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愈老愈沒至交？三招讓人際網絡瞬間升級

聯經出版社 / 文．朴相美
和他人產生聯繫的同時，我們能夠飛向一個全新的世界。圖片來源：Ingimage
和他人產生聯繫的同時，我們能夠飛向一個全新的世界。圖片來源：Ingimage

如果希望人生過得更幸福，應該要有幾個朋友？年紀越大，對朋友的標準便越嚴格，很多人甚至會煩惱自己為什麼沒有至交。

心理學家認為，人生在世需要五個能掏心掏肺的朋友，及五、六個有共同興趣能交流的朋友。跟喜歡的人待在一起，會比獨處更讓人開心。因為和他人產生聯繫的同時，我們能夠飛向一個全新的世界。

但要找到五個能掏心掏肺的朋友何其容易？我自己都還沒找滿五個，要列出有共同興趣的五、六個朋友也很困難。我認為，人生是結交好朋友的過程，無論年齡、性別、國籍、學歷、職業。認真讀書的朋友、善於傾聽並同理他人的朋友、具備專業知識，善於解決問題的朋友、愛好運動，總是邀請我一起運動的朋友、善於號召眾人，且會召集聚會，希望大家能一起追求幸福的朋友、懂得分享以幫助世界的朋友，無論是哪一種類型，只要能結交值得學習的朋友，就是這段關係帶來的祝福。

如果一個月檢視一次自己的朋友關係，就能得知自己和這些人是如何認識、如何一起成長。觀察身邊的朋友，就能看見自己的現在與未來。請各位試著檢查手機裡儲存的電話號碼，有幾個人足以稱得上是「朋友」吧！

越是對自己嚴格的人，對關係就越發恐懼，也更無法靠近人群。他們並不是討厭跟人相處，而是除了與人來往的樂趣之外還有更多擔憂。「如果彼此不合怎麼辦？要是犯錯怎麼辦？會不會太消耗感情了？我不想受傷……」這樣擔心到最後，跟人交往就會變成一種壓力。

與人交往必須敞開心胸才能產生連結，對自己越嚴格的人，對自我的評價就越低，更會害怕他人對自己有負面的評價。美國德州大學（University of Texas）的心理學家克莉絲汀．聶夫（Kristin Neff）和荷蘭奈梅亨拉德伯德大學（Radboud University Nijmegen）的心理學家盧斯．馮克（Luce Funke）曾透過共同研究，發現比起提升自尊，更重要的是不要批評自己，人們應該對自己更加寬容。學習如何同理自己，犯錯時應該以親切與寬容的態度，取代指責、羞愧的情緒。

「自我憐憫」是締結關係時不可或缺的感受，我們應該實踐對自己更加寬容的自我憐憫、自我慈悲，讓與自己親近的人也能與他人過得更好。現在來看看，該如何結交能幫助彼此成長的朋友，建立有智慧的人際網路吧！

如何擴大朋友圈、結交新關係？

結交多元且嶄新的關係，是一種對未來的投資。我們常會說「累積人脈」，如果觀察重視「人脈」的人，就能學會適當的方法，打入經濟能力與社會地位都對自己有益的人際網路中。不過那不應該是以自我為中心的人際網路，而是必須彼此幫助的環境，自己應該先成為能夠在某些方面提供協助的人，這樣主動接近他人時，才能形成人脈。

第一，跟認識的人維持關係

關係不再只局限在認識很久、很親近的人身上，而是要將朋友的朋友、以前職場的前輩等連結，都看成是重要的人脈，偶爾主動和對方聯繫。開心地向對方問好、傾聽對方的故事，這些都是能掌握新資訊、獲得意外好機會的重要連結。

「因為擔心會影響到工作，不會跟對方有太多私下的互動，畢竟情感上的消耗可能會對工作帶來困擾。」我遇到很多會說這種話的上班族，也有不少以此為主題的研究。羅格斯大學（Rutgers University） 的潔西卡． 麥托特（Jessica Matod），就曾經研究公司內部形成的人際關係，會如何影響工作成果或使人心力交瘁。這個實驗是在人際關係能有助於打造良好工作環境的假設下進行，實驗結果顯示，跟同事有良好人際關係的員工，工作的成效的確比較好。

當然，產生衝突時，工作成效就會因情緒的消耗而降低。在職場內，要維持深入、廣泛的人際關係的確可能是件難事。避免和會對自我情緒帶來負面影響的同事累積個人交情，盡量多和能帶給自己正面影響的同事維持簡單的關係，對彼此都有幫助。

越是擴張「朋友」這個概念，連結的幅度就會越廣，獲得機會的可能性也越高。抱著創造微弱連結的開放心態拓展交友圈時，幫助自己成長的人脈網路就會跟著變大。

第二，主動聯絡，將連結擴大

試著寫下你想持續有所連結的對象的名字，像是對關注的領域很有見解的人、

經驗較多的人，都擺在優先的順位。通電話比傳簡訊好、見面則比通電話更好。主動聯絡並不是一件容易的事，你很可能會擔心、害怕對方不歡迎自己，但請鼓起勇氣吧！從用簡訊問候對方開始也好，一旦成功見面，就貼心地邀請對方決定時間地點。對話過程中，有七○％的時間要用於傾聽、同理，剩下的三○％用於提問、說自己的事。

不要把目的放在獲得對方的幫助，而是要傾聽對方的話，將目的擺在更了解對方，若對方也傾聽自己的故事，那麼這段關係就能維繫下去。

圖為《給總是因為那句話而受傷的你》書封。聯經出版社提供
圖為《給總是因為那句話而受傷的你》書封。聯經出版社提供

第三，定期參與有共同目標的聚會

和自己有同樣的興趣、追求相同目標的自主聚會、定期聚會，都會形成強大的連結。如果聚會的成員能定期一起參與讓所有人共同成長的活動，那再好不過。讀書會、運動社團等皆可，試著與他人連結，就能獲得意想不到的好機會。

（本文出自《給總是因為那句話而受傷的你》，聯經出版，未經同意禁止轉載。）

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