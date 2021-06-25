把門關起來防疫 把自己的感受打開

待在家的時間變多了，但覺得好像好多事不能做？越來越少跟人互動，覺得綁手綁腳，好像悶悶的、覺得空虛、不知道可以做什麼？

雖然防疫好像將我們的門關起來了，把我們的活動限縮了，但其實我們可以是自由的。平時總是忙著接收外在快速爆炸的訊息，藉著現在這樣的機會，讓自己在有限的空間裡，打開自己的感知，去感受你和屬於你的世界，自己就是個無限的寶藏！

打開你的身體感覺：

1.閉上眼睛感受你的空間

當關上視覺，用其他方式來感受這個空間。聽聽看有什麼聲音、感覺到的溫度或風、聞到什麼味道。

2.用身體丈量你可以活動的空間

試著用手或者走動的方式，沿著你可以活動的最大範圍摸或走一圈，窗戶到牆壁，伸出手、墊腳的話可以摸到什麼範圍和高度？在地上走了幾步、椅子多大、床多大、桌子多大、櫃子多大，觀察和感受這個空間。

3.選擇一個位置安置自己，感受你接觸到的事物

找一個舒服、能放鬆、喜歡的地方安置自己，去感受一下在這個位置時你體會到的感覺，如椅子、床的觸感，感受到的光線、空氣中的氣流，或踩著地板或踏墊的觸感。

4.掃描自己的身體

從頭頂到腳，仔細感受每個部位，哪些部位什麼感覺，特別痠或僵硬？可以調整自己的姿勢或動作，讓自己舒服一點。也可以讓全身先用力繃緊，再全部放鬆，對自己身體的感覺會更明顯。

5.深呼吸放鬆，聽身體的故事

想像自己的身體被舒服的支撐和托住，深呼吸放鬆，把注意力放在身體，感受一下有感覺、不舒服的部分，它怎麼了，它想告訴你什麼？它有什麼心情呢？

也許是肩膀很痠，它怎麼了？也許是最近發生了什麼，讓你覺得緊張或沉重？也許是胃脹脹的，也許是手腳無力沒幹勁，是從什麼時候開始的？它想告訴你什麼關於它的故事和經歷，去體會它浮現出的感覺。

6.舒緩身體

運用一些動作或方法，幫忙自己剛才覺得不舒服的部位，也許是活動一下拉拉筋，也許是用一些物品幫忙，閉上眼感受身體的變化。

也可以好好想一下，剛才感受到的身體故事，有什麼事可以幫忙自己的。

不過也要注意如果持續不舒服或程度強烈，還是需要就醫檢查喔！

身體就是你的無限空間，打開自己的第一步，運用自己的身體、從深刻感受自己的身體開始。每天給自己小小的時間，從身體的感覺開始關注自己和周遭吧！你會發現，有好多訊息和故事等著你去發現，就在你的身邊。重新深呼吸和環顧四周及自己，為自己找到新世界吧！

（本文出自看見心理把門關起來防疫，把自己的感受打開(身體感覺篇)，未經同意禁止轉載。）