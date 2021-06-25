講不聽！疫情下被綁在家 勸說長輩讓你變「典獄長」？

為何長輩總是難溝通？

謹守連續假期別到處趴趴走的防疫原則，文雲決定乾脆週末好好待在家，也陪父母久違的一起吃頓飯，聊個天；聽著媽媽說著朋友們的大小事，無不是誰又抱了金孫，結果媳婦居然帶著寶寶躲進月子中心讓老人家傷心，又或是誰家兒子的婚禮因為疫情延期，也打亂了原本看好的提親迎娶的日程，話鋒一轉，母親突然說到一個朋友的孩子可能要開始 放無薪假 了，媽媽說：「唉呀，我都會安慰他們說：『沒關係啦，我的小孩也都在家沒工作呀！』」。

這話一出可不得了，文雲皺起眉頭反駁著：「我有工作」，母親彷彿不是很在意的搖搖手：「哪有什麼關係，總不能讓人家知道我們過太好呀！」，文雲看著母親的樣子開始有點情緒，不滿的說：「安慰就安慰，為什麼要拿我們的事拿出來說？而且你說的根本不是事實呀！你上次還到處一直跟人家說哥哥到處找工作很挫折，你都鼓勵他不要放棄，可是他明明就是被挖角，而且他一點都不想被人家知道，你幹嘛為了自己的形象一直到處亂講話！」

「你怎麼跟你哥一個樣，他就是愁眉苦臉的我給他建議呀，這也不能說那也不能講，我把你們養大讓你這樣跟我說話？」；放下筷子，媽媽也有點為之光火，居然把大夥兒沒吃完的飯全都收回廚房裡頭去，「碰」地一聲關上房門結束了這場親子對話的飯局。

文雲嘆了一口氣，明明想好好吃頓飯，但不知為何光只是聽著媽媽說話，自己就有很多按捺不住的反抗情緒，很多時候媽媽也很愛抱怨家庭群組的訊息，孩子們都不愛回，其實不是不回，是面對媽媽老是一天三張配著蓮花底圖的 長輩圖，有的時候還穿插著 不求證的假新聞，一開始也試著告訴她正確訊息，又或者乾脆轉貼「闢謠訊息」，卻反讓媽媽更加生氣，覺得在群組裡不給自己面子，又或者一翻臉就對自己生氣：「你們有讀書、會上網查證就了不起！」，然後繼續堅信自己從FB、大家的line群組裡面都收到一樣的訊息，怎麼就自己的小孩老愛唱反調；於是久而久之，大家也都學會閉口不談，而讓有長輩的群組，又變成了自己手機裡頭的 幽靈群組之一。

看見長輩「被肯定」的需求，從同理的角度減少無法溝通的衝突。

老愛傳長輩圖、不求證的假新聞、以前沒事去醫院拿藥閒聊，現在沒事做就去排口罩，然後帶了一堆奇奇怪怪的叮嚀與說教回來，聽不下去又不能隨意反駁，這是許多成年子女面對年長父母時的困擾，也往往是 家庭衝突 萌發的開始；偏偏作為兒女，最過不去的就是想要說服父母「千萬不要這麼做」，希望父母能夠聽進去自己所理解的，於是雙方都在 硬碰硬，互相拋擲著各自想說的，卻沒有人能夠先柔軟的傾聽，反而變成劍拔弩張的互相攻擊。

其實，若能放下急切想要「糾正」與「駁斥」的心情，細細地去瞭解與觀察我們年邁的父母親，你會發現我們所不喜歡的「老人家習慣」，才是他們獲得對生活掌控感的方式，比起年輕人上網擅用關鍵字、各類搜尋引擎，以及對社群軟體操作的熟悉與理解，我們很快就能獲知訊息，建立彼此的交流與連結，然而對於長輩們來說，光是摸清通訊軟體，回一張貼圖，按一個讚，都是他們努力學習陌生的方式，來與人建立關係；而那些交換資訊、聯繫情感的長輩圖，或是透過排隊來囤積物資、順便了解「市場情勢」的鄰里交流，才是最能讓自己獲得實質安心的方法。

若是自己緊緊握在手心的訊息，輕易的就 被子女否定，甚至受到批評，那是很不安、也很令人挫折的感受，於是他們感到防備，想急著辯解或是 證明自己是正確 的，而更難聆聽子女想傳遞的複雜（往往還帶著負面情緒）資訊。

不斷關心著、說著兒孫的大小事，是確保他跟這個世界，還有連結。

老愛八卦著誰家的孩子怎麼了，或是胡亂吹噓自己家門內根本沒有發生的事，有時也代表著長輩們面對與下一代、下下一代 距離越來愈遠的焦慮，尤其過去的年代，子女的成就代表著為人父母的成功與失敗，於是長輩們理所當然地談論著，卻忽略了下一代已進入追求個人成長，以及想維持尊重而有界限的心理距離，來保有個人的獨立自主；面對這樣的距離，他們不知所措，只能拼命的緊抓自己僅有的片段訊息，加油添醋的重新織成一個故事，來確保他跟我們之間的連結。

若能看見並安撫長輩的焦慮，以及「被需要」的需求，那些蘊含在長者生命經驗中的智慧，自然能夠漸漸地在我們的新關係中發光，而不是彼此都想先敲掉對方的高牆，硬是把自己的東西全都傾倒過去；八卦、焦慮不求證也許是性格使然，但背後的需求終究是想幫助親朋好友，想掌握並分享有用的訊息，讓自己顯得有功能、有價值。

因此，先給予長輩出自好意上的肯定，再提供其他的選項與方法，往往比直接否定、糾正對方，卻反而引發反感與製造對立來得有效；「多給一個選項」跟「全盤否定」是完全不同的回應，其實我們會感到不舒服，是因為心中也不想要有衝突，那麼試著為彼此緊繃的關係，多添加一些彈性的潤滑劑吧！

（本文出自看見心理返回網站

怎麼講都講不聽！疫情下被綁在家，勸說長輩也讓你變成了「典獄長」嗎？，未經同意禁止轉載。）