少女老王／那一年，那些沒人說的故事：防疫生活

「王小姐，你們家對面那戶今早又開始隔離囉。」

「好像是你們隔壁家的姪子從英國回來，借他隔離這樣。」

我點頭謝謝他的提醒，搭上電梯到29樓，電梯門開了，映入眼簾的，又是那個專門放外送的架子，讓人不敢相信的是，那一戶的門竟然又開了。

而且一堆長輩正在從裡面走出來。

「哎呦電梯來了！大家快點！」

喊聲的正是住我們隔壁的鄰居，在他的號召下，一眾長輩正用他們那個年紀能表現出的最快速度，非常緩慢的從隔離戶魚貫而出，然後在電梯門口，遇見一動也不動的我。

「呃，妳好！剛下班回家呀？辛苦了！」鄰居伯伯尷尬的打招呼。

「那一戶不是在隔離嗎？」我說，「你們為什麼可以進去又跑出來？」

「喔，妳知道啦？」鄰居伯伯不安的搓著手。

「我們只是幫他安頓，不會再進去。」

「沒事啦，真的沒事，都有消毒啦……」

長輩們大概是見苗頭不對，趕緊從看起來特別華貴的衣服裡掏出口罩戴上，手上拎著各種精品包，不客氣的從我身邊擠過。

電梯門在我身後關上，剛剛的喧鬧就這樣被帶走了，安靜的梯間裡，留下的卻是未知的恐懼。我再次看向那一戶已經深鎖的大門，又一次感受到，努力被笑著踐踏的感覺。

我明明已經一直在洗手，洗手時還會在心裡唱兩次生日快樂歌，酒精也隨身攜帶到處噴，噴手上、衣服上、鞋底、餐具、座位、所有手會碰到的地方，口罩也是完整罩住口鼻戴好以後，手就不再摸口罩表面，吃飯時不將口罩拉到下巴，而是摘下妥善暫存在口罩夾中，每天晚上還會仔細消毒口罩夾，方便明天收納新的口罩進去。

新冠肺炎一疫，全世界的衛生習慣都被迫提升好幾個層級，我們曾經覺得面對面聊天沒什麼，現在卻擔心距離太近。

我們曾經吃桌菜都直接伸筷子夾，現在卻是沒有公筷母匙不行。

我們曾經覺得愛情劇裡，男女主角就是要牽手抱抱加親親，現在卻聽說日本劇組因為疫情，紛紛決定刪掉會產生「濃厚接觸」的戲。

我們曾經會以有無窗戶、地理位置、CP值高不高等條件，選擇旅行中下榻的飯店，現在卻最擔心飯店有沒有使用中央空調。

我們曾經覺得臺灣是外食天堂，今天想吃哪家就買哪家，現在卻會因為老闆沒有戴口罩，找錢後沒有消毒雙手而打退堂鼓。

我們曾經覺得朋友之間見面沒什麼，現在卻會多問一句：「最近有沒有跟太多人接觸？」

我們曾經覺得火鍋店的自助醬料檯才是火鍋的靈魂，現在卻習慣先戴上口罩再去盛，甚至乾脆不沾醬了，因為不確定是不是所有人，都會像我們一樣戴著口罩去使用。

大部分人在疫情的籠罩下，已經漸漸的將多一層防護的習慣揉和進生活之中，但還是有人，口罩依舊堅持著不戴好，甚至連居家隔離也做不好，而大部分的人卻只能眼睜睜的看著這些風險發生，祈禱著那個「萬一」不要發生在自己身上。

結束這段對居家隔離的不好回憶，我回過神，人還擠在電梯裡。

電梯降到15樓，門開了，門外的高中生看見電梯裡人多，揮揮手不搭了。

13樓，門開了，媽媽拉住正要往電梯裡衝的小女兒，說服她和電梯裡的叔叔阿姨說掰掰。

「人太多了，我們搭下一班。」

12樓、11樓、10樓、9樓、8樓、7樓、6樓、5樓、4樓、3樓，通勤時間的電梯原本就很漫長，疫情，卻讓這樣的時間變得更加難忍。面板上的樓層簡直像被播放兩倍慢速一樣，空氣似乎也在逐漸凝固，混合著高爾夫伯伯沒戴口罩的飛沫、拿下口罩尬聊的管委會阿姨的飛沫，趴在爸爸肩上小孩咳嗽的飛沫、他姐試圖幫他戴口罩，小孩卻開始哭，同樣沒戴口罩的爸爸呵斥姐姐「不要弄弟弟」的飛沫，而日本夫妻戴著「沒有防堵新冠肺炎病毒作用」的布口罩靜靜立在其中，飛沫不起眼的濕正在往裡浸透。

