防疫在家 八招讓浴室晉升成住飯店的簡單布置法

房間裡，讓你最煩惱的空間就是浴室了嗎？想要打造更舒適的浴室空間，你不一定要大費周章，現在就推薦給你小資女也可以玩的八個簡單浴室裝潢法！

你很會裝潢、打掃房間的各個地方，但就唯獨對那間浴室有點沒轍嗎？因為總是會比較潮濕，或有點陰暗，長期下來，浴室很容易變成我們煩惱的角落。然而，它之於我們的生活卻扮演了重要的角色。

你每天都會用到它，尤其上班一整天下來，可以待在裡頭好好來一場熱水澡，是你給自己的安慰與犒賞。於是，如果可以好好地裝潢、打造一間更舒服的浴室間，也許，你會感覺整個房間都變得不一樣了。

以下參考《House Beautiful》、《Good House Keeping》居家網站，整理了八個不用花大錢就能讓巧妙裝潢浴室的方法，趕緊拿出筆記本吧！

1. 挑選一個好看的櫥櫃，擺放必需品

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浴室裡通常充滿了各種雜物用品，各式盥洗品、清潔劑到清潔工具等，而好用的品牌，它有時候外觀可能不一定那麼好看；若全部暴露在外，也可能減低浴室的美感。因此，建議可以挑選一個好看的櫥櫃，將它們收到裡面，既實用又能維持美觀。

2. 換上溫暖色系的毛巾製品

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若想翻轉浴室的冰冷感覺，最簡單下手的地方，就是挑選溫款色系的毛巾類製品。諸如加上一條繽紛顏色的腳踏墊，或鮮豔顏色的毛巾，將會讓一切視覺效果都變得不同！這裡建議可以挑選紅橙咖色系，或活潑一點的黃綠色系，都能讓你每天進到浴室時，心情也跟著明亮起來。

3. 將同一區塊的物品油漆成同一顏色

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在色彩上還有一個地方可以做調整，就是我們可以將同一區域，包含牆壁、鏡子、櫥櫃等物品都油漆成一樣的顏色。這聽起來好像有點大膽，不過若你願意嘗試，如此可以增加色調上的一致感，也能讓一切更簡約、精煉，以及時尚的感覺。

4. 把錢投資在洗手用品上

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而如果要裝潢浴室可能超過你的預算，建議還可以透過一些小地方增加居家質感！譬如，你可以挑選你鍾愛的特定品牌的洗手用品。身為小資女，這可能不是你平時會想要投資的地方，但試試看換上一次，會讓你感覺到整體生活品質與心情都悄悄提升了。

5. 在鏡子和洗手台之間加裝隔板，增加收納空間

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在浴室裡，有足夠的收納空間是很重要的。如前所述，你可能有很多的雜物需要擺放。而如果你的浴室擺不下櫥櫃，那麼建議可以在鏡子和洗手檯中間加裝簡單的隔板。如此，你可以增加更多的儲物位置，也小小增加了裝潢上的層次感。

6. 享受淋浴時光，從掛上一襲浴袍開始

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你想過為自己買一襲有質感的浴袍嗎？也許你只在旅行的時候，會在飯店裡看到它；但其實如果今天我們也可以投資一件浴袍掛在家裡，你或許會更期待每天回家、享受片刻淋浴的時光。試試看吧！從這小地方開始，讓你回家就像度假一樣放鬆。

7. 瓶瓶罐罐，注重細節

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接著，從牙刷架、瓶瓶罐罐的容器、到面紙盒等等，我們都可以開始注重這些小東西的細節。譬如即使馬桶刷，也可以很漂亮！只要你開始有意識的挑選。有些人可能會心血來潮換成一系列視覺一致的容器；而你不一定要那麼花功夫，只要提醒自己更注重美感，慢慢的，你的浴室會越來越美麗！

8. 增加一點綠色植物，讓空間更有生氣

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最後，如果可以，也為浴室增加一點綠色的植物吧！你可以選擇一些喜歡的小盆栽，注意他們可以在室內及潮濕的環境下生存；綠色植物將能讓你的心情感覺到愉悅， 有了這些點綴，也會讓你覺得環境更加充滿生意。

生活像是一種投資，只要你願意為它多花一點小心思，你就會感覺到它越來越符合你的需求，你也會更喜歡回家的時刻。從今天起，來思考如何打造你要的浴室吧！你會在這個過程中感覺到，這個原本只是為了服務生理需求的空間，將真正成為你生活裡的一部分。

本文由女人迷授權，原文連結請點八個讓浴室像飯店舒適的簡單佈置法