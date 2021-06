《戀夏 500 日》夏天：我不愛你卻偏要在一起 才是真正負你

《戀夏 500 日》夏天的愛情,很簡單,很直接。而她愛不愛你,從來都不是你能替她決定的。

有沒有什麼經典愛情小品,在人們心中歷久不衰?我會說,其中一部必是《戀夏 500 日》( (500)Days of Summer )。上映已經超過十年,由柔伊・黛絲香奈(Zooey Deschanel)飾演的女主角夏天,形象依舊鮮活迷人。

故事是這樣開始的。

他們一起逛唱片行、傢俱店,彼此啖著無聊卻可愛的玩笑,對當時的湯姆來說,這就是他的全世界了。圖片來源:IMDB

夏天擁有一雙靈動的眼睛,慧黠俏皮。她在電梯裡,對湯姆聽的音樂感到好奇,於是走進他的生命,兩人因此有了共振。

他們一起逛唱片行、傢俱店,彼此啖著無聊卻可愛的玩笑,對當時的湯姆來說,這就是他的全世界了。

夏天:「嘿,湯姆,我想跟你說,我沒有要認真⋯⋯這樣可以嗎?」

湯姆:「可以。」

夏天:「因為有些人聽到這種話會嚇到。」

湯姆:「我不會。」

夏天是這樣的女生——與她在一起時,彷彿陽光不曾離開,日日是好日。她的愛情也是如此,直接了當,該往哪便往哪去。

她說想你就是真的想你,她要離開就會立刻離開,沒有欲擒欲縱,沒有拐彎抹角。她可以在影印室送上一吻,她可以與你跳舞,但她愛不愛你,從來都不是你能替她決定的。

他們的故事,在春天結束之際才開始。湯姆多麼渴望,這場愛情的寒冬永遠不會到來。然而,如果一切都像湯姆想像中順利,畢竟太不像真實的人生。

夏天:「我覺得我們應該停止交往。」

湯姆:「我不知道,我無所謂。我很開心,妳不開心嗎?」

夏天:「你很開心?」

湯姆:「妳不開心嗎?」

夏天:「我們一天到晚吵架。」

湯姆:「胡說。」

夏天怎麼了?為什麼突然這樣?我們不是好好的嗎?這些問句,讓湯姆不斷困惑。但你會發現,這整部片始終從湯姆的視角出發,我們曉得他多麽喜歡夏天、他倆度過多麼甜蜜的時光,卻無從得知夏天的想法,也無法看見事情的全貌。

當一段感情變了,不只是其中一個人的問題,而是我們選擇不去面對。

《戀夏 500 日》教我的女性主義

最初,夏天不是一個渴望愛情的女子。

她甚至好心提醒湯姆——嘿,我還不想要定下來,這樣的我,你可以嗎?

我喜歡自己一個人。談感情很麻煩又會受傷,誰要呢?我們還年輕,住在華美的城市,不如及時行樂,嚴肅的事等以後再說吧。

最後,他們沒有走在一起。愛情不是童話,而是日常。夏天與另一個男子結婚了。

她遇見她的心之所向,而那個人不是湯姆罷了。

夏天:「我跟你在一起時,一直不能確定。」

夏天很知道自己要的是什麼,而且不為此道歉。夏天向我們展現,女性可以擁有情慾自主,同時也不害怕踏入婚家關係。

我們對於女性欲望,應該要有更多想像。例如,法國女性主義者Luce Irigaray主張「讓女性欲望充分表露,女人不再把自己包裝在男人的幻想和需求裡」。

女性不必依附父權社會的期待而活,而是擁有許多選擇。

欲望,是想要得到某種東西或目的的意念、願望,不僅是直觀聯想到的性慾,也包含情感需求。因此,當夏天無法從湯姆身上得到自己想要的,她就要走了。有人說她自私,我卻覺得是誠實。

我們的開始是坦誠,那麼也以此結束吧。

《奶與蜜》

我愛你,與你無關;我不愛你,也是我的事。

愛得不慌不忙,無所愧歉。若我不愛你卻偏要在一起,才是真正負了你。

愛得像夏天一樣。我是不符合你的想像,可是那又怎樣。

It just wasn’t me that you were right about. 只是你對我的想法錯了。-夏天《戀夏 500 日》

本文由女人迷授權