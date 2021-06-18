關係心理學：疫情升溫感情不降溫的五個維繫關係技巧

伴隨疫情升溫，政府大力疾呼「非必要別出門」，有些公司甚至啟動了分流上班或WFH（居家工作），這讓我們多了大量在家的時間。過去，我們可以在放假時與伴侶來個甜蜜約會，甚至玩個兩三天的國旅，再不濟也能於下班後找間餐廳、用美食療癒疲憊、滋潤感情。但全民防疫的現在，這些「日常約會」全部得先暫停。

我在許多文章以及自己的書中一再強調，「生活經驗」的多元豐富，在脫單這件事情上有關鍵地位。但其實不只脫單，交往後更是如此！生活形態過於單調，甚至耍廢怠惰，很有可能讓你對伴侶的吸引力逐漸下降。若淪落成兩人只顧著滑手機、各自追劇及玩手遊，缺乏交集更會不知不覺破壞關係。該如何避免呢？

若雙方屬於「同居」或「結婚同住屋簷下」的狀況，我們要思考在家裡如何創造「共同經驗」，也就是發出組隊邀請，讓兩人一起做些事情。以下分享幾個建議：

秘訣一、電影＆追劇

去電影院想必是許多情侶約會首選前三名，現在無法前往怎麼辦？還好，拜線上串流的發展，在家也能看電影或影集。從敲定時間、挑選影片開始，就是在增加兩人的互動了。若想看的類型迥異，今天我來挑、明天換你選，也是個好方法。重點不是「看什麼」，而是「一起看」。

記得看完後簡單聊聊心得（不用長篇大論，你們不是要寫論文）、印象深刻的片段、角色或畫面，並且從劇情裡找尋可延伸的話題。例如將經典電影「魔戒」重新看過一遍，可連結的話題就有：紐西蘭、出國旅遊、露營與爬山經驗、某次在雪地差點冷死的趣事、當年跟同學去電影院看午夜場的往事、曾去台北的魔戒主題餐廳、其他喜歡的奇幻文學等。這些都是雙方可輪流分享、增加對彼此認識的話題。切忌不要「看過就算了」，這樣就可惜了你們所花的時間。

秘訣二、整理居家環境

平常忙著工作，我們很容易忽略周遭的環境。趁在家時間變多，不妨著手整理，也訓練自己斷捨離的能力，將不需用到的東西回收或丟棄，騰出更多空間。與伴侶一起規劃、添購新的家具家電、動手布置居家環境、改變已經看膩的擺設等，都能讓彼此對未來生活更有所期待。透過環境的新鮮感，為感情也注入一些新的活力吧！另外，整理手機裡過去約會的照片，也是一個方法。畢竟現在無法出門約會，那就重溫過往的美好回憶！

秘訣三、料理烹飪

我當然知道防疫在家，叫外送是最方便又安全的方式。但偶爾與伴侶一起動手料理，也是個生活樂趣。若你們都是新手，不用給自己太高的目標要做出滿桌好菜，先從為對方做個三明治開始（夠簡單吧）。食譜？Google與youtube有太多教學，從博客來訂本書同樣方便。雖說疫情升溫，但目前出門買個食材也不是什麼難事，生鮮超市大部分的東西都還很夠，不用搶也不用擔心買不到。記得別只買泡麵，購入不同的食材嘗試料理吧！

那如果伴侶本身就是大廚呢？切忌都丟給對方，自己在旁邊輕鬆滑手機，幫忙採買、備料、試吃，再補個擁抱說聲辛苦了，刷一下參與感很重要啊！

「等等，瑪那熊，但我跟伴侶沒住一塊兒，現在形同遠距戀愛怎麼辦？」

別擔心，遠距有遠距的做法。以上三者仍然可以邀請對方「在不同的地方一起嘗試」，例如你們在家看電影（同一部或各自選皆可），拿來當作聊天素材。又或者分享自己整理環境的成果，錄影片、視訊直播，相互評比一番也是種樂趣。（當然，想來個開箱影片讓對方看看你入手的新家具、玩具也行）

除了增加話題，持續提升個人魅力也是重點。所以你還可以：

技巧一、簡單的運動

少了健身房當然有諸多不便，但現在有很多在家可做的簡易重訓工具，google就可找到一大堆。至於有氧運動，我除了買台小型飛輪在家踩之外，循環上下爬樓梯也是常做的簡單運動。

這些效果當然比不上你跑健身房，也不如去外面跑步、游泳，但疫情期間總要有些割捨，有做總比完全沒做好，更別說當你購買新的器材，或自行開發新的運動方式，也能成為聊天話題。

技巧二、自主學習

現在有太多學習管道，不論是線上課程平台、Youtube或是買書來看，根本不怕你沒辦法學。既然在家時間變多，那就趁此機會更提昇自己的內涵吧！找一兩個你有興趣的主題，透過喜歡的管道接觸、進修，同樣地記得寫下心得、跟對方分享過程中的樂趣、你新的體悟與學習，千萬別船過水無痕啊！

在家時間變多，可別抱持「我就懶」的心態。務必持續製造生活經驗、增加雙方交集、維持互動，才能讓你防疫與愛情兩者兼得！

至於單身者怎麼辦呢？嗯，這邊有單身版本：

（本文出自愛心理關係心理學：疫情升溫感情不降溫的五個維繫關係技巧》，未經同意禁止轉載。）