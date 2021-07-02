《鬼滅之刃》家暴場面和現實一樣殘忍！療癒受暴者的第一步

「鬼滅之刃」裡有很多角色都有過被家暴的恐怖經驗。專業諮商心理師林萃芬出版《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象》（時報出版）書中提到，例如嘴平伊之助的母親、不死川實彌、栗花落香奈乎。嘴平伊之助的母親琴葉年輕美麗，很會唱歌，她總是對還是嬰兒的伊之助說：我的寶貝、伊之助好溫暖，能和你在一起真幸福。但是伊之助的母親卻天天被丈夫毆打，當她逃離家暴丈夫的魔掌時，一隻眼睛因為被毒打而失明，臉頰也瘀青腫脹，無法辨識精緻的五官。

不死川實彌的父親則常常對孩子拳打腳踢，身形嬌小的母親勇敢挺身護衛孩子，在不死川實彌的印象中，母親總是在忙碌工作，沒有看到母親休息睡覺。而栗花落香奈乎從小就受到父母無情的暴力對待，加上親眼目睹兄長被打死，又差點被父母賣給人口販子，直到被胡蝶姐妹所救，才改變充滿暴力的人生際遇。或許是恐懼已經超過心靈的承受範圍，香奈乎有語言障礙，幾乎無法使用語言跟外界溝通，後來發展出以擲銅板來做決定的方式，遇到炭治郎夥伴們後才試著與人建立信任關係。

現實世界裡，家庭暴力的颶風也摧殘著無數人的心理健康。根據美國「疾病管制與預防中心」所做的統計，約有五分之一的美國人曾經在童年時遭受到性猥褻，約有四分之一的美國人曾經被父母打到留下傷痕，約有三分之一的美國夫妻發生過身體暴力，約有四分之一的美國人在成長過程中面臨親人酗酒的風暴，約有八分之一的美國人曾目睹母親被暴力傷害。

在美國也有位減重門診的醫師，為了找出病人復胖的原因做了很多調查和研究，無意中發現，童年的受虐經驗對身心健康有重要的影響，之後醫界更啟動「童年逆境經驗研究」(Adverse Childhood Experiences)，發現如果主要照顧者對孩子有下面的行為：

1、用語言羞辱怒罵孩子。

2、經常性的肢體暴力對待孩子。

3、用孩子不喜歡的方式碰觸、侵犯孩子身體，或強迫孩子接觸大人的身體。

4、在情感或情緒上忽略孩子的感受。

5、身體上疏於被照顧的孩子，像是常常沒飯吃、老是穿髒衣服、生病沒人帶去看醫生。

6、父母離婚後沒有歸屬感，或是被棄養。

7、孩子目睹媽媽被家暴。

8、曾經跟有藥癮或酒癮的親人住在一起過。

9、曾經跟有精神疾病或是試圖自我傷害的親人住在一起過。

10、家人曾經入獄過。

研究發現，倘若主要照顧者有上面這些行為四種以上，孩子長大後罹患身心疾病，有藥癮酒癮的問題，自我傷害的比例都會較高。諮商的過程，我也看過有不少遭遇家暴或目睹家暴的小孩，在成長過程中會痛苦到想要從世界消失。或是曾經動過想要消滅施暴者的念頭，很容易生氣，對聲音、情緒非常敏感。

圖為《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象》書封。時報出版社提供 渴望被別人關愛，但當別人釋出善意與關懷時又會表現出不在乎的樣子，甚至選擇離開對方。也有人無法忍受痛苦，寧可透過酒精藥物麻痺自己，也不願意慢慢做心理治療。由於上面這些照顧者的行為都不是年幼孩子可以控制的，難免會覺得世界充滿了危險與傷害，很難跟別人發展出信任關係，也因為對人性失望才會孤立自己，所以，要療癒受暴者的複雜的心理創傷，首先要建立信任感，讓他們覺得環境是安全的、面對的人是安全的，接下來才有可能找到心理復原的路徑。

（本文出自《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象》，時報出版，未經同意禁止轉載。）