《戀夏 500 日》夏天：我不愛你卻偏要在一起 才是真正負你

《戀夏 500 日》夏天的愛情，很簡單，很直接。而她愛不愛你，從來都不是你能替她決定的。

有沒有什麼經典愛情小品，在人們心中歷久不衰？我會說，其中一部必是《戀夏 500 日》（ (500)Days of Summer ）。上映已經超過十年，由柔伊・黛絲香奈（Zooey Deschanel）飾演的女主角夏天，形象依舊鮮活迷人。

故事是這樣開始的。

他們一起逛唱片行、傢俱店，彼此啖著無聊卻可愛的玩笑，對當時的湯姆來說，這就是他的全世界了。圖片來源：IMDB

夏天擁有一雙靈動的眼睛，慧黠俏皮。她在電梯裡，對湯姆聽的音樂感到好奇，於是走進他的生命，兩人因此有了共振。

他們一起逛唱片行、傢俱店，彼此啖著無聊卻可愛的玩笑，對當時的湯姆來說，這就是他的全世界了。

夏天：「嘿，湯姆，我想跟你說，我沒有要認真⋯⋯這樣可以嗎？」

湯姆：「可以。」

夏天：「因為有些人聽到這種話會嚇到。」

湯姆：「我不會。」

夏天是這樣的女生——與她在一起時，彷彿陽光不曾離開，日日是好日。她的愛情也是如此，直接了當，該往哪便往哪去。

她說想你就是真的想你，她要離開就會立刻離開，沒有欲擒欲縱，沒有拐彎抹角。她可以在影印室送上一吻，她可以與你跳舞，但她愛不愛你，從來都不是你能替她決定的。

他們的故事，在春天結束之際才開始。湯姆多麼渴望，這場愛情的寒冬永遠不會到來。然而，如果一切都像湯姆想像中順利，畢竟太不像真實的人生。

夏天：「我覺得我們應該停止交往。」

湯姆：「我不知道，我無所謂。我很開心，妳不開心嗎？」

夏天：「你很開心？」

湯姆：「妳不開心嗎？」

夏天：「我們一天到晚吵架。」

湯姆：「胡說。」

夏天怎麼了？為什麼突然這樣？我們不是好好的嗎？這些問句，讓湯姆不斷困惑。但你會發現，這整部片始終從湯姆的視角出發，我們曉得他多麽喜歡夏天、他倆度過多麼甜蜜的時光，卻無從得知夏天的想法，也無法看見事情的全貌。

當一段感情變了，不只是其中一個人的問題，而是我們選擇不去面對。

《戀夏 500 日》教我的女性主義

最初，夏天不是一個渴望愛情的女子。

她甚至好心提醒湯姆——嘿，我還不想要定下來，這樣的我，你可以嗎？

我喜歡自己一個人。談感情很麻煩又會受傷，誰要呢？我們還年輕，住在華美的城市，不如及時行樂，嚴肅的事等以後再說吧。

最後，他們沒有走在一起。愛情不是童話，而是日常。夏天與另一個男子結婚了。

她遇見她的心之所向，而那個人不是湯姆罷了。

夏天：「我跟你在一起時，一直不能確定。」

夏天很知道自己要的是什麼，而且不為此道歉。夏天向我們展現，女性可以擁有情慾自主，同時也不害怕踏入婚家關係。

我們對於女性欲望，應該要有更多想像。例如，法國女性主義者Luce Irigaray主張「讓女性欲望充分表露，女人不再把自己包裝在男人的幻想和需求裡」。

女性不必依附父權社會的期待而活，而是擁有許多選擇。

欲望，是想要得到某種東西或目的的意念、願望，不僅是直觀聯想到的性慾，也包含情感需求。因此，當夏天無法從湯姆身上得到自己想要的，她就要走了。有人說她自私，我卻覺得是誠實。

我們的開始是坦誠，那麼也以此結束吧。

《奶與蜜》

我愛你，與你無關；我不愛你，也是我的事。

愛得不慌不忙，無所愧歉。若我不愛你卻偏要在一起，才是真正負了你。

愛得像夏天一樣。我是不符合你的想像，可是那又怎樣。

It just wasn’t me that you were right about. 只是你對我的想法錯了。-夏天《戀夏 500 日》

本文由女人迷授權，原文連結請點《戀夏 500 日》夏天：我不愛你卻偏要在一起，才是真正負了你