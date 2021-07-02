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想體驗被偷窺的刺激感！心理師揭「裸體快拍族」人格特質

時報出版 / 文．林萃芬(諮商心理師)
高雄市崔姓女子在高雄市警局的派出所裸拍，引發社會議論，警方發現崔女也有在台中市西屯區裸拍，將通知崔女到案說明。圖／摘自當事人推特
高雄市崔姓女子在高雄市警局的派出所裸拍，引發社會議論，警方發現崔女也有在台中市西屯區裸拍，將通知崔女到案說明。圖／摘自當事人推特

媒體報導，凌晨2點多時1名女子在高雄市三民一分局哈爾濱派出所旁，打開駝色外套拍攝三點全露裸照，事後更將裸照張貼在自己Twitter上炫耀，隨即掀起網友熱議。

諮商心理師林萃芬在其新書《從習慣洞察人心》（時報出版）提到，無論在媒體或網路上都可以看到，現代人越來越喜歡玩「自拍」，從用手機自拍清涼照片，再到風景區快拍裸露照片，接著更進一步花錢請專業攝影師拍情侶親密裸照，甚至用攝影機或手機自拍性愛過程；然而，不管成品是僅供自己欣賞，還是放到網站歡迎大家下載，我對自拍者的動機和心理狀態都深感興趣，除了自拍行為顛覆了傳統對「身體意念」的看法外，若往內探索，還可以觀察到訊息豐富的人格訊息。

熱愛自拍的人，常會給人自戀的感覺，怎麼看自己都好看，怎麼拍自己都不嫌多，特別渴望得到別人的關注，獲得各方的讚美掌聲。自拍其實是一種「印象管理」的行為，一方面，試圖給別人留下一個「美好的印象」，提高別人對自己的評價；另一方面，依照社會美的標準來修飾自己，為了贏得正向回饋。

愛在風景區快拍裸露照片的人

全民宅在家拚防疫，裸拍族卻趁人煙稀少現蹤，跑到全台各處公園、都市街道、山區大肆裸拍。記者王駿杰／翻攝
全民宅在家拚防疫，裸拍族卻趁人煙稀少現蹤，跑到全台各處公園、都市街道、山區大肆裸拍。記者王駿杰／翻攝

很多著名的風景區和地標都曾留下「裸體快拍族」的身影，令人好奇的是，暴露身體隱私的樂趣究竟是什麼？從心理需求的角度來看，除了以自己的身材為傲，渴望被別人欣賞外，「裸體快拍族」多少也想體驗被偷窺的刺激感，主動操控別人來觀看自己精心設計的演出。若依據「裸體快拍族」的行為模式來分析其個性，大都有衝動傾向，做事也比較極端，不是極好就是極壞，常會忍不住想要顛覆傳統，不喜歡按規矩行事，偏向追求「情緒的戰慄感」，持續渴望更新鮮的刺激感，甚至有裸體快拍族寧可冒著被公司開除的風險，依然堅持要捍衛裸露身體的自由。

喜歡自拍性愛親密照片的人

全台防疫三級警戒卻讓裸拍族現蹤，全台都市、山林都當成裸拍景點。記者王駿杰／翻攝
全台防疫三級警戒卻讓裸拍族現蹤，全台都市、山林都當成裸拍景點。記者王駿杰／翻攝

有些情侶在熱戀階段會渴望拍下對方裸露的樣子，這一方面是種自我擴張的舉動，想要將內心的親密感受，擴張到外在的具體照片；另方面則是藉由照片見證雙方的愛情，同時宣示「你屬於我的」，我們的感情有照片為證。一般來說，會自拍性愛親密照片的人，個性比較叛逆，不太在乎別人的評價，所以看到別人異樣的眼光，反而會讓自拍族覺得自己很與眾不同，滿足其自戀的欲望。也因此，自拍族的戀愛歷程多半有點戲劇性，常會誇大自我的感受，以自我為中心，喜歡引起別人的關心和注意。

圖為《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》書封。時報出版社提供
圖為《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》書封。時報出版社提供
可想而知，愛得轟轟烈烈的自拍情侶，一旦對方提出分手的要求，就可能會做出驚世駭俗的事情，將照片當成控制對方的武器：「如果你離開我，這些裸露照片就會給全世界人欣賞」。即便雙方曾經立下誓言：「無論什麼狀況都不得流出性愛照片」，可是，當自尊受損、理智失控，一心一意只想報復對方，根本忘了過往的承諾。甚至被迫分手的一方會認為：「你都不信守愛情的承諾，我幹麻還要信守保密的承諾；是你先對不起我，我才會這樣對你。」為了降低愛情的風險，不管愛得多麼刻骨銘心，還是保有一點隱私，以免未來後患無窮。

（從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》，時報出版，未經同意禁止轉載。）

裸拍 裸拍族 裸照

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