭吵的慣用起手式。

面對伴侶間的衝突延長賽，溝通就好比一場馬拉松，選手起跑，在途中你容易感到疲憊沮喪，甚至眼看終點遙遙，萌生想要棄賽的念頭。但要知道，馬拉松最重要的是強大的心理建設，與自己對話，明確終點，然後調整步伐。

給疫情下的遠距離戀人們：距離根本不是分手的藉口

疫情發生，許多原本沒有住在一起的伴侶被迫分離，相反的，也有原本可以保持固定見面頻率的遠距戀人，現在想要見上一面，更是難上加難。疫情拉長了相處的距離，同時，也打破了恆常的相愛模式。

身為遠距離戀愛的實踐者，美妏講起遠距離關係，帶有一種「一路走來」的成熟，她用穩定的語調說著，從直播螢幕這一側，也能感受到她帶有安定力量的眼神。

「遠距離為什麼難？」美妏一面提出問題，一面給出她所認為的答案：「遠距離之所以困難，是因為沒辦法完成我們對愛情的期待，所以平衡遠距關係最重要的事情是『調整彼此對於愛情模式的期望』，讓溝通拉得更深一些，你才有機會透過遠距離，認識最真實的伴侶。」

至於如何調整共識、創造新的關係模式？美妏提到，可以透過以下 2 個行動來進行遠距相愛的練習。

1. 主動創造新鮮感和激情

戀人們無法一起生活，勢必會遇到一個最核心的問題：我們如何找到共同話題？

談到遠距相處，最重要的就是在彼此的生活之中，為對方保留位置、創造連結，在已經瞭解的事情之外開發更多可能性，透過對伴侶產生「好奇心」來看見更多面向的彼此。美妏分享，好奇心是用以延續愛的關鍵能力，用好奇心去認識伴侶新的部分，才可能在「已知」的日常生活之中，挖掘對方更多「未知」且令人心動的面貌。

「剛在一起的人，即便遠距都仍保有新鮮感和激情，但如果你們在一起很久了，又各自在家防疫一個多月，這種新鮮感和激情早就不見，那我們怎麼從親密感和熟悉感之間，培養出新的激情呢？」美妏習慣在提出解方之前，先帶出核心問題，她認為，伴侶之間的新鮮感需要培養，如同長時間的關係維繫，不僅僅是靠純粹愛的本身，更需要來回調整和經營。

「新鮮感這件事情，大家看法不一，」美妏說，有些人靠的是換一個對象，重新展開新的旅程，然而對她而言，所謂的新鮮感並不是尋覓著未知的對象，一起去做已知的事，而是和「已知」對象一起去做『未知』的事。「如此一來，我們才能在擁有親密感的同時，創造更多的新鮮感和激情。」美妏說，親密關係仰賴親密，而親密，則來自於彼此熟悉。

至於產生好奇的具體做法，美妏分享了一位大學學妹的故事，她說：「這個學妹呀，和她的伴侶在一起非常久，從大學時代開始交往，到現在步入婚姻，十多年了，每當學妹提起另一半，仍然充滿了戀愛感，她告訴我，維持關係中的戀愛感，仰賴他們對彼此仍感到好奇。」好奇心來自你在意、你關心，可以嘗試著去詢問另一半日常生活中的小事，像：你今天做了什麼？跟誰一起去做？今天有沒有發生什麼有趣的事情？

「這些平凡簡單的小事，可以因為你的好奇心，創造更多的可能性，」美妏提到，增加彼此之間內容的廣度和深度，你便能看見伴侶仍有平時你不曾留意之處，同時，你也能讓他感到自己受到關心。

「人都有分享的慾望，養成分享的習慣，滔滔不絕地談論彼此的生活，透過這個過程，你們可以認識新的彼此、更完整的彼此。」

2. 認清事實，看見遠距離的好處

很多因遠距離分手的情侶，多半會說：「我們因為受不了遠距離所以分開了。」

然而，美妏卻在這個看似攻無可破的事實上有著不同於此的看法，她說：「關係會有衝突，來自於先前迴避的問題，這些問題不一定是遠距離產生的，問題和衝突來自於缺乏理解，以及沒有被滿足的需求。」

