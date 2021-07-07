同事、家人確診被疏遠？疫情下人際關係變複雜了

「人際關係到處都是地雷。」

「自己一個人雖然很孤單，但人際關係太難搞了。」

「我覺得大家都不了解我的心。」

「真希望能有一位我不說，但也能懂我的人。」

「家人為什麼都聽不懂我說的話？」

「家人為什麼只要開口就會吵架？」

「我每天都因為上司的話而受傷。」

2020年新冠肺炎大流行之後，保持社交距離成了日常生活的一部分，人際關係的經營變得更加困難。過去十年來，我在全國的企業、公家單位、法務部附設的教育設施、教職人員研修院等地方，每年開設三百場以上的同理、溝通及人際關係教育課程。這時才發現，上班族最煩惱的問題始終都是「人際關係」。職場內的人際關係、家庭關係、戀人關係、朋友關係等，人們總是因為各式各樣的關係而受傷、痛苦。

新冠肺炎疫情升高後，年長者在家的時間變多，跟子女見面的機會大幅減少，彷彿突然成了「獨居老人」，大家都受嚴重的憂鬱症所苦。這些不會使用視訊通話功能的人，總是在感嘆已經很久沒見到自己的家人朋友。青少年族群中，也有很多因為在網路聊天室裡跟朋友開玩笑而產生誤會，進而導致霸凌問題的案例。

我曾經透過電話，為幾位確診者與其家人諮商，他們經歷痛苦的人際關係且情況非常嚴重。有些人的檢驗結果雖然是陰性，但卻因為家人確診而被疏遠、孤立；有些人雖然已經痊癒，但卻仍然因為親近的人和自己避不見面而嚴重受傷；有些人因為自己確診導致公司停業、傳染給少數同事，而成為人人喊打的加害者，甚至有些人表示比起新冠肺炎，他們更害怕面對接下來即將發生的人際問題。這也讓我意識到，原本對經營人際關係沒有信心的人，因此感到更強烈的痛苦。

我的講座也幾乎被取消，每天都在自己的諮商室裡，透過網路進行大學授課、企業教育，彷彿瞬間移動到一個必須一夜之間適應、熟悉全新溝通方式的環境裡。

我曾經長期在企業社訊中連載「上班族煩惱諮商專欄」，沒想到信件如雪片般飛來。主要內容大多是線上會議與教育課程、用電子郵件或簡訊交流的次數遽增，使得他們經常頭暈等。

大家在用電子郵件溝通的過程中發現，用字遣詞要比面對面時更小心，因為害怕誤會而更加緊張，居家辦公彷彿是一場家人對彼此發脾氣的比賽，一天到晚吵個不停。居家辦公結束後回到公司上班，反而發現人與人之間更尷尬、更難相處。無法與人見面的時間拉長，甚至開始出現憂鬱感、無力感、社交恐懼症的症狀……。

圖為《給總是因為那句話而受傷的你》書封。聯經出版社提供 我們已經無法回到新冠肺炎疫情前的狀況了。即使疫情結束，這段期間驟變的溝通方式，很難馬上恢復到以真實生活為主的狀態。人際關係不分線上與線下，如果希望溝通更加順暢，就必須做更多的「關係練習」。我所遇見的上班族、學生、朋友，每個人的期待都不是「斷絕關係」，而是「溝通與連結」。只要能夠好好練習「果決且健康的人際關係技巧，保護自己不被他人傷害」，總有一天能夠自然地運用它。

（本文出自《給總是因為那句話而受傷的你》，聯經出版，未經同意禁止轉載。）