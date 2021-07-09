如果同事沒有值得當朋友的人 就讓這段關係一起下班吧！

對人際關係產生倦怠時，該怎麼做？

在社會上生活久了，人都會陷入倦怠期。工作自然是不用說，甚至也會對人際關係心生厭倦、懷疑。一旦對這種消耗彼此的關係感到疲憊，陷入倦怠期，就會成為「主動型邊緣人」、「獨行俠」，選擇減少消耗感情、浪費時間，只享受一個人的悠閒，這樣的人與其說是受傷害，不如說是罹患「人際關係暈眩症」。

大多數的人都會同時感受到筋疲力盡及倦怠，原因非常多，像是對日復一日的業務感到厭煩、因職場上的人際關係壓力感到痛苦、因持續加班而疲憊，一想到上班就覺得心情沉重，比起認真處理工作，更希望快點下班，情緒起伏劇烈、無法專注工作等。

尤其「人際關係超出負荷」的人，更容易產生倦怠期，必須發揮個人智慧，好好管理、維護與工作相關的人際關係。如果內心感到痛苦卻置之不理，很容易讓自己越來越憂鬱，進而陷入什麼事也做不了的狀態。

工作時要盡力讓「工作」順利進行，下班後則必須確保擁有「專屬於自我的充電時間」。下班之後不能再被那些「讓自己困擾的人際關係」纏住。必須區分公司同事與生活中的朋友，如果同事中並沒有值得當朋友的人，那就讓這段關係也一起下班吧！當對方無法幫助自己充電、提升自尊時，就該大膽拉開距離。

「我喜歡獨處，在公司也是一個人吃飯，感覺比較輕鬆，這樣自然不會想參加聚餐。大家總會問我是不是有什麼事，這真的讓我覺得很困擾。光想到必須和別人對話、很多人聚會的場合，就讓我覺得疲憊。」這是一名來找我諮商的上班族真實故事。

如果連午餐時間和同事一起吃飯都嫌累，那的確需要緊急處方，一味逃避並不是最好的方法。總是一個人用餐，反而會引起別人關注，倒不如和其他人一起吃飯，偶爾點頭附和對方的發言就好。因為人們都喜歡別人聆聽自己說話。不要煩惱「我是不是也該說些話」，只要不煩惱這件事，就能減輕不少壓力。

若是不想去聚餐、光想到就覺得有壓力，那也不要一味逃避，應該鼓起勇氣坦白。

「最近我心情不太好，身體狀況也不好，雖然也想跟大家聊一些有趣的事，不過今天還是先不要好了。真的好可惜，如果聚餐時有聊到和工作相關的重要事情，請明天再跟我說吧，謝謝。」只要確保有獨處休息的時間，那就別忘記幫自己充電。看電影或連續劇、製作美味的料理，盡情享受「獨處的時間」，這樣才會產生想跟別人見面的想法。

圖為《給總是因為那句話而受傷的你》書封。聯經出版社提供 正經歷倦怠期的人，也需要和「能讓自己敞開心胸說話」的人見面。跟好朋友見面，能幫助我們抒發因人際而引起的壓力。無論是用電話或簡訊，只要和真心理解自己，並能放心說話的朋友盡情聊天，就能幫助釋放壓力。

（本文出自《給總是因為那句話而受傷的你》，聯經出版，未經同意禁止轉載。）