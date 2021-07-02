人際焦慮：別人的讚美都是假的 批評都是真的

無法接受讚美、對讚美抗拒，覺得讚美不過是場面話，總是懷疑他人在讚美時的用意或背後的企圖。而當他人批評你的時候，你才認為別人在說真心話，因此推翻了先前他給的一切讚美。

親愛的，這是你嗎？

但奇怪的是，無法接受他人讚美的你，卻是急切的渴望他人認可的，害怕他人對你失望，透過努力與付出來燃燒自己，但往往身邊吸引的人，卻不一定是可以持續提供你認可的，那些會注意到你美好的人，反而是會帶給你尷尬與焦慮的人，因此你身邊的「重要他人」往往吝於提供你認可，你身邊的「路人」提供給你過，卻不曾存進你的字典，成為你自我肯定的內涵。

所以我常說，這是identity的問題，也就是你對自己身份的認同，你不認為自己值得被稱讚。

當我在進行人際相關的課程時，喜歡用團體諮商中常用的手法，稱為「優點轟炸法」，也就是讓上了一天課程的成員，最後可以回饋彼此他們身上值得被肯定的特質，來上人際課程的人，有蠻大比例是討好型的人，因此也特別容易注意到別人的優點，因此優點轟炸別人向來都很容易，但被轟炸卻顯得格外緊張，有很多人受不了被轟炸，一下子就面紅耳赤，全身發熱，要求成員們停下來不要再說了。

有時候當你覺得自己不夠好，你就不會將自己放在充滿正向語言的地方，因為你會發現你全身的細胞都在拒絕肯定的語言。

說到這裡，你也許就要重新思量，是你選擇你的環境、也是你選擇你的人際關係，這些都是經過你的意識篩選下來的結果。

印象深刻有一次學生在進行活動時，有一個學員因為感覺太尷尬，因此一直笑，企圖用笑聲化解尷尬與羞愧的感受，同組的學員也因為被逗笑到不知如何是好，如果我不介入的話，這組大概就會草草了事，所以我走到一直在笑的學生旁，用雙手抱著他的頭，讓他可以安靜下來。

因為我介入後，他也就認真地讓自己身體開始放鬆，不再透過笑來抗拒接收肯定的話語。而在他安靜之後，我感覺到他的身體輕微的顫抖著。

活動結束時，他則是悠悠的說了這句：「我都忘了自己有這麼好了。」搭配著濕紅的眼眶，我猜他終於好好體驗了「被稱讚」的感覺。

很多時候，無法接受他人稱讚者，往往對肯定的語言有一種下意識的危機感，害怕接受他人的稱讚後可能會失敗、可能被剝削、或者可能會沈溺不思長進等等，但這些害怕與恐慌卻是自己的想像。此時此刻來到你面前的肯定，並不會帶來任何生命危險，因此我們在面對話語時，身體是安全的，但心理卻不安全，若能讓自己「身心合一」就能降低焦慮，接受他人話語，並且回歸理性運作，去認知到他人所言屬實。

這也帶到焦慮者常見的狀態，就是「身心分離」，身體在這裡，心緒雜亂紛飛，或墜入某個時空背景，因此焦躁不安，無法好好與人接觸，而當我將學員的頭抱著，就是一種提醒：「安靜地回到你的身體裡，因為你的身體是安全的」，而心真正的安頓在身體中，自然沒有抗拒，也無需恐懼。

簡單來說，當你在環境中感覺到任何引發你不安的話語或狀態，讓身體放鬆，心思與身體再一起，就是一個幫助自己回到當下、回到平靜最快速又有效的方法，當你身心合一，內在將因為平靜安適而能容納且能思考，當你有能力儲存肯定的語言，就能開始累積自己成為具肯定力的自己，就能破除自卑與人際焦慮狀態了。

（本文出自愛心理人際焦慮：別人的讚美都是假的，批評都是真的》，未經同意禁止轉載。）