冠狀病毒嬰兒潮成「隔離世代」？疫情如何影響未來

2020年7月27日，疫情延燒的日本，共增598例確診，東京、大阪兩大都市病例陡增，讓日本政府傷透腦筋，但日本媒體報導壓力最大的是背負「日本唯一零確診縣」，唯一「淨土」，被外媒稱呼為「岩手縣的奇蹟」的當地居民。為了維護亮眼成績，當地居民「壓力爆表」！一名在岩手縣長大、住在東京的26歲男子，傳訊息向老家父親表示想回家看看，但他的父親馬上說：「絕對不要回來！」，又說「成為『岩手1號』可不是只有上個新聞就能了事的！」。其他網友也留言表示「我妹住在岩手縣，她說如果成為第一例，就活不下去了」，甚至有網友分享故鄉有人因為帶病毒回老家，導致老家家人被鄰居丟石頭、辱罵。

2020年7月29日，岩手縣終於失守，首例患者是一名住在盛岡市的四十多歲男性，他在22日到關東地區和朋友一起露營，26日回到岩手縣覺得身體不適，29日確診。而患者發病之後還到公司上班兩天。首例確診者當然被網友瘋狂肉搜，他任職公司的電話、官網被憤怒民眾打爆，伺服器一度當機。對此，岩手縣知事達增拓也嚴正呼籲民眾理性，「我可能也不得不化身為鬼，嚴正對付妨害病患名譽的行為」。事實上日本各地紛紛出現類似的現象，有民眾將愛媛縣今治市首例確診者的個資、肖像印成傳單，發送到各家信箱，甚至還張貼在路邊，讓不少人傻眼，直呼這根本就是「通緝」。

古有云「世態炎涼冷如霜，人情淡薄紙一張」，此語正好恰如其分地反映這種因恐疫進而過度防衛的心態！為了抑制疫情，各國都祭出不同程度的防疫手段，包括封閉邊界、禁止旅行與大型聚會，關閉學校和娛樂場所，限制人民出入行動，以及鼓勵在家工作等。

圖為《戰疫浮生錄：新冠病毒威震八方的省思》書封。時報出版提供 網路上就有冷笑話指出，2020年年底我們將目睹「冠狀病毒嬰兒潮」，而到2033年時他們會成為所謂的「隔離世代」。疫情壓縮公共生活，很多人會出現較高的壓力、憂鬱與焦慮情緒。緊接著2003年SARS後的2004年，香港的離婚率比2002 年提高了21%。是否疫情讓人看清婚姻現實？還是有其他原因？疫情減少人際接觸，小家庭們於是回到了一個較為「原始」的狀態，有人評論這場疫情讓西方社會的家庭回到了1950年代的樣貌。似乎不見得全是壞事。

（本文出自《戰疫浮生錄：新冠病毒威震八方的省思》，時報出版，未經同意禁止轉載。）