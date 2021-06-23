486深夜PO文憶兒時赴台中尋母 回程平快車上直飆淚

486團購公司創辦人陳延昶昨(22)日晚間在臉書PO文，訴說一段童年記憶，有關他如何在國中時期，搭火車赴台中找尋與父親離異的母親，卻看到母親與再婚的先生和小孩，讓他回程路上直飆淚，並表示小時候的辛苦是長大後打拚的養份。

陳延昶說，因為看到萬里尋母的卡通，讓他有感而發回憶自己在國一升國二的暑假，因為當油漆工有了一筆錢，在開學前決定搭平快火車前往台中尋找母親。

陳延昶說，母親在自己未滿一歲時便與父親離家出走了，在他兩三歲時還有偷偷來看他，只記得當時母親要求他，必須「記得我是你媽媽知道嗎」。直至小學六年級才輾轉得知母親的電話，在國中時期終於決定出發去找媽媽。

花了一些時間見到媽媽後，陳延昶並未向母親說出其實自己過得不好的事，只是點點頭跟母親說自己過得還不錯。「見面其實也很生疏，我也不知道要說甚麼，當踏進去她家，看到她先生跟她兒子，我心裡明白，我這輩子就是沒有媽媽。」在離開母親家後，又一路輾轉搭公車到火車站搭上回台北的火車上，「我把頭轉向窗外，我不想讓其他人看到我在哭。」

網友看完這篇長文後紛紛留言：「心裡堵堵的，真是心疼那個小小的你，能長大成人後，成為一個上進又慷慨的人」、「好有畫面喔！面對著火車的玻璃窗，默默滴淚！」有人同情他兒時孤獨，陳延昶則親回：「別為我難過，小時候的辛苦是我長大後的養份。」很多人同意他說，認為「苦過的人，才會更加珍惜現所擁有的。」一篇兒時憶文意外引起很多人的共鳴。