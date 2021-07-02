《最大的秘密》你的人生會是什麼模樣？

你的人生會是什麼模樣？

「我正在說的是一件幾乎沒有人經驗過的事。該怎麼描述呢？在任何方向的任何事物上都毫無限制，光是想到就有能力做到任何事。然而不只是如此。想像你可以擁有的最強烈的喜悅，然後乘以百倍。」——萊斯特．雷文森，出自《無攀冀無負累》

當你徹底認識自己是誰，你將擁有一個沒有問題，沒有苦惱、傷痛、憂慮或恐懼的人生。你會從對死亡的恐懼中解脫，從此不再被自己的心智控制或折磨。錯誤的想法和信念會消融，取而代之的是明晰、快樂、喜悅、平靜，以及無限的樂趣和驚奇──每一刻都是愉悅。你會知道，不管怎樣，你都很平安、很安全。

「當我們認清這一點……終極的快樂就永遠建立起來了。而快樂建立之後，不朽、無限、不受煩擾的平靜、完全的自由，以及每個人都在追尋的其他所有事物，都會隨之而來。」——萊斯特．雷文森，出自《快樂是免費的》第一～五冊

當你徹底認識自己是誰，人生變得毫不費力──你似乎不必花費任何力氣，所需的一切就會出現。你的人生會被一種輕鬆自在和流動的狀態接管，匱乏和限制永遠消失了。你終於明白你對世上萬物擁有的至高力量。

當你徹底認識自己是誰，苦痛和掙扎會消失，恐懼和負面情緒會消融，而心智會安靜下來。你會充滿喜悅、正面性、滿足、豐足感，以及不受煩擾的平靜。這將會是你的人生。

引用身兼母親和文學教師的揚．弗拉澤的話：

「想像一下這件事：一直以來壓在你身上的東西突然不再沉重。它也許還在那裡，是你人生中的一個事實，但沒有了質量、沒有了重量。曾經困擾你的一切，現在只是景色的一部分，像是一棵樹，或一片飄過的浮雲。每一丁點情緒和心智層面的混亂都止息了──整個沉重的負荷（它的某種形式從你有記憶起就一直跟著你）都不再沉重。某種如同你最好的朋友一樣熟悉的事物──像你說的語言、你的膚色一樣是你的一部分──莫名其妙地完全消失。」

圖為《最大的祕密》書封。方智出版社提供 「一股安靜的喜悅流進這個令人驚奇的空無中，早中晚都支持著你，無論你去到哪裡、身處何種情境，甚至是睡覺時，那股喜悅都會流過去。你著手進行的每件事都毫不費力地發生。你很快樂，卻毫無理由。沒有什麼事能困擾你，你感受不到壓力。一個問題出現時，你知道該怎麼做，也去做了，然後就放手。過去會讓你抓狂的人，現在對你不再有影響。你在憐憫別人的苦痛時，自己不會受苦。過去覺得乏味的活動，現在變得有趣。你不需要治療；你不會感到無聊、焦慮或心情不好。除了需要完成某項任務時，你的心智處於休息狀態。你的人生全然滿足──不需要你做任何事來滿足它……你知道無論你接下來的人生會遭遇什麼樣的挑戰，這份平靜都會持續，你不會再感到害怕、絕望、孤單。無論路上出現什麼，這份沒來由的喜悅都會持續下去。想像一下。」

這就是擁有最大的祕密的你的人生。這就是你的命運。

（本文出自《最大的祕密》，方智出版，未經同意禁止轉載。）