1樓到了，我獨自走出電梯，拿出酒精開始噴自己，電梯門在身後關上，繼續往地下停車場降去。

好不容易到了捷運站，許多人這才拿出口罩，趕在踏進「捷運站內禁止飲食」的黃線前戴上臉，我隨著人潮擠進站，再擠上捷運。車廂裡，幾乎每個人的臉都因為捷運嚴格的防疫規定被口罩遮得嚴嚴實實，只有少數幾個把鼻子露出來、少數幾個用手摸口罩，撓臉上的癢。

只有一個阿嬤把口罩拉到下巴，整張臉露出來，在跟身旁的阿公講話。

「阿嬤！妳口罩要戴好！」一個西裝男鬆了鬆領帶，不耐的對阿嬤大聲提醒。

「幹！你管你自己就好！」阿公轉過頭去，對著西裝男破口大罵。

不想惹事的阿嬤急忙用手抓著口罩表層，把口罩稍微往上拉。

「歹勢歹勢，你不要生氣。」阿嬤先轉過頭去對西裝男道歉，再把頭轉回去，用手輕拍著阿公肩膀拜託著。

「阿嬤，不是啊！妳口罩要遮住口鼻才算戴好。」西裝男不甘示弱，怒視阿公繼續提醒，「可以不要拿大家的健康開玩笑嗎？」

「x你xxx，你x媽敢管我老婆？」阿公用一連串國罵宣布自己暴走，還舉手作勢自己現在想要打人，阿嬤只好抱住這樣的阿公拚命阻攔。

「我老婆就不能呼吸啦，你想怎樣？ｘｘｘｘｘｘ。」阿公繼續往西裝男進行國罵輸出。

「阿公你繼續罵啊，我告你公然侮辱，還要按鈴檢舉你們不戴好口罩。」西裝男不爽的開始朝我移動，直到走到我面前，我才發現自己擋住服務鈴了，趕緊讓出位子。

「先生拜託不要啦！我戴好了，我保證以後都會戴好。」阿嬤放下阿公，衝過來拉住西裝男。

「你也不要這麼生氣，是我沒做好。」阿嬤手拉著西裝男，回頭再次拜託阿公不要生氣。

「阿嬤，現在這個時候，可以不要隨便觸碰別人嗎？」西裝男輕輕的掙脫阿嬤的手。

「ｘ！你還碰我老婆？」阿公往西裝男的方向飛撲過去，嚇得西裝男往後一縮，但阿公最後並沒有碰到西裝男半分，只是把阿嬤拉回了身邊。

「沒有防疫意識就不要隨便出門好不好。」西裝男最後沒有按鈴，但沒有忍住嘟囔。

下一站到了，阿公把阿嬤給拖下車。

「ｘ，管好自己就好了，管別人那麼多……」門關上前，阿公也沒忍住自己的嘟囔，把國罵的餘韻留在了車廂，整個車廂裡，不少人都在偷看西裝男，一時之間，我分辨不出車廂上的氛圍，是覺得西裝男管太多、還是同意阿公阿嬤的行為的確影響全車健康比較多。

車上，依舊有少數人堅持把鼻子露出來、少數人用手摸口罩、繼續撓臉上的癢。

臺灣這一年多來，有好多好多的人，守在國門、醫院等各個高風險環境中，一心只為防堵疫情蔓延，但走出步步為營的防疫戰場，他們才發現，自己的犧牲換來的不只是歲月靜好，還有許多因此認為歌舞昇平很安全的人們，用各種不經意反噬他們用力守護的安全家園，甚至還有人利用大家對疫情戒慎小心的態度，宣稱自己與隔離者有接觸，或是修圖假裝高燒，申請自主管理在家上班，嚇得跟他們有過接觸的每個人，都擔心自己會在無意間成為傳播者。

而那些沒說實話的人，卻還在到處趴趴走，逛街、聚會、吃美食，PO社群打卡炫耀。

沒人想生病。但卻有太多人，覺得自己不可能生病。

「是政府的錯。」

「是醫護人員的錯。」

「是海歸的錯。」

面對質疑時，卻只是用三言兩語撥開自己的輕率，把問題推給真正在水深火熱的那群人。明明就沒人應該為你們的輕率心態承擔可能被感染的風險、背負可能因為擴散疫情的負罪感、焦慮自己是否也該自主管理、憂心是否該對身邊的人坦承：「因為遇到沒有防疫觀念的人，所以擔心自己中獎。」

已經因為疫情很壓抑的心情，只是變得更壓抑了。

明明已經很小心的在生活了，然而真正殺得我們措手不及的，為什麼，總是那些身邊的人？

●作者介紹：少女老王，作家，粉絲專頁：https://www.facebook.com/wb292019