疫情，確實帶給「關係」很大的挑戰，然而，我們的相處真的是因為距離，才變得這麼困難嗎？

「一些心理學研究發現，遠距離和近距離的親密關係，在分手的比例上並沒有實質上的差異，」美妏提到，這也就代表，無論遠距遠近，會分手的人終究還是會分手，而不會分手的人，無論現實狀況如何，始終都還是可以走到一起。

即便如此，美妏也同意，遠距離與近距離的感經營模式大不相同，對於大部分初試啼聲的遠距戀人而言，最大的問題是「看不到遠距離關係和近距離本質上的差異」，這些不同，會使得彼此對於愛情的需求無法滿足，在難以接受分開現實的情況下，就容易產生爭執。

「在遠距離，最令人感到不舒服的究竟是什麼？」美妏再次提出問題，眼神閃爍著柔和的光，彷彿可以看進每一個參加者的眼裡，給予很大的鼓勵，她接著說：「遠距離最困難的地方，是你的需求沒辦法被回應，感情溝通變得很困難。」

比如說，受到打擊的你很需要一個抱抱，很需要對方能夠理解你生活的難處，然而在視訊鏡頭那一端的他，知覺彷彿與你不在同一個平行時空，感知能力變弱了，共感體會變弱了，你們無法苦對方所苦，樂對方所樂，遺失的感覺，時常讓遠距戀人感覺對彼此失望透頂，兩人漸漸沒了交集。

「我們很常把對近距離戀愛的期待，套用在遠距離關係，這是需要調整的。我們需要調整期待，因為近距離的方式在遠距離顯然無法適用。」美妏說，遠近不是問題，問題是我們能否找到對應的方法，以及我們能否找回面對關係時的彈性。

把「近距離戀愛」的框架從我們身上移開，面對我們無法見面擁抱的現實，然後，找到新的相處方式。

失望是最靠近真實的時刻

無論是疫情下的近距離關係，抑或是遠距離關係，衝突其實都來自於「期待」和「現狀」不符，想見面卻見不了面、想獨處卻缺乏自己的空間，在這些「我想要」無法達成的情況下，戀人們可學著別把原先的期待放到現在。

「失望才是最靠近真實的時刻，」美妏提到，很多時候，人們面對關係裡的失望採取「放棄」的手段，激情退去後，雙方卸下了靈魂伴侶的外衣，遇上現況與期待不符的情況，總覺得「算了啦，不合就換一個人啊」，如此形成某種惡性循環，在過往的親密關係中不斷上演。

事實上，無論對方是誰，我們都很難面對與期望不合的關係，失望感會帶來很大的痛苦，「然而，我們也要意識到，在伴侶關係裡面，我們時常會把自己的理想投射在對方身上，你想像的對方可能本就不是真實的，疫情來襲，只是加速這個理想的幻滅。」美妏認為，失望帶來真實，因此戀人們一起協力面對失望，其實並不是件壞事。

「試問，如果你想要跟對方長久的經營關係，你會想認識真實的他，還是虛假的他？」美妏像是循循善誘的大姊姊，懷揣著關於愛情的提問，輕輕的說給你聽，不一下給你答案，但也不掉你胃口太久，她說：「當我們面對失望，看見不如自己預期的對方，請試著調整自己的期待，記得，是調整期待，而不是放棄期待，讓我們不會因為一些不合理的想像落空而失望，對方也不會因為自己過高的期待而窒息，彼此之間可從中拿捏相處的距離，琢磨出新的方法。」

明白彼此都不是、也不該是最完美的戀人，他可能沒有你想像中的那麼好，卻也沒有你想像中的那麼差，越靠近失望，也就越靠近真實，在失望與真實之際，我們才能在疫情階段，與相愛相親的另一半，進入真正的深度連結。

本文由女人迷授權，原文連結請點「距離根本不是分手的藉口」研究顯示：遠距離和近距離的分手率根本沒有差異