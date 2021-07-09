園藝治療走進花花世界 先療癒自己再療癒別人

「園藝治療師」是世代趨勢當紅行業，是一份什麼樣的工作？

為什麼人類需要「自然療癒」？

以「生物醫學」的角度而言，不生病即是「健康」。然而「全人型的健康概念」追求身、心、靈的健康狀態，才是真正的健康。園藝治療是輔助傳統醫學，追求「全人型的健康」的一種替代療法（輔助醫學）。

園藝治療不僅有心理療癒效果，亦有復健效能。在替代醫學領域中，除了園藝治療以外，音樂治療、繪畫治療、馬術治療、運動治療、香精療法等多種療法皆可用。搭配個案的治療則需要考量相輔相成的效益，如職能治療、物理治療、語言治療等。

「治療」不一定是侵入式、也非限定為單一形式的「單方治療」，依照對象療癒目標不同，也可能選擇「複方治療」；因此過去在室內或醫療場域進行的「治療室」，在沒有安全、個人隱私疑慮或感染風險時，或許可以考慮將相關治療的場域，挪移到園藝治療的場所來執行，例如：花園、公園、田間、校園等，嗅到自然空氣與綠意氛圍環繞的場域，或許會有意想不到的加乘成果顯現。

什麼是園藝治療？

您可能聽過不同園藝治療的定義，其基本精神是相通的。

美國園藝治療協會給「園藝治療」的定義

園藝治療（Horticulture Therapy）是透過園藝活動，讓參與者獲得社交、情緒、身體、認知、精神及創意方面的益處。

日本淡路島景觀園藝學校給「園藝療法」的定義

所謂「園藝療法」（ホーティカルチュラル・セラピー）是藉由農業、園藝的活動，對人的身心靈所產生的效益。無論是高齡者或身心障礙等的因素，皆可給予必要的支援，提升健康及生活品質的一種療癒方法。

「園藝治療」的實踐，涵蓋農藝、園藝、醫療、社會福利、心理、教育等層面，而園藝治療工作者需具備各種相關專業的必要知識及技術。

整體而言的「園藝治療」

園藝治療即是藉由「以生命照顧生命」、「以生命呼應生命」的方式；透過園藝、農藝等相關活動參與，在自然環境或園藝活動中，以植物（自然生物或景象）為媒介，透過栽種或活動參與，讓人與自然界、植物的心靈對話，在身體面、心理面產生療癒效益，並經由融入→體驗→共鳴→分享的歷程，察覺自然及發覺植物生命的美好與感動。或在活動中，情感找到依附，結合精神的投入、希望、期待、收穫與享受的過程，達到舒緩壓力、療癒身心靈、身體活動提升健康、社交能力提升、生命體驗、治療、復健、自信、社交能力提升與教育等多面向的效益，是一種替代療法、輔助醫學，也是環境療法的一種。

園藝治療師是先「自助而後助人」的工作。

「成為園藝治療師之前，必須有被自然療癒過的經驗。」

園藝治療師本身，在自然中或與植物互動的過程中，感受大自然的療癒力，舉凡任何啟動五官七感的感知，對於身體面、心理面或社交關係皆會產生促進效益。先療癒了自己，再將這份從大自然或植物接收到的正能量，透過跨領域專業訓練後，經由內化而產出，轉化成可以傳遞的知識或方法，引領他人進入這個美好的自然療癒中，這是一種不單靠知識傳遞，而是身體力行後的生命經驗能量。

＊持續不斷的跨界學習，整合並提升本職專業。

園藝治療市場服務的對象多元，生命個別差異大，因此，必須不斷的提升自己的專業。同時，跨領域的學習也很重要，閉門造車者若無法提供參與者多元的服務，將會被市場機制淘汰。

＊開放心胸跨界合作。

為因應參與者多元的目標需求，單一專業不足以滿足持續性的服務，因此，應以參與者的需求為中心，發展整合跨領域的教案規劃，而非墨守成規提供自己能力有限的服務。

＊身體力行地執行知識，內化後產出，這是一份自然而然且快樂分享的工作。

＊園藝治療現場，不是園藝治療師的個人秀舞台。

如何發揮自身與自然互動過的感動，「感染」他人，透過自然的療癒力「邀請（引領）」參與者進入自然與植物的美好世界中，真實而樸實的「分享」，勝過教授滿滿的園藝專業知識，或園藝專業技能，千萬別讓課程主軸變成純粹的園藝課。

＊對自然不懂謙卑，對植物生命沒有尊重，對栽種環境不友善，請不要說你是園藝治療師。

如果自己是因為感受過植物或大自然的綠色療癒力，而起心動念進入了園藝治療工作，那麼您如何忍心傷害這些默默為維持人類健康，而付出的自然界朋友們呢？

《加齡的自然療癒力》。圖／聯經提供

＊「莫忘初衷」是園藝治療師持續躍進的信仰力量。

如果上述，都符合您對於園藝治療工作的願景與期盼樣貌，歡迎您快快加入園藝治療領域，一同來協助更多人，「遇見自己生命的春天，發現生活的小確幸」。

當您真的進入自然療癒的領域中，您將發現原來自己的生命，還有那麼多可能的樣貌；原來看似在療癒他人的工作，其實自己獲得更多療癒能量；忙碌工作後，心裡的感動與溫暖取代了身體的疲憊，原來有這麼多的原來⋯⋯。

(本文摘錄自《加齡的自然療癒力》，聯經出版，未經同意禁止轉載。)