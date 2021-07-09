30歲七級公務員道出心事：高中以後就不再交朋友

這是一個高三暑假之後，就決定不要再交「朋友」，打算獨自度過餘生的三十歲女子的故事。畢業於知名大學，現在是七級公務員的她，之所以想找我諮商，是因為想和人面對面坐著談話。

「我有將近十年都是自己一個人，雖然有學校同學、公司同事，但人生中沒有朋友。高中時曾有兩個好朋友，我們三個總是形影不離。我推甄時先考上大學，朋友們雖然參加指考，但成績不怎麼好。她們兩個突然開始疏遠我，把我當成透明人。我不知道該怎麼辦，又難過又生氣……後來甚至感到害怕。最後我鼓起勇氣，問她們我到底做錯了什麼，其中一個人只回『沒有』，然後就不說話了。」

另一個人挖苦地說：「不想看妳假裝自己很了不起的嘴臉。」於是我開始害怕去學校。我沒有很得意，也沒有假裝自己很了不起的樣子……。總之，感覺好像都是我的錯，於是我開始責怪自己「妳被討厭也是活該」。

「我爸爸是職業軍人，所以我曾經轉學過五次，交朋友對我來說是一個很大的課題，也是讓我感到恐懼的事情，我必須要讓朋友喜歡我。從那之後，我就開始害怕與人來往，開始選擇獨來獨往的生活，這樣不僅不用緊張地看他人臉色，也不用害怕被拋棄或犯錯，自己一個人比較自在，更不用太執著於人際關係。反正我沒有魅力，也不是會讓別人有好感的類型，不會有人主動來接近我。偶爾需要別人聽我說話時，我會選擇進行諮商。」

這位女性在人際關係上經歷了很大的創傷，所以認為每個人都討厭自己，進而選擇讓自己成為一座孤島，她選擇逃離這種要看他人臉色、因恐懼而不安的關係。但因為一個人很孤單，所以想面對面說話時，會特地來到諮商中心，我想，她心中應該還是渴望與他人締結關係。

圖為《給總是因為那句話而受傷的你》書封。聯經出版社提供 她開始練習找出自己經歷的第一個挫折，重播並重新詮釋那段回憶。之後，她開始能理解朋友嫉妒、羨慕的心情，同時也找到害怕被疏遠，而跑得太遠、太快的自己，接下來便打算尋回朋友並了解近況，也想說明當年的行為動機。如果她能稍微鼓起勇氣，或許就能在人際關係上獲得不同的體驗。

（本文出自《給總是因為那句話而受傷的你》，聯經出版，未經同意禁止轉載。）